設計逛大街／跳進閃耀珍奶的異想奇境——樺達奶茶高雄美術館概念店

【撰文｜Eddie 攝影｜張國耀 圖片提供｜賀居室內設計】

從早年在公車站旁販售的茶飲店，到後來「來高雄必喝」的奶茶事業，擴展到全國的「樺達奶茶」品牌，在北高雄的美術館概念店以當代的空間，解構奶茶、茶葉與珍珠的茶飲元素，不同於以往傳統的茶飲商空，帶給客人們視覺與味覺上不同的滋味。

來高雄必喝的「樺達奶茶」在北高雄的美術館概念店以當代的空間，解構奶茶，茶葉與珍珠的茶飲元素，帶給客人們視覺與味覺上不同的滋味。

拆解茶飲元素

打造當代藝文空間

或許大家都不知道，我們每天都在喝的手搖飲料杯，一開始其實是樺達奶茶創辦人陳月枝與工廠特別研發出來，在此之前的飲料，或許還能記得都是用塑膠袋裝著；再或許大家也不知道，「樺達奶茶」這如此港式的名稱，其實是從台語「發達」的諧音而來。創立超過三十載的奶茶王國，在充滿人文氣息的高雄美術館特區開張的新空間，特別請來賀居室內設計來為他們打造一個有別以往、奇幻的當代空間。

樺達奶茶二代接班人與賀居設計謝總監（右）於美術館念店前合影。

閃閃發光的金屬馬賽克磚，以流瀉散落的手法拼貼在門口的櫃台立面，延伸至入口地面，像是一顆顆剛煮好的珍珠，在陽光照射下閃爍燦爛。

整體以弧形的拱形設計，打破空間四方的冷硬線條，再以明亮的奶茶色、牛奶般的白色，搭配金屬打造的大顆閃耀的珍珠妝點，將招牌珍珠奶茶的元素拆解，分散在空間的各個角落。一樓以山嵐的線形照明及金屬葉片的搭配，打造出山上摘取茶葉的美景，加上地板繽紛的水磨石，將整體空間的氛圍營造出年輕、活潑的生命力，加上門口以閃閃發光的金屬馬賽克磚，以流瀉散落的手法拼貼在門口的櫃台立面，延伸至入口地面，像是一顆顆剛煮好的珍珠，在陽光照射下閃爍燦爛。

一樓牆面以山嵐的線形照明及金屬葉片的搭配，打造出山上摘取茶葉的美景。

一樓地面鮮明斑斕的水磨石，激起空間活潑生動的色彩氛圍。

網美牆與當代雕塑

藝文複合的人文空間

在穿越入口的弧形門拱，進入二樓前還會看到樓梯口有個創辦人陳月枝的藝術塗鴉牆，感念陳女士當年為品牌創立的辛勞與付出；延著樓梯牆面的金屬葉脈進入二樓的雅座空間，設計師特別以更深色的奶茶色調，搭配牛奶般的白色圓形漣漪，在二樓的牆板立面擴散開來，好似隨時會被吸入的珍奶宇宙，加上當中穿插點綴的金屬珍珠及國外藝術家的葉脈雕塑，與一樓完整的茶葉相互對應，有著茶葉泡開的意象。

二樓空間當中穿插點綴的金屬珍珠及國外藝術家的葉脈雕塑，與一樓完整的茶葉相互對應，有著茶葉泡開的意象。

加上前方一個俯瞰視角的奶茶杯網美牆空間以及莫蘭迪綠色的舒適座椅，讓遊客們在暢飲甜美茶飲之外，有著沉浸式的空間互動，化身成為「樺達愛莉絲」一跳躍入珍奶的奇幻仙境，加上各式的霓虹燈文字牆、金色的軌道燈及圓弧線形吊燈的照耀下，想像著悠游於金黃色的珍珠與奶茶之間的五感體驗。

奶茶漣漪的牆面，有著沉浸式的空間互動，讓人想化身成為「樺達愛莉絲」一跳躍入珍奶的奇幻仙境。

創立超過三十載的奶茶王國，在充滿人文氣息的高雄美術館特區開張的新空間，特別請來賀居室內設計來為他們打造一個有別以往、奇幻的當代空間。

LIVING&DESIGN 住宅美學 4.5月號2022 第139期