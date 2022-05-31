快訊

巨響後黑煙沖天！1公里外高雄阿蓮區居民 拍到AT-3墜機前關鍵畫面

天虹科技副總撞死人爆警關說 竹縣警加重懲處名單出爐

安以軒沒嫁汪小菲「逃得好」？網嘆：跳入更深的坑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

設計逛大街／跳進閃耀珍奶的異想奇境——樺達奶茶高雄美術館概念店

聯合新聞網／ Living & Design 住宅美學

【撰文｜Eddie 攝影｜張國耀 圖片提供｜賀居室內設計】

從早年在公車站旁販售的茶飲店，到後來「來高雄必喝」的奶茶事業，擴展到全國的「樺達奶茶」品牌，在北高雄的美術館概念店以當代的空間，解構奶茶、茶葉與珍珠的茶飲元素，不同於以往傳統的茶飲商空，帶給客人們視覺與味覺上不同的滋味。

來高雄必喝的「樺達奶茶」在北高雄的美術館概念店以當代的空間，解構奶茶，茶葉與珍珠的茶飲元素，帶給客人們視覺與味覺上不同的滋味。
來高雄必喝的「樺達奶茶」在北高雄的美術館概念店以當代的空間，解構奶茶，茶葉與珍珠的茶飲元素，帶給客人們視覺與味覺上不同的滋味。

拆解茶飲元素

打造當代藝文空間

或許大家都不知道，我們每天都在喝的手搖飲料杯，一開始其實是樺達奶茶創辦人陳月枝與工廠特別研發出來，在此之前的飲料，或許還能記得都是用塑膠袋裝著；再或許大家也不知道，「樺達奶茶」這如此港式的名稱，其實是從台語「發達」的諧音而來。創立超過三十載的奶茶王國，在充滿人文氣息的高雄美術館特區開張的新空間，特別請來賀居室內設計來為他們打造一個有別以往、奇幻的當代空間。

樺達奶茶二代接班人與賀居設計謝總監（右）於美術館念店前合影。
樺達奶茶二代接班人與賀居設計謝總監（右）於美術館念店前合影。

閃閃發光的金屬馬賽克磚，以流瀉散落的手法拼貼在門口的櫃台立面，延伸至入口地面，像是一顆顆剛煮好的珍珠，在陽光照射下閃爍燦爛。
閃閃發光的金屬馬賽克磚，以流瀉散落的手法拼貼在門口的櫃台立面，延伸至入口地面，像是一顆顆剛煮好的珍珠，在陽光照射下閃爍燦爛。

整體以弧形的拱形設計，打破空間四方的冷硬線條，再以明亮的奶茶色、牛奶般的白色，搭配金屬打造的大顆閃耀的珍珠妝點，將招牌珍珠奶茶的元素拆解，分散在空間的各個角落。一樓以山嵐的線形照明及金屬葉片的搭配，打造出山上摘取茶葉的美景，加上地板繽紛的水磨石，將整體空間的氛圍營造出年輕、活潑的生命力，加上門口以閃閃發光的金屬馬賽克磚，以流瀉散落的手法拼貼在門口的櫃台立面，延伸至入口地面，像是一顆顆剛煮好的珍珠，在陽光照射下閃爍燦爛。

一樓牆面以山嵐的線形照明及金屬葉片的搭配，打造出山上摘取茶葉的美景。
一樓牆面以山嵐的線形照明及金屬葉片的搭配，打造出山上摘取茶葉的美景。

一樓地面鮮明斑斕的水磨石，激起空間活潑生動的色彩氛圍。
一樓地面鮮明斑斕的水磨石，激起空間活潑生動的色彩氛圍。

網美牆與當代雕塑

藝文複合的人文空間

在穿越入口的弧形門拱，進入二樓前還會看到樓梯口有個創辦人陳月枝的藝術塗鴉牆，感念陳女士當年為品牌創立的辛勞與付出；延著樓梯牆面的金屬葉脈進入二樓的雅座空間，設計師特別以更深色的奶茶色調，搭配牛奶般的白色圓形漣漪，在二樓的牆板立面擴散開來，好似隨時會被吸入的珍奶宇宙，加上當中穿插點綴的金屬珍珠及國外藝術家的葉脈雕塑，與一樓完整的茶葉相互對應，有著茶葉泡開的意象。

二樓空間當中穿插點綴的金屬珍珠及國外藝術家的葉脈雕塑，與一樓完整的茶葉相互對應，有著茶葉泡開的意象。
二樓空間當中穿插點綴的金屬珍珠及國外藝術家的葉脈雕塑，與一樓完整的茶葉相互對應，有著茶葉泡開的意象。

加上前方一個俯瞰視角的奶茶杯網美牆空間以及莫蘭迪綠色的舒適座椅，讓遊客們在暢飲甜美茶飲之外，有著沉浸式的空間互動，化身成為「樺達愛莉絲」一跳躍入珍奶的奇幻仙境，加上各式的霓虹燈文字牆、金色的軌道燈及圓弧線形吊燈的照耀下，想像著悠游於金黃色的珍珠與奶茶之間的五感體驗。

奶茶漣漪的牆面，有著沉浸式的空間互動，讓人想化身成為「樺達愛莉絲」一跳躍入珍奶的奇幻仙境。
奶茶漣漪的牆面，有著沉浸式的空間互動，讓人想化身成為「樺達愛莉絲」一跳躍入珍奶的奇幻仙境。

創立超過三十載的奶茶王國，在充滿人文氣息的高雄美術館特區開張的新空間，特別請來賀居室內設計來為他們打造一個有別以往、奇幻的當代空間。
創立超過三十載的奶茶王國，在充滿人文氣息的高雄美術館特區開張的新空間，特別請來賀居室內設計來為他們打造一個有別以往、奇幻的當代空間。

LIVING&DESIGN 住宅美學 4.5月號2022 第139期

延伸閱讀

MIKIMOTO無限可能 ANGIE安吉自由揮灑

簡約時尚！EPSON智慧藍牙奶茶標籤機 有.設計獨家預購

農委會茶改場成立119周年 研究茶葉鑑別術避外國茶混充

兩杯只要39元超狂！限時搶喝「珍Q椰青茶買1送1」，珍珠粉條與椰果一次滿足

相關新聞

老屋大作戰／設計在細節用心裡 在40年老屋構築簡明生活

我常在說，做老屋翻新最重要的就是格局配置和結構判斷能力，這也是我最大的底氣，在中古屋市場中，屋主們的需求無非就是期許空間能夠更貼近實際使用習慣，我希望利用過去競競業業習得的成果，讓每一個客戶的生活都能變得更好。 －苡希創意設計總監 葉佳奇

設計逛大街／跳進閃耀珍奶的異想奇境——樺達奶茶高雄美術館概念店

從早年在公車站旁販售的茶飲店，到後來「來高雄必喝」的奶茶事業，擴展到全國的「樺達奶茶」品牌，在北高雄的美術館概念店以當代的空間，解構奶茶、茶葉與珍珠的茶飲元素，不同於以往傳統的茶飲商空，帶給客人們視覺與味覺上不同的滋味。

與自然和諧共好的波蘭生態住宅 以整座倒斜45度的屋頂結合植栽和太陽能板

在全球生態建築理論思潮方興未艾的大背景下，兼具舒適與健康的「生態住宅」是許多建築師致力追求的目標，其運用了專業的建築知識，將環境學、生態學、地理學等多門學科綜合的成果，薈萃出人類與大自然和諧共生的建築，同時亦能適應經濟發展、顧及人類生活需求和環保永續。來自波蘭的建築師 BartłomiejDrabik，卸下建築師身分的他，最喜愛騎著單車穿梭徜徉在山林中，享受清風吹撫、花香撲鼻、陽光灑落等各種大自然的美好，因此他將大自然帶給他的感動結合自身雄厚的建築實力，帶領 Superhelisa 建築事務所創造出兼容舒適與健康的生態住宅，細膩闡述住宅與大自然的和諧共好的關係。

宮賞藝術大飯店：人文藝術入魂 南台灣標誌性精品酒店

美國「精品酒店之父」伊恩．施拉格（Ian Schrager）曾言：「『精品酒店』指的是擁有與眾不同文化內涵，且具有鮮明特色的住宿環境。」坐落於高雄市精華地段的「宮賞藝術大飯店」，以南臺灣的人文藝術特色為基礎，秉承當地熱情誠心的「待客之道」，提供旅人溫暖雅致的休憩空間。隨著近年來親子家庭、共享空間、主題派對、閨蜜出遊等熱門議題，飯店全面翻新，針對不同客源推出五種韻味獨具的房型，以及兒童遊樂區，為休閒度假的賓客提供文化、旅遊與娛樂的一站式享受。而擔綱此次空間更新計畫的「呈境設計」，跳脫制式化的套房佈局與動線，更加注重個性化的差異體驗和當地文化的真實感受，以優雅的當代設計筆觸，揉合時尚奢華及人文精神，宏觀視野、微觀細節，打破傳統保守的既定印象，讓宮賞藝術大飯店以創新「蛻變」之姿，成為當地標誌性的高端藝術精品酒店。

探問自然本質的希臘住居！Hourglass Corral 詮釋建築與環境共生的全新可能

迎著微涼海風、頂著燦爛豔陽，希臘建築師事務所 DECA Architecture 最新作品，是一棟面向愛琴海寬闊水域、環繞荒沙而生的渡假宅邸，座落愛琴文明重要發源地──米洛斯島。設計團隊精準掌握山坡地制高點的視野優勢，闢劃四間朝南面海的明敞臥房，提供絕佳遊憩體驗；此外，尊重當地原始生態，順應連綿起伏的地勢彈性構築量體，並善用屋頂花園種植多樣芬芳植栽，詮釋建築和環境之間共存共榮的可能。

現代新古典設計師的行動派藝術追尋——蒔築設計在台北當代

具有高端品味的藝術美感，即是蒔築設計的作品總能讓高端客戶傾心的原因。總在極致美學追尋路上的朱皇蒔、邱雅夫婦，自然不會錯過睽違兩年舉辦的2022台北當代藝術博覽會（後簡稱台北當代）。在這個集結海內外60間精選國際頂尖畫廊，共200位當代藝術家、千幅世界級作品的藝術盛宴裡，設計師期待能與藝術激盪出火花。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。