生活就要來點特調！5個驚喜玩色實例 營造繽紛唯美居家

【撰文｜Yun 圖片提供｜英奇室內設計、域建設計、六木室內設計、知域設計】

不論是寬敞的豪宅、小坪數的溫馨宅、採光不足的昏暗宅又或是景致通透的美景宅，想要擁有慵懶舒心的空間氛圍，讓生活多點溫度，繽紛輕柔的色系便是能讓居家瞬間變得明亮溫暖又夢幻的不二魔法。撇除一般空間常見的黑、灰、白色系，選擇粉色系、橘紅色系、藍綠色系、黃米色系等明度較高的色彩，便能為居家妝點浪漫唯美的空間表情，人生的腳步與心靈似乎都跟著輕盈起來！以下小編特地整理幾個繽紛玩色的空間案例，讓色彩輕鬆療癒你的心！

繽紛馬卡龍 獨屬居家的彩虹特調

顏色作為鋪敘豐富生活表情的重要媒介，在域建設計打造的這座溫馨小宅內，不到20坪的空間藉由如夢幻馬卡龍般的色調鋪排，延伸居家豐富又多彩的視覺。不論是建材材料的原色、牆面塗料或是室內軟裝，都在輕柔的色彩屬性下相互配合，從公領域鮮明的橘、紅、藍、黃等色系，到臥室內的粉紫色調，鮮明的撞色讓家充滿童趣活潑的可愛樣貌。

粉紅暖調 打造微甜幸福生活

在英奇設計打造的《台北奇蹟》一案中，由於屋齡將近30年再加上潮濕多雨的環境特性，原先屋態十分老舊，還摻雜著漏水、壁癌等問題。在經由改造後，約莫25坪空間融入柔和溫暖的粉紅色調，結合現代人文意境規劃，在公私領域粉調的色階變化下，融入了溫和的米色系與木元素，營造空間如童話一般的夢幻表情，感受幸福微甜的生活溫度。

一抹療癒淡藍 織就忘憂生活態度

誰說藍色會帶來憂鬱？在六木室內設計打造的《有點藍》中，50坪寬敞宅邸在清爽的北歐風基調下，除了利用經典的白色、大地色系鋪敘空間，更在溫暖的木系質韻下，巧妙將一抹療癒的淡藍色活潑佈局在空間的每個角落，當材質與光線的交織後，體現出不同層次的色彩氛圍，讓空間盈滿怡然和緩的色彩低語。

小宅驚喜色彩學 注入快樂活力

僅15坪的小空間，沒想到也能充滿看點！在知域設計的巧思擘劃下，作品《飴》利用自然的裸色調結合舒柔粉色調打造立面，融入深沉的藍色調沙發與大地色抱枕妝點，營造出空間立體感，視覺驚喜滿滿卻不感混雜，讓屋主歸家就能接受色彩的療癒洗滌，為心靈注入快樂活力。轉入私領域，臥室以濃淡調和的配色，在清澈藍調下植入灰色系，爽朗又不失沉穩，生活中的歇息片刻皆能獲得真正的安定力量。

夢幻莫蘭迪 空間中的浪漫童話

同樣由知域設計所打造的另一案《伴月童話》，踏入家門，粉色與藍色的完美交織迎面而來，立刻給人浪漫唯美的氣息，玄關處的花磚圖騰、屏風設置，一直到室內的沙發與擺件，都在家中成員喜愛的莫藍迪色調下完美混搭堆疊出顏色的層次感，門片、地磚上的跳色手法，更帶來青春洋溢的活潑氣息，廚房難得的深色系配置也為居家注入截然不同的沉穩調性，舒緩淡色系帶來的些微視覺疲勞，私領域則在多元的色系配置下，增添生活的豐富趣味。

LIVING&DESIGN 住宅美學 4.5月號2022 第139期