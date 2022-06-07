松露林宅－以線性與幾何設計塑造未來感居家

【文字│ Hathaway 圖片提供│泰然空間設計Tai+Associates】

本案以線性與幾何設計之實，開創廣闊格局之虛，藉由弱化隔屏的手法，淺移默化地改變台灣房屋傳統三房兩廳的思想，再結合美學的鑑賞力與技術的佈施，達到空間最大化的設計目標。整體設計以開放的空間輪廓，聚焦異材質搭配和智慧家庭系統，結合現代科技塑造「未來感」居家，譜繪業主夫妻倆獨到的個性與氣質於室內風格。

細緻多變的裝飾細節 帝雉意象的延伸與唯一

啟發於生活，因自然澆灌而滋生的靈感，設計者借國鳥「帝雉」羽毛隱晦而斑斕的炫目之美，概念性地運用於本案之中；可以看到公領域中大理石花紋、鍍鈦鐵件與特色燈具帶來細緻又多變的裝飾美學，並藉擬著天真、直接，不斷變化而沒有一刻相同的「帝雉」翎羽圖像。

概念上，設計者盡可能地將材質表現之工藝美學刻畫入微，為細部空間增添美學能量，打造專屬而唯一的秘境意象。並且裡外呼應，在一致而充滿未來感的不鏽鋼水幕室外陽台，交織著植栽創造科技與自然共存的後現代景觀設計。

實踐自然抽象且原始的美，豐富了現實中使用者的視覺尺度。將室內外空間氛圍相互緊扣，創造最大化的豐富意象。本案作為業主夫婦秘境的度假天堂，整體設計以此靈感而延伸出豐富細節，不管是間接的燈光照明或是金屬的折料驚喜，猶如帝雉鳥低調的深藍羽翼裡，深藏不露且陸離斑駁的奧妙。

智能科技導入 更富人性化的豪華宴饗

自然溫順的銀灰木大理石築起放鬆的室內牆體，鍍鈦金屬則在立面以線狀形式，抹上精緻的未來科技感，而細部燈具以多元間接的方式，內坎於多處槽縫，交織點綴空間亮點。再透過木質天花、大理石材線性的紋路視覺，連接不同的區塊角落，弱化間隔、極度放大公領域。在入門玄關處，以鍍鈦金屬折料設計出鑲有崁燈的造型屏風，現代俐落的三角長柱體，結合金、黑的鍍鈦選色，就像整個空間中的比例尺，濃縮設計的靈感，成為品鑑風格的單位精髓。而訂製的幾何質感屏風，也樹立了居家住宅中最具標誌性意義、最獨一無二的個性化簽名。

除了空間美感的建構，設計者也充分傾聽業主智慧化、人性化的機能需求，應用智能家庭系統來整合住宅的所有燈光、空調、窗簾甚至戶外水幕等設施調控，讓屋主透過手機App 就能輕鬆掌握整個住宅的設施使用狀態。

另外，設計者高度運用通電玻璃，取代封閉的牆面與僵化的扇門。在製作通電玻璃扇門的過程中，除了有許多與門框鐵件的材質結合，更有通電玻璃門管線拉扯的問題，設計者特以訂製木作盒，用類似維修孔的概念，將電線改以彈性電線的形式，埋入牆後暗孔加以克服。另一項業主客製化的需求建構，便是獨立的單人三溫暖烤箱，期望能為家中帶來有舒壓、療癒的放鬆氣息。設計者主臥浴室中，先做有完備的基礎防水層，將烤箱設備、加熱系統與木作平台置入，細心規劃功能齊備的私有豪宅。

LIVING&DESIGN 住宅美學 6.7月號2022 第140期