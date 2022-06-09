日式極簡禪風餐廚空間的生活新樣態

【撰文｜Addie 圖片提供｜竹桓 Cleanup】

成就高尚格調的日本廚具 Cleanup，兼具了日式簡約風格和舒適便利的核心設計，造就不同於歐美系統廚具的另類居家生活新型態，櫃體以不鏽鋼材質為主體，以精細的職人工藝與量身打造的動線設計，呈現出居家柔和的生活樣貌。

此次 Cleanup 台灣代理商竹桓針對業主的空間需求，以大一字型加大中島設計的格局規劃，特別安排了置中的加大水槽，是本案的最大特點，此外在使用者烹飪的習慣及作業的需求上，以置中空間配置增加使用動線上的順暢度。門板的色系亦搭配空間的色調與裝修風格，採以低限沉穩的深色系為主色調；另外與以往的廚具設計最大的不同，在於利用特殊的水槽製造出檯面高低斷差的設計，以符合本案居住者的身高差及使用習慣。

Cleanup系列櫥櫃極為環保、時尚的設計，彰顯品牌節能簡約的環保理念。

動 線

符合東方人生活設計

日本廚具不斷的重新檢視東方人的廚房動線及料理習性，CENTRO 系列廚具研究出獨特的「置中設計」，站在水槽和爐具的中間，左右使用便利性更高，讓烹調到收拾的機能動線變得更有效率，強化機能與收納設計，打造出機能最大化、理想中的無壓料理時光。

CENTRO系列廚具研究出獨特的「置中設計」，站在水槽和料理區的中間，左右使用便利性更高。

因此此案中，由於業主孩子身高較高，為了使廚房的機能更貼合全家人的使用習慣及舒適度，特別設計85公分高的廚房檯面，搭配上『不鏽鋼手工延展水槽』，特殊設計的大水槽，巧妙的提高了部分檯面的使用高度，Cleanup 的手工延展不鏽鋼水槽由於尺寸和造型的關係，大多是規劃作為中島用的水槽，而此案特別的地方在於，把這個大水槽規劃在一字型廚具上，也是因為該案的廚具尺度夠大，才有辦法這樣特別的規劃，把廚房大器、設計感的風格完整呈現出來，與其他以往的水槽設計有著很大的差別；加上方便處理麵食的活動下凹面板，防潑濺的制振層，Cleanup 如此特殊的水槽設計，若搭配靜音龍頭使用，更能達到圖書館等級的寂靜體驗，此外還有防止溫差結凝露而產生異味的隔溫層，特別是手工大水槽的導流設計，結合水槽表層方便清潔的 e-coat 親水性的陶瓷鍍膜，以下方浮突的處理達到抗刮耐汙的效用。

中間水槽的活動下凹面板設計方便處理麵食類的食材。

收 納

減法哲學高容量

根據消費者使用的方便度，開門櫃一般設計上會讓使用者操作多達八個步驟，才能完成拿取的動作，而 Cleanup 將之簡化設計成三個步驟：打開、拿取，關閉。抽屜式的收納，不懸空直接落地的設計，不但不會藏汙納垢，足元底抽比一般有調整腳的櫥櫃增加20%以上的收納量，連大電鍋都能輕鬆收納進去。

抽屜式的收納，不懸空的設計，不但不會藏汙納垢，足元底抽更增加20%以上的收納量。

Cleanup 的系統廚具的不鏽鋼結構，一體成型，耐用度高，門片樣式選擇多。像是此案中，配合空間色調，而選擇使用內斂沉穩的黑色系色板，加上左右後方強化烤玻的面板及感應式龍頭的設計，搭配出更簡約大方的廚房風格。然而，此案中最有挑戰性的部份則是將原本多在中島才有機會使用的超大型水槽，巧妙的能使用在一字型的廚房設計裡，達到原本需要有L型廚房規劃才能實現的高低斷差檯面設計，讓不同身高的全家人，都能有舒適的廚房體驗。

Cleanup 的系統廚具不鏽鋼結構，一體成型，耐用度高。

簡約時尚生活美學

總結 Cleanup 的系統櫥櫃設計，以表裡如一、堅固璀璨的頂級環保不鏽鋼櫃體，結合日式的職人精神，一體成型的技術工藝，加上精密的沖孔無化學黏著劑的工法，打造符合日本最高標準的低甲醛、耐濕耐熱耐腐蝕性的系統廚具，加上不易殘留髒汙，不易產生害蟲與霉味的特性，讓使用年限更長；此外使用材質上有高達八成的回收率，讓 Cleanup 系列櫥櫃極為環保、時尚的設計，彰顯品牌簡約時尚的環保理念，讓廚房搖身一變成為居家最舒適的生活空間。

Cleanup系列櫥櫃極為環保、時尚的設計，彰顯品牌簡約的環保理念，讓廚房搖身一變成為居家最舒適的生活空間。

LIVING&DESIGN 住宅美學 6.7月號2022 第140期