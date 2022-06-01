老屋大作戰／迎接退休新生活 50年中古屋的時尚轉身

【撰文｜rippling 圖片提供｜苡希創意設計】

我常在說，做老屋翻新最重要的就是格局配置和結構判斷能力，這也是我最大的底氣，在中古屋市場中，屋主們的需求無非就是期許空間能夠更貼近實際使用習慣，我希望利用過去競競業業習得的成果，讓每一個客戶的生活都能變得更好。

－苡希創意設計總監 葉佳奇

房屋概況

準備退休頤養天年的公職人員，希望能重新修整快50年的老屋。面對這個孩子們已成家立業，平時只有業主夫婦兩人生活、假日共享三代同堂之樂的老舊空間，苡希創意設計總監葉佳奇重新調整格局，合併擴大主臥室範疇，將4房改為3房，整理漏水、壁癌、蟻蛀與水電管線等問題，並在男主人喜好中引入現代美學，讓這棟往後生活主場景的建築，能乘載更多愉悅的回憶與未來。

室內各空間 裝修前後大對比

玄關

設計師因應業主想要玄關區的願望，選在大門對角側邊開闢玄關區，並於旁側上方設計南方松天花板格柵與透光棚架，搭配庭院原有的池塘與園藝綠植，從戶外、半戶外到室內，打造宜人的迎賓場域。

改造前，玄關。

改造後，玄關。

玄關使用業主喜愛的格柵元素，讓戶外陽光與風景有穿透入內的可能，並為現代鐵件材質與內部設計添增自然感受，更為稍感幽暗的一樓捎來光亮。本區的地板更選用更具質感的進口磁磚。設計師表示，玄關區域不大，鋪設成本較低，卻又能給予入屋者良好的第一印象，很適合精心挑選高品質的地磚。

改造前，從客廳看玄關。

改造後，從客廳看玄關。

客廳與餐廳

為了週末能迎接子孫回來，客廳與餐廳格局沒太大改變，但設計師讓天花板從較為古典的層次線條改為簡單現代風格，於是僅280公分樓高不會顯得太壓迫，並且打掉兩區域間的拱門，讓視線更為簡明開闊。加上電視牆與地板從溫暖木質調改為氣質大器石紋、櫃體與精選復刻家具同樣具備中性簡潔的質感與細節，讓整體顯得更為敞朗和諧。

改造前，從餐廳看客廳。

改造後，從餐廳看客廳。

此外，原先被取消的餐廳旁廁所，又回到了這塊公共區域，方便兒孫使用，而無須走到其他私密區域中。廁所門與展示收納櫃體使用相同的木質與玻璃材質，使牆面延續而具一致性，讓人不會在用餐時意識到廁所即在一旁。原先既存的供桌，也在同系列牆櫃上完美融入整體設計。

改造前，餐廳。

改造後，餐廳。

為了整理壁癌、蟻蛀及潮濕問題，建築內部牆壁多拆除重建。另外，由於本案位於山區並在一樓，設計師特意在地面粉光層多塗兩層矽酸質防水材，防止因木地板直鋪反潮，致使木板變形等問題。

改造前，客廳。

改造後，客廳。

書房

原先書房同樣具有明顯蟲蛀等問題，並顯得擁擠無序，設計師為業主打造平台與櫃體，使之得以置放大量收藏又不顯凌亂。整體色彩與材質，延續客廳中性木調，相較於原先的暖色，裝修後空間更給人安定感受。

改造前，書房。

改造後，書房。

主臥房

原先的兩間臥房、一間廁所，合併成一個主臥區域，並隔為臥房、更衣室及浴室三個不同機能的空間。在中間的廁所靠邊，最初以為需要繞行移動糞管，實作後發現得以在黃土下直接鋪設，大幅縮減管線路線。屋內許多經年累月間挪動、添增的各種管線，也在此次同步獲得較為全面的整理。

改造前，臥室。

主臥室裡同樣引入現代家具，例如床頭閱讀燈就是選擇極簡幾何的圓柱造型，讓業主得以沈浸在新美學裡。此外，臥室旁設立的化妝台，在業主的希望下隔以玻璃立面，提供領域界定的功能，又保全視線的穿透性。

改造後，臥室。

從平面看改造前後的構造變化

改造前，平面圖。

17改造後，平面圖。

LIVING&DESIGN 住宅美學 4.5月號2022 第139期