石牆與實木的自然意境 西班牙13坪鄉村風溫暖小宅
【撰文｜Bryan 圖片提供｜Standard Studio】
喜歡鄉村風，又擔心深褐色木質調性產生太多壓迫感嗎？試著運用刷白牆面與繽紛色調的家飾品，能有效增添輕盈愜意的居家氣氛！來自荷蘭的設計團隊 Standard Studio 在此西班牙住宅案以實木天花板與樹幹詮釋鄉村風格的田野氛圍，並以刷白牆面襯托透明綠花瓶、植栽與各色單椅，另一方面，餐廳與衛浴空間的粗獷石牆與水泥，則呼應了客餐廳實木家具的自然情韻，即使坪數不大，卻完整呈現獨具風格的居住空間。
LIVING&DESIGN 住宅美學 6.7月號2022 第140期
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