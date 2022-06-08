在房裡種一棵樹感受四季風景 日本極簡風住宅與自然共居

【撰文｜Eason 圖片提供 │ SAI Architecture Design 攝影 │ 山田紀人】

在日本現代建築設計裡，常可以感覺到一股與自然共生的禪意，沒有多餘的裝飾也不選擇浮誇的素材，而多偏好以清水模、木材等自然質樸的元素，搭配白色、木質色或是水泥灰色等，展現生活的質樸原味。

日本建築工作室 SAI Architecture Design 為大阪家庭設計純白簡約的住家建築 Melt ，帶著條狀紋路的素白建築，搭配木門與背景的藍天白雲，帶來舒服的視覺效果。建築本身設計概念完美融合了室內、外空間，引入了戶外的陽光，讓室內明亮通透，同時大量使用木質調素材裝飾家中，包含層架、天花板或家具等，都讓舒適的感受性更加延伸放鬆。而在住家裡，設計師更為綠色植物留一個位置，即便只是待在家裡，也能感覺到四季流動與自然共居。

雖然沒有天井，但設計師改在中央挑高空間頂層，兩方開了窗，讓室內光線依舊豐沛，充滿每一處角落。中間的空間也成了該住家的重點設計，建築團隊在住家中央設計了一處半開放庭園，以可開闔的大面落地窗讓室內、外相通聯，種上幾株綠樹變成了家中最美風景，而向室內生長的綠樹彷彿成為了自然的信使，用葉子的顏色，告訴家中主人季節的變化。以最簡單的設計佐以純淨配色，囊入生活的需求、生命的自然，做出舒適宜人的理想住家。

LIVING&DESIGN 住宅美學 6.7月號2022 第140期