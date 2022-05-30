宮賞藝術大飯店：人文藝術入魂 南台灣標誌性精品酒店

聯合新聞網／ Living & Design 住宅美學

【撰文｜陳寬茵 圖片提供｜呈境設計】

美國「精品酒店之父」伊恩．施拉格（Ian Schrager）曾言：「『精品酒店』指的是擁有與眾不同文化內涵，且具有鮮明特色的住宿環境。」坐落於高雄市精華地段的「宮賞藝術大飯店」，以南臺灣的人文藝術特色為基礎，秉承當地熱情誠心的「待客之道」，提供旅人溫暖雅致的休憩空間。隨著近年來親子家庭、共享空間、主題派對、閨蜜出遊等熱門議題，飯店全面翻新，針對不同客源推出五種韻味獨具的房型，以及兒童遊樂區，為休閒度假的賓客提供文化、旅遊與娛樂的一站式享受。而擔綱此次空間更新計畫的「呈境設計」，跳脫制式化的套房佈局與動線，更加注重個性化的差異體驗和當地文化的真實感受，以優雅的當代設計筆觸，揉合時尚奢華及人文精神，宏觀視野、微觀細節，打破傳統保守的既定印象，讓宮賞藝術大飯店以創新「蛻變」之姿，成為當地標誌性的高端藝術精品酒店。

位於15樓的頂級總統套房，經常舉辦各式派對活動，設計師遂以「招待所」為核心理念，將會議廳、書房、中島吧台等機能揉植其中，透過精準的邏輯思考，循著原有的環境脈絡，重新規劃空間軸線，讓公私領域既能共享空間，又能保持各自獨立。此外，設計師細膩梳理休憩空間與賓客的心理、行為之間的關係，歸整出恣意流暢的動線，不僅讓視覺的連貫性不被中斷，形塑開放寬敞的空間感，同時也增加來賓使用上的便利性。在氛圍營造上，場域以「沉穩雅致」為索引，又賦其純淨、內斂、極適的體驗感知。

LIVING&DESIGN 住宅美學 4.5月號2022 第139期

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