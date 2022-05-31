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與自然和諧共好的波蘭生態住宅 以整座倒斜45度的屋頂結合植栽和太陽能板

聯合新聞網／ Living & Design 住宅美學

【撰文｜Dannie 圖片提供｜Superhelisa】

在全球生態建築理論思潮方興未艾的大背景下，兼具舒適與健康的「生態住宅」是許多建築師致力追求的目標，其運用了專業的建築知識，將環境學、生態學、地理學等多門學科綜合的成果，薈萃出人類與大自然和諧共生的建築，同時亦能適應經濟發展、顧及人類生活需求和環保永續。來自波蘭的建築師 BartłomiejDrabik，卸下建築師身分的他，最喜愛騎著單車穿梭徜徉在山林中，享受清風吹撫、花香撲鼻、陽光灑落等各種大自然的美好，因此他將大自然帶給他的感動結合自身雄厚的建築實力，帶領 Superhelisa 建築事務所創造出兼容舒適與健康的生態住宅，細膩闡述住宅與大自然的和諧共好的關係。

建築師 BartłomiejDrabik 最新創作「躲在屋頂後的房子 House Behind The Roof」，是一座位於波瀾克拉科夫郊區的別墅，其四周環繞豐饒的天然美景，是富人們聚集的享樂之地，也因此這邊的住宅除了美觀、對環境友善之外，更十分注重個人隱私。

建築團隊利用自然條件和人為手段來創造一個有利於人們舒適、健康的生活環境，同時又要控制對於自然資源的使用，努力實現向自然索取與回報之間的平衡。

他在量體的北面大膽創造一座傾斜45度角的斜坡屋頂，其表面覆蓋著滿滿的多肉植物，彷彿孕育出一個小型生態圈，為當地的昆蟲、鳥類安一處棲身之所，同時亦將太陽能電池裝載於屋頂背面，打造出一套完整的能源系統，以便供應居家用電。

此外，這座屋頂鍊接起以木造結構打造的矩形量體，媒合而產生的接縫，能讓自然風及光線滲透至內部空間，達到明亮通透的效果。

建築師 BartłomiejDrabik 藉由縝密的設計思路，串聯起住宅住區規劃、建築單體設計及環境控制系統三大板塊，並秉持「實驗性」的精神，細心觀察太陽輻射的角度、氣候隨時間的變化、檢驗周圍車流的噪音問題，完美成就深具內涵的生態住宅新典範，讓建築無「分別心」地融於自然生態的一部份。

LIVING&DESIGN 住宅美學 4.5月號2022 第139期

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