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超美感禪意竹林庭院！法國 26 坪天井楓葉之居

聯合新聞網／ Living & Design 住宅美學

【撰文｜Bryan 圖片提供｜OverCode architecture urbanisme】

誰說天井庭院要非得大坪數的「大戶人家」才能擁有？法國建築事務所 OverCode architecture urbanisme 在此案獨棟住宅以簡約素雅風格作為主軸，再輔以落地窗與天井「雙庭院」的搭配，打造絕佳採光的質感住家！

關於格局部分，入口廊道的天井庭院刻意種植翩然詩意的綠竹林與楓樹，秋季時可見翠綠與豔紅共譜著閒適的自然氣息；另外，木地板搭配木質感包覆的臥榻區則可一覽廊道天井庭院與其內的8坪紅楓戶外庭院，「雙院設計」可讓屋主全家人坐於此輕鬆享受午後陽光灑落室內的慵懶自在。

LIVING&DESIGN 住宅美學 6.7月號2022 第140期

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