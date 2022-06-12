浪花拍打腳邊的錯覺！大理石裝修5秘技

【撰文｜rippling 攝影｜張國耀】

是否想過，走進家裡像走進晶藍海洋？這戶面向水岸的住宅，即讓人在踏進屋內，就有浪花打上腳邊的錯覺，並且覺得，陽光似乎就照在那破碎的海沫上，閃爍著晶鑽般的細碎光芒。

蒔築設計總監朱皇蒔表示，這都是因為本案在公領域地板鋪設了名為「海洋之心」的高級石材之故。由於喜愛新古典風格的業主，希望將這個約40坪的空間作為度假宅之用。於是朱皇蒔在見到這塊富含水晶的美麗石材時，便欣喜地將它推薦給了業主，而喜愛素雅風格的業主，也無法抗拒半寶石的魅力，很快地定了案，快速立定了整體基調。

蒔築設計總監朱皇蒔使用海洋之心石材為空間定調。

巧妙選用「古馳黑」電視牆

空間內除了擁有大理石地板，電視牆也是使用大理石材。這塊稱之為「古馳黑」的大理石，以時尚氣質的黑白紋理置於黑色螢幕的電視後方，不僅暗示了業主的電子業背景、與其物品能和諧並置外，更淡化了電視的存在感，使其隱於電視牆中，讓相鄰的落地窗外綠地河景凸顯出來。

「古馳黑」石材電視牆兼備時尚與沉穩氛圍。

這兩者的巧妙選擇與設計，都能見到朱皇蒔對於大理石材運用的專擅。設計師表示，不同材質有不同的表情，想到大理石，即予人奢華尊榮之感，再加上自然石材的紋理色彩獨一性，使其每塊都宛如藝術品一般無可取代。

設計師善用石材紋理使空間具獨特性。

也由於其如藝術品般獨有風格，擅長以大理石打造高雅現代新古典風格的朱皇蒔表示，設計師的專業就變得十分重要。讓我們從蒔築設計總監朱皇蒔這個住宅案，一觀高檔石材的駕馭技巧吧！

1. 色彩挑選

設計師挑選彩度較低的石材鋪設地坪，使整體氣質淡雅。

由於業主不喜歡豪奢感，設計師在挑選地板石材時刻意選擇較白的部分，而不選擇太飽和的藍，使整體較為淡雅不華麗，再加上一些如石的灰色紋理，讓拼接起來的質感更為自然，並與河景呼應，擁有業主希望的度假感受。

2. 精準對花

要想如本案一般擁有浪花拍岸且自然漫延的感受，有賴於設計師富有美學眼光的精準對花。

由於每塊大理石紋理色彩的不可預測與不可取代性，要想「擷取大自然的藝術品」，非常考驗設計師的美感經驗與精準目光，最終才能像本案一樣，擁有浪花拍上岸邊、漫延開來的自然感受。

3. 高技術施工

在本案玄關，設計師使用深色大板磚作為大理石材的框邊，以此區隔內外邊界。異材質的結合十分吸睛，然而其無法直接研磨拼接，需要使用遮蔽等繁複技術突破限制，最終才能擁有平整大器的美麗成果。

玄關的異材質拼接、施工團隊的高超技術加上設計師的品質控管，兩者缺一不可。

4. 強調比例

整體用色比例的配置得宜，能讓豪奢石材擁有高雅氣質。

由於地板材隱有晶亮質感，於是設計師在其他建材與高級傢俱上，採用較為淡雅溫潤的色彩、簡約的線條，讓整體感覺呈現業主喜愛的風格。朱皇蒔在此中強調，用色比例的得宜配置，能讓豪奢石材轉身，成為高雅氣質的代表。

5. 善用餘料

滿盈水晶的石材密度高，不僅耐磨易養護，更有不易吃色的特質，適合檯面使用。

面對高貴石材的餘料，朱皇蒔將之設計到廚房檯面與中島上，顯示其對石材運用的純熟。這樣的做法不僅讓客廳與廚房空間相互呼應，成就空間的一體性，更是善用石材本身的物理特性。

深色石材「古馳黑」做為中島檯面不易顯髒汙，並且與電視牆相呼應，串連了兩個空間。

滿盈水晶的「海洋之心」密度高，不僅耐磨易養護能作為地板，更有不易吃色的特質，適合檯面使用；深色的「古馳黑」也不易顯髒汙，做為中島同樣是傑出的一筆。

裝修Tips整輯：

1.色彩挑選：以彩度低做為挑選豪奢石材準則，為空間添淡雅質地。

2.精準對花：設計師精準眼光與美學經驗，是營造氛圍的關鍵。

3.高技術施工：吸睛異材質搭配，需仰賴施工團隊與設計師品管。

4.強調比例：色彩得宜搭配是高雅氣質關鍵。

5.善用餘料：運用高貴石材餘料增添空間完整性。

LIVING&DESIGN 住宅美學 6.7月號2022 第140期