探問自然本質的希臘住居！Hourglass Corral 詮釋建築與環境共生的全新可能

聯合新聞網／ Living & Design 住宅美學

【撰文｜Halle Kao 圖片提供｜DECA Architecture、Cultivar 攝影｜Yiorgis Yerolymbos】

迎著微涼海風、頂著燦爛豔陽，希臘建築師事務所 DECA Architecture 最新作品，是一棟面向愛琴海寬闊水域、環繞荒沙而生的渡假宅邸，座落愛琴文明重要發源地──米洛斯島。設計團隊精準掌握山坡地制高點的視野優勢，闢劃四間朝南面海的明敞臥房，提供絕佳遊憩體驗；此外，尊重當地原始生態，順應連綿起伏的地勢彈性構築量體，並善用屋頂花園種植多樣芬芳植栽，詮釋建築和環境之間共存共榮的可能。

在人工與自然之間取得美學平衡

建築並非單是盛裝生活的容器，援引因地制宜的設計思維，即成為人與自然對話的重要媒介，也間接豐富人文地景多元的樣貌。DECA Architecture 共同創辦人 Carlos Loperena 分享，「我們盡可能了解這座島嶼的一切，除了委託植物學家研究植被組成，亦探討當地歷史脈絡、經濟概況及人口分佈，甚至徹查風向、風速和地質構造，目的就是要打造能真正融入地方的現代化建物。」

隨著希臘群島的旅遊業快速興起，大量開發案侵門踏戶襲來，設計團隊反思產業發展與生態保育和諧並進的重要，遂發起米洛斯島大型開發計畫「Voronoi’s Corrals」，十年間不斷進行考察，打造永續渡假場域。本案便展現對在地環境的重視、理解和關懷，如捨棄格局應方正有矩的堅持，改以原地貌結構擘劃各空間，使其彷如細胞分裂般有機相連，高空俯瞰更顯不規則幾何之美，象徵建築與荒野的緊密關係。

搭建堅固石牆堡壘 另闢露天香草花園

然而，聳立荒野的建物仍有安全顧慮。為此，設計團隊築起一道粗糙石牆，區隔內外場域的同時，形成有效保護；石牆頂端局部延伸的懸立式混凝土橫樑，用以支撐大面積篷布，供應觀景時必要的遮蔭。屋頂平台的各類芳草，則嚴選地中海一帶原生的指標經濟植物，具備阻隔日曬、維持室內涼爽等功能，未來收成還可提煉精油；同時，植栽的天然色系亦為質樸外觀點綴繽紛。

玩轉構造 新繹聚沙成塔意象

此案原文名稱取自「沙漏」（Hourglass），乃因各機能空間之誕生，猶如細沙從沙漏破孔中自然洩出、堆疊所呈現之結果，設計團隊再針對大小不一的區塊，作最大坪效的運用規劃，定義公領域、臥房、浴室等處。環顧四周，視覺焦點旋即落向各區中央均挖鑿的圓形天窗，可視為前述細沙流入的孔洞，所有傾瀉而下的靈感謬思終化作養分，成為充實量體的內在；另一方面，天窗設計也像相機鏡頭，由下方懸掛的金屬圓盤控制開孔大小，白天給予全室充足日照，夜晚擘造屋內觀星體驗，平時更有助於空氣對流，創造獨富互動性的生活趣味。

明亮通透的室內，顯得簡約卻不單調，其白、灰色主調予人沉穩感受，揉合原木中島、餐桌邊櫃等溫潤質地，替各隅增添些許暖意；從訂製燈具、大理石洗手檯等軟裝的安排，亦可窺見設計者對細節著墨甚深，創建南方島嶼的閒適氛圍。建築適性而生，為兼顧荒野保育、旅遊發展的兩難提出解方，如今生態得以完整保存，甚至藉現代住宅的進駐，重新演繹當地傳統文化風貌，再次定義休憩娛樂的嶄新可能。

LIVING&DESIGN 住宅美學 4.5月號2022 第139期

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