以茶文化為依託 宛如置身唐風街巷——湖州大唐貢茶璞仕酒店

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挑檐式結構、均衡對稱的比例尺度，仿佛置身唐風街巷。長興大唐貢茶璞仕酒店位於湖州市長興縣景觀群貢茶小鎮，以茶文化為依托，杭州肯納設計為其打造完整內部空間。重塑現代唐風的精緻契闊，優雅合宜地融合傳統與現代的邊界，以東方美學秩序呈予人們別致而深遠的當代生活方式。

化古演今，有鳳來儀

「禮發於人性自然，和於人生之需。

鳳喜水向陽，謂之祥瑞。」

中國自古有以禮制建立空間秩序的承襲，通過環境氛圍的營造影響人的行為，將道德價值轉換為美學意識，融入日常與風俗。禮儀與鳳凰，即東方意象與待客之道的呈現，平易、含蓄，崇高而深沈。

空間層次在“門”構築的形制儀式中展開，傳統建築元素解構重組，形成新的造型語言。跨至大堂，穿過月亮門，空間挑空高深，王朝風貌在戶牖朱廊中收斂恢弘，儀制規整，氣度靜默。不囿於傳統元素的嫁接、不困於符號層面的演繹，而是回歸傳統的精神內核，並融合今時今地的生活方式，以繼承者的心態演繹過往，用現代的禮儀之道將其重塑。

跳脫傳統元素重構空間語彙。

鳳凰于飛，宴會廳以絢麗華美講述古拙與貴氣，在細膩與繁茂中勾勒對賓客的祝福、對美好的嚮往。

古人用色淡然、素雅，低調而不張揚。墨黑、赭石鋪底，再輔以三綠、酞青藍、朱砂、藤黃為裝點，釋義古老的東方顏色。色彩賦予空間節奏，引人穿越隱蔽而狹窄的廊道，向深處行進。

細膩呈現華美與淡然並存的宴會空間。

龍鳳團茶，以上品待客

輕撫山石，款步竹林，朱砂色背景中泛出藤黃色光暈，仿佛穿越歷史時空的隧道，文化的縮影朦朧地表達於細節之中。院落多設敞口，和庭院間形成通透的流動。每個獨立空間的過度中盡顯自然的意境之美，雕琢室內實體與戶外景致的虛實相映、內外交融。

內外虛實增強空間通透感。

輕撫山石，款步竹林，彰顯自然無為之美。

餐廳的室內再造考據了建築的磚瓦構築。延續傳統的木構意向，以天然木色和藤材的肌理回應坡屋頂的韻律。

聯排通高的展示架在隱藏燈的映襯下，與山形屋頂的內在結構形成錯落有致的節奏秩序。灰色裝飾墻面與家具圍合出低調而溫馨的交談氛圍。

別緻山形屋頂結構。

茶文化為設計發想要角。

包房外的疏木浮影映入眼簾，與灰色墻面、褐色門柱共同營造出靜謐雅致的用餐氛圍。外向的生活連接著四季的熱鬧更叠，內向的心性秉持著從容的中和如一。

夜幕四合之際，重疊遊廊入畫而來，遠山、古松營造出一幅神秘而幽暗的中國畫。設計師以沈靜端雅為綱，以現代設計為法，釋放出這座中式庭院鬧中取靜、閑適淡泊的天性。

長廊與窗外疏影成空間一隅。

鳳棲梧桐，小隱於檐下

夜幕至，暖金色燈光沿屋面瀉下，仿佛空間的呼吸。

進入客房這一秘境之地，空間的布局依舊與景觀滲透。當代的尺度和材料構造出新的空間氣質，客房的古樸清雅與建築的輝煌華彩形成了鮮明對比，喚起人們對於安靜生活的感知能力。

目光所及之處皆層次分明，藉由構造、質感、燈光，克制地映襯出旅宿最本真的樣貌，恰到好處地達到寓情於景的空間體驗，呈現與自然融為一體的無為生活。

幹練的空間線條、高級的材質、藝術化的裝飾，都以低調的設計表達著空間的本質。休憩之餘，也滿懷驚喜。空間如跳動的脈搏，生生不息。

燈下木色的框架構建著社交的焦點，大地色系的陳設以酞青藍點綴，抽絲剝繭、層層深入細膩多維的觸感。

酞青藍落地陳設低調點綴空間。

木質與大理石結合的盥洗室，融入了中式的細膩與情懷。在形制上傳承著統一的格調與品質，流露出視覺與質感的自然磨合。

夜幕降臨，空間內的節奏與意境的渾融豐富起來，微光營建著我們對生命美好的體會並由衷讚嘆。

項目名稱：長興大唐貢茶璞仕酒店

項目地點：中國·湖州

項目面積：13000㎡

室內設計：杭州肯納室內設計有限公司

設計總監：顧惠娟

設計團隊：顧惠娟、任迪、周小杭、王波、吳聘、王璐婷、楊永亮

室內陳設：顧惠娟、朱珠、周小杭

燈光設計：萬霞

項目攝影：圖派攝影

文案策劃：NARJEELING那幾嶺

LIVING&DESIGN 住宅美學 4.5月號2022 第139期