老屋大作戰／設計在細節用心裡 在40年老屋構築簡明生活

【撰文｜rippling 圖片提供｜苡希創意設計】

我常在說，做老屋翻新最重要的就是格局配置和結構判斷能力，這也是我最大的底氣，在中古屋市場中，屋主們的需求無非就是期許空間能夠更貼近實際使用習慣，我希望利用過去競競業業習得的成果，讓每一個客戶的生活都能變得更好。

－苡希創意設計總監 葉佳奇

房屋概況

一對夫婦與兩個孩子的小家庭，在40幾年老屋裡，擁有足夠空間活動的44坪。夫婦倆希望在有限預算內，擁有足夠收納功能的儲藏室、玄關以及一面大電視牆。在詢問過許多設計師之後，最終選定葉總監的設計並採納其裝修建議。設計師不僅打掉客廳與餐廳之間的牆，讓視線變得通透闊朗，更不以業主想像為限，放大書房牆，使書房入口成斜角，並且保留客廳的方正格局。不設玄關及儲藏室，而是靈活運用視覺暗示劃定出入口區域。加上在書房與客廳設置櫃體，不僅給予更多的收納空間，又維持原有的優勢。

室內各空間 裝修前後大對比

玄關與書房

從外頭進到屋內，在黑色大門之後，多角形具深色紋理的義大利特殊漆，以活潑時尚的型態揭示了這個家屋的質地，並與淺色磁磚共同暗示了內外的疆界。

改造前，從入口往陽台方向看。

改造後，從入口往陽台方向看。

多邊形玄關領域的一斜邊作為新書房的開門所在。在此，因應業主希望空間中能容納兩人作業要求，書桌區從新設玻璃窗的客廳一側做L型延伸，能讓親子或夫妻共同使用。另一面牆面則全供作收納使用，以滿足業主需求。

改造前，書房。

設計師表示，在老屋設計中，業主不僅能視居住者習慣與愛好，適度調整空間格局動線，亦能讓空間蘊含趣味巧思。例如書房裡的櫃牆雖是系統櫃，但他仍能在把手、溝槽等細節上做變化，並巧妙運用空間的虛實、開放層板的不對稱性，以及軟裝、地板的精心搭配等，讓使用者能自然地生活在具有美感的空間裡。

改造後，書房。

客廳與餐廳

原先的電視牆180度轉向，讓開門即能見到長型的大器電視牆面，原電視牆面處則成為沙發區。書房的拉長，意即沙發背牆也跟著延伸拉長，與面對大器的灰色特殊漆電視牆形成和諧關係。

改造前，客廳往餐廳方向看。

改造後，客廳往餐廳方向看。

葉佳奇表示，屋主原先設想客廳旁的主臥室、儲藏室、客浴、男孩房能以一整排暗門牆呈現。然而設計師明白，一個材質平淡鋪陳不比使之具有層次來得精妙。於是，在長型電視牆面上，設計師依著業主預計購買的75吋電視為基準，在恰好的灰牆旁延伸設立層次層板，成為正對大門的主要端景牆，再接上格柵櫃、臥室門片、具層次分割線條的收納櫃與黑鏡，最後在一個凹角做停頓。在此，視覺從電視底牆一路延展並具設計感，得以感受到設計師的用心與巧思。

改造前，客廳。

改造後，客廳。

而在客廳旁的餐廳區，簡單擺設一桌四椅，一旁的供桌以木色格柵與電視牆旁的深色格柵櫃相呼應，並在玄關旁設有同樣的系統木櫃，以不破壞協調的風格形式，添增收納與擺置需求。而為了讓餐廳旁的廚房具有隱密性，設計師使用灰色玻璃作為隔屏，讓廚房作業不至於過度開放。

改造前，餐廳。

改造後，餐廳。

主臥室

為了不讓主臥室的門面向床，設計師貼心讓房門轉了方向。在這裡，與書房同樣的質感木地板不以活潑斜鋪，而是以水平鋪法讓空間更顯沈靜。此處的衣櫃不是尋常的系統櫃，而是以精簡木工做出框架，建構特別的置衣空間。這樣的別樣設計也讓人能以平實的費用，擁有獨特的私密空間。

改造前，主臥室。

改造後，主臥室。

從平面看改造前後的構造變化

改造前，平面圖。

改造後，平面圖。

LIVING&DESIGN 住宅美學 4.5月號2022 第139期