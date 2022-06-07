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有了光 想在戶外待多久就多久吧

聯合新聞網／ Living & Design 住宅美學

【撰文｜王程瀚 圖片提供｜歐斯堤照明 OSTI Lighting】

聖經（創世紀1：3）中，神說：「要有光」，於是光就從黑暗中分離出來。不管有沒有宗教信仰，光對人的重要性無庸置疑，白天時的溫暖陽光，夜幕降臨時的皎潔月光伴隨著星光點點，都能觸動我們的內心深處。

可惜自然光無法永遠充足，而人工光源的適時點綴則令世間的各種美好故事得以延續下去，特別是當我們置身庭院、沙灘、公園、陽台⋯⋯時，如果可以有一盞造型別緻的燈具陪伴身旁，肯定能讓現場環境起到夢幻般的畫龍點睛效果，因此歐斯堤照明 OSTI Lighting 跳出來了，他說：「我有光！」

1. Zafferano Poldina 可攜式檯燈

一體成形的俐落外觀設計，觸控式開關符合現代人生活習慣，明暗度自由掌控，USB充電後可使用9小時，IP54防水防塵且擁有多款顏色任選，戶外空間擺設及外出旅遊輕便好攜帶。

2. VIBIA Mayfair Mini 可攜式檯燈

堅固的細桿方便手持移動擺放位置，曲線輪廓散發著優雅平衡，創造出適合獨處沉思的燈光效果，充電式供電並可調光控制亮度強弱，最大亮度時可使用6小時，50%亮度則為12小時。

3. VIBIA Musa 可攜式檯燈

放置於各角落都能成為唯美亮點，中心光源為手工打造的口吹玻璃圓球，提供三段調光溫煦照亮每個室內外空間，顏色選配柔和淡雅極具獨創性的鮭魚粉，依照亮度強弱使用時長為6-18小時。

4. arturo alvarez Hipatia 可攜式檯燈

作為該品牌第一款的可攜式的LED檯燈，擁有IP64防水防塵及可調光特性，由不鏽鋼網純手工製成，透過隨附的USB進行充電，完整使用時間長達6小時。

5. Estiluz Circ 可攜式檯燈

將隨充隨走的概念發揮得淋漓盡致，具備IP67防水防塵國際認證，可自由放置於室內、室外，不受於空間限制，隨附USB充電盤，充滿電可使用8-10小時。

6. Estiluz Circ 戶外落地燈

將光球與邊桌相結合的落地燈，俐落的桌腳線條使整體風格和諧不突兀，無論置於室內外皆能與環境契合，同時因輕巧的特質，使其在移動過程中更為便利。

7. Catellani & Smith Giulietta 可攜式檯燈

將黃銅元素一體成型鑄造，外型饒富巧思，底座收納雜亂線路上端圓盤則暗藏光源，隱晦設計顯露內斂氛圍，輕敲就能調整三種不同強弱的亮度，使用隨附USB充電器進行充電。

8. Bover Tanit 可攜式檯燈

從手工編織的遮罩中向外散發出無眩光的暖色光線，由於尺寸輕盈可以在戶外區域及庭院露台上有不同的應用，將戶外空間變成寧靜愜意的舒適空間，可三段調光的按鈕位於燈具上方，僅五小時便能充滿電使用。

9. FLOS Captain Flint 戶外立燈

優雅的兩用落地燈可作照明或閱讀燈使用，因應戶外運用目的，採用IP65高防塵防水技術，其錐形燈罩可手動調整角度並具備多色飾面選擇。

10. FLOS IC Lights 戶外立燈

點亮自然景觀與外部建築的照明新選擇，就如同白天的太陽光或夜晚的月光一般，圓滑的外觀及筆直的線條達成完美平衡，採用IP65高防塵防水技術，成功將高雅精緻的立燈引領到外部空間使用。

LIVING&DESIGN 住宅美學 4.5月號2022 第139期

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