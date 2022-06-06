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老屋大作戰／化解突兀樑柱 10年中古屋化身寬敞大器宅

聯合新聞網／ Living & Design 住宅美學

【撰文｜rippling 圖片提供｜苡希創意設計】

我常在說，做老屋翻新最重要的就是格局配置和結構判斷能力，這也是我最大的底氣，在中古屋市場中，屋主們的需求無非就是期許空間能夠更貼近實際使用習慣，我希望利用過去競競業業習得的成果，讓每一個客戶的生活都能變得更好。

－苡希創意設計總監 葉佳奇

房屋概況

本案為男業主尋得合意的10年中古屋，在簽約前即請設計師到現場評估，確認能處理屋中的突兀大柱後才放心買下。設計師除了要以巧妙設計淡化大柱的過度存在感之外，也要思考如何在裝修風格上，兼容男業主喜歡的古典裝飾線條，以及女業主偏好的現代風格，將這個原本四房的格局改為兩房，並且打造一個宛如飯店度假的舒適家居空間。

室內各空間 裝修前後大對比

玄關

走進屋內，玄關天花板以溝縫與斜角製造層次美感，並營造較為簡潔現代的古典線條，從入門即揭示古典現代兼容的空間品味。為了收納女主人的外出鞋與行李箱，設計師與業主溝通，取消了熱炒區，將玄關旁空間挪做收納櫃，櫃牆延續玄關牆面的高雅木質色彩與溝縫線條，讓風格延伸一致。

改造前，玄關。
改造前，玄關。

改造後，玄關。
改造後，玄關。

由於入口面對客廳，設計師以客製屏風區隔空間。霧面灰玻璃讓視線不至於阻斷，又能保有遮蔽機能，噴砂貼紙呈現的中國風線條，僅有玄關處才能清晰看見。設計師在各種細節中仔細拿捏，在男女業主愛好中尋得最佳美感平衡。

改造後，玄關與客廳。
改造後，玄關與客廳。

改造前，客廳。
改造前，客廳。

客廳

在客廳與廚房這兩塊公共領域可以清楚看見，設計師將原先的木質牆櫃打通，讓空間恢復通透性，並且延續玄關天花板設計，以古典線條美學引領向上視覺。再加上薄夾板的運用，並於客廳沙發後方打造拱框，不僅化解十字樑的壓迫感受，更令整體顯得自然立體並具有典雅美感。

改造後，客廳。
改造後，客廳。

由於男業主希望擁有大片的大理石電視牆，並採用大理石地板，使公共空間華貴大器。前者由設計師挑選圖樣並獲客戶讚賞，後者設計師則建議改用義大利全釉拋磁磚，呈顯大宅氣度，又無大理石有白華、吐黃或難替換等後續養護問題。

改造前，客廳。
改造前，客廳。

而位於房屋中間、業主最在意的龐大柱體，設計師則延續電視牆材質施以三面包覆，並且連同沙發背櫃及櫃體下方皆使用大理石，再加上典雅天花板造型，製造該區域立體空間的一體性。

改造後，客廳。
改造後，客廳。

改造前，廚房。
改造前，廚房。

廚房

因為業主事先購買黑色冰箱，於是廚房基調也由此變得較為沈穩，連廚房中島下收納櫃體，也是深色木質呈現。與冰箱相合的黑色櫃架，連結廁所沒門把的L型黑色木立面，此種設計讓遙對餐桌的人忽略廁所的存在，在機能滿足下給予不打擾的溫柔。此外，設計師以九塊導角細部呈現新古典風格，並在黑鏡反射下，延伸該區天花板的連續性。

改造後，廚房。
改造後，廚房。

改造前，主臥室。
改造前，主臥室。

主臥室

雖然主臥室與客廳隔斷，古典帶有現代風格的天花板造型，仍然仔細連貫，並具有迷人的細膩對接。新中式線條元素不僅出現在玄關屏風，更在本區以現代材質與冷系色彩，使用於更衣室拉門。而本區廁所離床較遠，設計師貼心考量到廁所門不宜正對人腰部鋪以上等細節，遂在廁所門同樣以新中式線條美學呈現，與其他造型牆共同營造整體感。

改造後，主臥室。
改造後，主臥室。

改造前，小孩房。
改造前，小孩房。

小孩房

小孩房間最為特別之處是入門時見到的櫃體。男業主希望其具有端景功能，女業主則希望書櫃簡單即可。設計師為該房設計高技術的斜書櫃，以同時滿足男女主人心願。另外，書桌改變為高級灰色，並保留窗前長桌面設計，讓住在這裡的小孩，得以自在遊玩。

改造後，小孩房。
改造後，小孩房。

改造前，平面圖。
改造前，平面圖。

從平面看改造前後的構造變化

改造後，平面圖。
改造後，平面圖。

LIVING&DESIGN 住宅美學 4.5月號2022 第139期

改造後，玄關。
改造後，玄關。

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