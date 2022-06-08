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端午後連2天單日增8萬 指揮中心這樣解釋

復刻地中海 城市中的幸福庇護所

聯合新聞網／ Living & Design 住宅美學

【文字整理｜王程瀚 圖片提供｜NUA Arquitectures】

這一間住宅坐落於西班牙加泰羅尼亞塔拉戈納省的薩洛鎮上，不遠處就是興建於西元前一世紀的 Villa Romana de Barenys 考古公園，那裡原本是生產製作雙耳陶瓷壺等產品，並用以盛裝葡萄酒出口至羅馬帝國的不同區域。

這間住宅坐落於西班牙加泰羅尼亞塔拉戈納省的薩洛鎮上，鄰近興建於西元前一世紀的考古公園。
這間住宅坐落於西班牙加泰羅尼亞塔拉戈納省的薩洛鎮上，鄰近興建於西元前一世紀的考古公園。

任憑歲月流逝 找回生活初心

「5000年前的烏爾（位於今日伊拉克境內的一座古城，靠近幼發拉底河南部），生活與今日不會有太大的不同，建築同樣由磚塊構成，每個人經歷同樣的四季變化，昂首看著同一片星空，心中藏有同樣的恐懼與幸福，做著同樣的夢。」荷蘭建築師 Aldo van Eyck 曾經這麼說。

屋主希望在可以喚醒童年記憶的房子裡享受退休人生，為了延續庭院文化與地中海氣候下的生活方式，本案複製了羅馬別墅的潛在元素。本案將戶外庭院當成整體住家的中心區域，藉此探索室內與戶外、明與暗、不確定姓與安全性之間的曖昧關係。
屋主希望在可以喚醒童年記憶的房子裡享受退休人生，為了延續庭院文化與地中海氣候下的生活方式，本案複製了羅馬別墅的潛在元素。本案將戶外庭院當成整體住家的中心區域，藉此探索室內與戶外、明與暗、不確定姓與安全性之間的曖昧關係。

雖然地點不同，但這番話卻給予住宅女主人十分大的體悟。屋主希望在可以喚醒童年記憶的房子裡享受退休人生，為了延續庭院文化與地中海氣候下的生活方式，本案複製了羅馬別墅的潛在元素，把戶外庭院當成整體住家的中心區域，藉此探索室內與戶外、明與暗、不確定姓與安全性之間的曖昧關係。打從羅馬帝國時代到20世紀初的別墅建案大量出現，陶瓷始終是薩洛群眾經常使用的材料，也是本案興建過程中的不二首選。

打從羅馬帝國時代到20世紀初的別墅建案大量出現，陶瓷始終是薩洛群眾經常使用的材料，也是本案興建過程中的不二首選。
打從羅馬帝國時代到20世紀初的別墅建案大量出現，陶瓷始終是薩洛群眾經常使用的材料，也是本案興建過程中的不二首選。

以庭院串連居家區域重心

建築四周，被由粗糙磚塊所砌成的實心牆所圍繞，除了保護房屋不受外界干擾之外，也起到隔熱與維持隱私的作用，牆壁只在特定位置開鑿了孔洞與格柵，搭配滑動的百葉窗，形成微妙的光影變化，這種結構讓人聯想起地中海的廣闊無垠，而牆體中間就是通透開放的中央庭院。

建築四周，被由粗糙磚塊所砌成的實心牆所圍繞。
建築四周，被由粗糙磚塊所砌成的實心牆所圍繞。

庭院位居房屋中心，面向採光良好的西南方向，除了是通往各房間的要道之外，也是全家人最喜愛的聚會場所與社交空間。
庭院位居房屋中心，面向採光良好的西南方向，除了是通往各房間的要道之外，也是全家人最喜愛的聚會場所與社交空間。

庭院位居房屋中心，面向採光良好的西南方向，除了是通往各房間的要道之外，也是全家人最喜愛的聚會場所與社交空間，更重要的是，因為庭院的存在，確保了各空間彼此的交叉通風、空氣循環、視覺景深與引入明亮的光，無形中拓展了房屋的「規模」，將外部空間融入室內，於是一家人得以在藍天白雲之下，度過更加和諧快樂的家庭生活。

牆壁只在特定位置開鑿了孔洞與格柵，搭配滑動的百葉窗，形成微妙的光影變化。
牆壁只在特定位置開鑿了孔洞與格柵，搭配滑動的百葉窗，形成微妙的光影變化。

室內與戶外有著明顯的界定。
室內與戶外有著明顯的界定。

環繞牆面除了保護房屋不受外界干擾之外，也起到隔熱與維持隱私的作用。
環繞牆面除了保護房屋不受外界干擾之外，也起到隔熱與維持隱私的作用。

藉由庭院無形中拓展了房屋的「規模」，將外部空間融入室內。
藉由庭院無形中拓展了房屋的「規模」，將外部空間融入室內。

一家人得以在藍天白雲之下，度過更加和諧快樂的家庭生活。
一家人得以在藍天白雲之下，度過更加和諧快樂的家庭生活。

LIVING&DESIGN 住宅美學 6.7月號2022 第140期

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