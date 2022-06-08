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端午後連2天單日增8萬 指揮中心這樣解釋

透過鏡面的奇幻魔法重塑小坪數的可能性

聯合新聞網／ Living & Design 住宅美學

【撰文編輯｜Matt 圖片來源｜庭拓設計】

礙於舊有 RC 結構樓梯與預算的限制，約20坪的室內空間，如何重新分配場域與機能性，打造適合新婚夫妻真正合適的房子？由庭拓設計所規劃的《明水路住宅》採用木皮重新拼貼的方式，並在原有的樓梯間與客廳的區域加裝鏡面組合，打造出看起來更加寬廣舒適的理想住宅。

於一樓，首先拆除掉樓梯間下方原有的儲藏空間，並重新規劃成延伸電視牆的造景，不僅能避免因樓梯所造成的侷限性，也能延伸空間尺度。而鏡面的配置尤其特殊，針對樓梯、沙發背牆、廚房收納櫃的部分，設計團隊採用茶鏡、清玻的搭配，讓光在空間中自然流動，不僅讓綠意與柔和的光源自然而然揉合於公共空間，鏡面的反射效果也創造精湛的視覺效果。

至於樓上的部分，首先為了解決採光不足的窘境，設計團隊將封閉式的隔間拆除後，以拉門的形式維持原本兩房的需求，並以樓梯為分界，將拉門內的區域作為日常休息的臥室，細緻的淺色木質紋理呈現出壁櫃的淡雅氣質，工整分明的夜燈配置，也讓臥室空間保持溫和恬適的調性，讓舒適感加以提升。至於另一側的多功能室，則沿著窗邊設置白色烤漆檯面，以做為日常閱讀使用，空間裡保留充裕的彈性，只要再擺上幾張桌椅，就能成為最佳的聚會之所。從下而上，展現出截然不同的生活樣貌，為夫妻兩人的新婚生活奠定美好的基礎。

LIVING&DESIGN 住宅美學 6.7月號2022 第140期

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