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以天光鋪陳飲食儀式感！北京 LU Style 新地標

聯合新聞網／ Living & Design 住宅美學

【文字整輯｜Angel 設計公司｜LDH劉道華建築設計事務所 圖文提供｜ZZ Media最傳媒】

儒家經典《禮記》中有云「夫禮之初，始諸飲食」，人之飲食往往是一個文明的發端乃至根本體現。聖人起於東海之濱，探尋禮之本源，曰「食色性也」，便見魯采文化的深厚底蘊與其對於東方文明的深遠影響。

北京心臟的美學秘境

北京魯采餐廳作為魯菜代表擇址於北京三元橋，一座獨立而極具設計感的現代美學建築坐落在京城中心。此項目由劉道華操刀設計，承繼東方飲食與空間意境的表達理念，以當代設計語彙，定義餐飲空間的新概念。

劉道華主導此次設計。
劉道華主導此次設計。

這是一座三層挑高建築，設計師以超大面積的玻璃幕墻隔開內與外，屏蔽喧囂而沒有隔絕自然，天光以更溫柔的姿態映照室內。經過一段小橋流水進入餐廳，作為從車水馬龍的鬧市向城市秘境的過渡，儀式感由此代入。

挑高落地與大量留白，將空間留給天光。
挑高落地與大量留白，將空間留給天光。

戶外露台是項目設計的亮點之一，在如此鮮有的地理位置上造一處安靜的「小園」，是魯采同比周邊環境的特色所在，客人悠然靜坐，盡顯情趣。

大塊面與高層挑高空間的碰撞，是建築思維在餐飲設計中的嘗試突破，散客區、吊頂、包廂以及樓梯通道穿插縱橫，圍合出使人沈浸其中的儀式感。
大塊面與高層挑高空間的碰撞，是建築思維在餐飲設計中的嘗試突破，散客區、吊頂、包廂以及樓梯通道穿插縱橫，圍合出使人沈浸其中的儀式感。

劉道華以建築思維介入魯采整體設計，從餐廳外部到室內，空間以簡潔的建築塊面貫穿始終，曲直交錯間，是設計師對於餐飲空間的全新詮釋，也為尋求精神放鬆的顧客提供具有體驗感的空間美學場域。

落地玻璃櫃陳列酒品成為空間特色。
落地玻璃櫃陳列酒品成為空間特色。

建築思維與酒文化的趣味碰撞

與宏大尺度建築空間相匹配的是魯采引以為傲的「酒文化」，餐廳設有獨立茅台酒窖和的紅酒窖，藏酒堆疊形成一面高墻，子曰：「惟酒無量，不及亂。」，又曰「百禮之會，非酒不成。」，而「禮」，便是儀式感的本質。

建築穹頂是一個傾斜的坡面，設計師根據走勢，在每個空間都設計不同的天花吊頂，讓餐廳室內一直是變化著的狀態，為餐飲設計觸發了更多可能性與視覺張力。

劉道華順應建築坡面，為每個空間設計別緻的天花吊頂。
劉道華順應建築坡面，為每個空間設計別緻的天花吊頂。

星空吊頂設計是一處亮眼的藝術裝置。
星空吊頂設計是一處亮眼的藝術裝置。

小而精緻的水晶吊燈與絲線交錯，設計師在無序與有序之間營造宇宙星辰，為用餐的人們鋪添了許多溫暖。

項目名稱：魯采（三元橋）-美學體驗·地標系列

設計公司：LDH劉道華建築設計事務所www.ldhdesign.cn

設計師：劉道華

完工時間：2020.6

項目地點：北京市，朝陽區

項目面積：1630㎡

LIVING&DESIGN 住宅美學 6.7月號2022 第140期

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