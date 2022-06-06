瞥見維多利亞的綠意盎然 踏入如詩如畫的祕密花園

【撰文｜王程瀚 圖片提供｜Ian Barker Gardens】

維多利亞州，位於澳洲東岸南部的一個州，它是澳洲大陸本土的五個聯邦州中面積最小的，但當地居住人口數量卻是澳洲第二多，其中一個原因在於這裡擁有美麗的沿海城鎮與風景如畫的海灘，遑論層出不窮的獨特建築、風格別具的咖啡館、酒吧與隨處可見生命力旺盛的野生動植物。

建商特別邀請澳洲知名的景觀設計公司 Ian Barker Gardens 來規劃住宅一樓外的庭院。

師法自然的庭院設計

由在地建商 Belair Builders 負責施工完成的一棟建築便位在維多利亞的 Blairgowrie，建商特別邀請澳洲知名的景觀設計公司 Ian Barker Gardens 來規劃住宅一樓外的庭院。房屋本身的外部環境便是由多種材料所共構而成，包含木材、石灰石與混凝土，設計團隊致力於確保庭院與景觀之間的無縫接軌，並努力將自然元素融入庭院當中。

房屋本身的外部環境便是由多種材料所共構而成，包含木材、石灰石與混凝土。

設計團隊致力於確保庭院與景觀之間的無縫接軌，並努力將自然元素融入庭院當中。

室內煙囪與泳池牆壁的建造採用選購自當地的石灰石，效果看起來既粗獷又立體，非常讓人驚豔，因此團隊也在之後的設計中加入同樣的石材，藉以創造低矮的壁面與舒適的戶外暖爐。暖爐旁配置木長凳，下方鋪設青石板步道，方便屋主移動。

室內煙囪與泳池牆壁的建造採用選購自當地的石灰石，效果看起來既粗獷又立體，非常讓人驚豔。

泳池由混凝土製成，設計師並在此規劃一座露天平台，讓人在游泳之餘也能悠閒的坐在躺椅上休息，帶出一種既舒適又奢華的感受。另外為了柔和空間氛圍並創造活力充沛的綠意景觀，所以針對泳池後方的牆面種植波士頓常春藤加以覆蓋，散發隨興且奔放不羈的風格。

泳池由混凝土製成，設計師並在此規劃一座露天平台，讓人在游泳之餘也能悠閒的坐在躺椅上休息，帶出一種既舒適又奢華的感受。

隱而不顯的私人秘境

與許多濱海建物不同的是，本案業主更在乎的是隱密性而不是能否將廣闊海景一覽無遺，這意味著該物件在整個庭院中有著一個較大的斜度，以阻擋行經外圍環境人士的視線直接看穿庭院，設計師沒有在斜坡上打造單一的台階，而是在整個庭院中看似隨意的逐步放置台階，讓來到庭院中的人們都能夠輕鬆的往上或往下行走，同時這些台階也通往了其它的戶外商業區，在熱鬧與平靜之間取得精妙平衡。

本案有著一個較大的斜度，以阻擋行經外圍環境人士的視線直接看穿庭院。

設計師沒有在斜坡上打造單一的台階，而是在整個庭院中看似隨意的逐步放置台階，讓來到庭院中的人們都能夠輕鬆的往上或往下行走。

庭院內的台階也通往了其它的戶外商業區，在熱鬧與平靜之間取得精妙平衡。

並且設計團隊在庭院中種植了相當多種類的植物，諸如薰衣草、念珠藤、檸檬尤加利、黑紫樹、馬蹄金…等，它們會隨著四季變化而展現不同色彩，或綠或橙色或猩紅色，將整座庭院連結在一起，從而構築出一個叫人一見傾心的真實秘境。

設計團隊在庭院中種植了相當多種類的植物，諸如薰衣草、念珠藤、檸檬尤加利、黑紫樹、馬蹄金…等。

眾多植物隨著四季變化而展現不同色彩，或綠或橙色或猩紅色，將整座庭院連結在一起。

LIVING&DESIGN 住宅美學 4.5月號2022 第139期