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食遊江戶！台中絕美日料店 道地日式設計傳遞空間與味蕾的極致饗宴

聯合新聞網／ Living & Design 住宅美學

【文字提供｜編輯部 圖片提供｜林福明】

進駐傳說中星光遍地的高檔餐飲特級戰區——台中公益路沿線的「鵝房宮」日式料理店，以充滿日式禪風的整體外觀，成為當地引人注目的街區焦點。

來此用餐的饕客們口福不淺不說，整體環境塑造上堪稱從無到有，包括起造建築外觀、園林景觀、空間內裝、情境燈光、各式具有深刻象徵意義與故事性的圖像語彙等等，無不散發著濃郁而道地的江戶風情，當設計者用心經營的一情一景，投影在過往行人、訪客眼底猶如時空錯置，這不僅是一次成功的地景描摹、關於味蕾的極致體驗，更是謳歌職人精神，以及側寫企業轉型、升級乃至展望未來的心路歷程，其穿插於空間中的典故、隱喻、風物，也同時賦予此案引人探索的厚度。

入口山門採經典日式木建築構造，搭配驛站立招提高辨識度，一路上行來結合石板徑、緣側的迂迴蜿蜒動線，讓食客體驗柳暗花明的趣味轉折，心情也隨之緩和沈澱。走進店內的瞬間，彷彿時間倒流進了江戶時期，原木樑柱、和紙燈籠、暖簾、細膩格子窗，營造出復古又不失雅緻氛圍；採二進式的寬敞用餐空間裡，以村落環境俯視視覺核心的方形板前吧台，檯面大手筆採用整塊芳香台檜厚剖而成，此處也正是設計者中心靈感發想之精華所在！

對於職人與美食家來說，兩者的關係如同高手對決，而板前吧台無疑就是雙方一決勝負的舞台，因此設計師將相撲力士競技專用的方形土俵場景化身為方形板前吧台，懸掛「屋根」(吊式頂蓬)，增加對決的神聖性與華麗感，也為享用美食過程中的心境起伏，添加不可少的儀式成分，而高懸於周邊牆面多達九幅的力士彩繪，手執各式食材所演繹的趣味，既富象徵性也是絕佳的網紅打卡背景。

此外，「鵝房宮」自黃昏市場一介攤販發跡，最終進入高檔料理殿堂的始末，也是整篇傳奇精采章節之一，所以空間中擷取頂級料亭的風雅，外加庶民屋台的親切感，雖有反差卻不違和，食客們可同時回味昔日市場用餐天寬地闊的自在，如今換成旗艦餐廳的高級感依然不減舒適，這種極度新鮮的奇妙五感體驗，想必是吸引許多忠實饕客的最大魅力所在！

LIVING&DESIGN 住宅美學 4.5月號2022 第139期

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