現代新古典設計師的行動派藝術追尋——蒔築設計在台北當代

聯合新聞網／ Living & Design 住宅美學
蒔築設計的設計總監朱皇蒔、設計師邱雅伉儷，前往參觀2022台北當代藝術博覽會。（攝影｜陳見州）
蒔築設計的設計總監朱皇蒔、設計師邱雅伉儷，前往參觀2022台北當代藝術博覽會。（攝影｜陳見州）

【撰文｜rippling 攝影｜陳見洲 圖片提供｜台北當代藝術博覽會】

具有高端品味的藝術美感，即是蒔築設計的作品總能讓高端客戶傾心的原因。總在極致美學追尋路上的朱皇蒔、邱雅夫婦，自然不會錯過睽違兩年舉辦的2022台北當代藝術博覽會（後簡稱台北當代）。在這個集結海內外60間精選國際頂尖畫廊，共200位當代藝術家、千幅世界級作品的藝術盛宴裡，設計師期待能與藝術激盪出火花。

睽違兩年舉辦的2022台北當代藝術博覽會，集結海內外60間精選國際頂尖畫廊，共200位當代藝術家、千幅世界級作品。（攝影｜汪正翔，圖片提供｜台北當代藝術博覽會）
睽違兩年舉辦的2022台北當代藝術博覽會，集結海內外60間精選國際頂尖畫廊，共200位當代藝術家、千幅世界級作品。（攝影｜汪正翔，圖片提供｜台北當代藝術博覽會）

真摯童心的藝術追尋

以現代新古典設計見長的設計朱皇蒔夫婦，讓人想像其藝術收藏喜好當如其室內設計與軟裝一般古典且優雅，然而夫婦倆甫進台北當代會場沒多久，即熱切表示他們十分欣賞雕塑家李真、蔡尉成，能以可愛圓潤造型傳達出的平和心境。

朱皇蒔、邱雅夫婦在「台北當代」現場對雕塑家李真的作品展現高度關注。（攝影｜陳見州）
朱皇蒔、邱雅夫婦在「台北當代」現場對雕塑家李真的作品展現高度關注。（攝影｜陳見州）

李真，《菩提》，2008 年作，30 版，銅雕，49 × 35.5 × 29.5 ㎝，款識：Li Chen 2008 (背面下方)；藝術家鈐印一枚；07/30 (黑色人物背面)，亞洲藝術中心
李真，《菩提》，2008 年作，30 版，銅雕，49 × 35.5 × 29.5 ㎝，款識：Li Chen 2008 (背面下方)；藝術家鈐印一枚；07/30 (黑色人物背面)，亞洲藝術中心

技法呈顯獨特風格

除了對純稚動人作品的共通愛好之外，喜愛珠寶、鐘錶等高級工藝設計的朱皇蒔，目光總是會被講究技法的特殊創作牽引。例如藝術家徐永旭具有龐大張力的陶雕塑，即引發這位設計總監的好奇，希望能更深入了解藝術家，並且探索作品那如紙一般的姿態是如何形成。

双方藝廊帶來藝術家徐永旭的創作，其以特殊技法展現與眾不同的姿態，讓朱皇蒔感到十分好奇。（攝影｜陳見州）
双方藝廊帶來藝術家徐永旭的創作，其以特殊技法展現與眾不同的姿態，讓朱皇蒔感到十分好奇。（攝影｜陳見州）

千種傑出創作，拓展設計師的思考與想像。（攝影｜汪正翔，圖片提供｜台北當代藝術博覽會）
千種傑出創作，拓展設計師的思考與想像。（攝影｜汪正翔，圖片提供｜台北當代藝術博覽會）

對朱皇蒔而言，藝術與室內創作相似的，即在於由技法呈顯出來的獨特性。無論是他們為人所知的現代新古典或其他美學風格，在與業主相處過程中，他們都會將業主性格細膩帶入作品，將空間揉化為專屬於業主的獨有風格，宛如博覽會上獨一無二的作品。

邱雅設計師特別以此件畫作為紫色的室內空間的設計搭配。
邱雅設計師特別以此件畫作為紫色的室內空間的設計搭配。

在品味觀察中學習探索

在逛展過程中，朱皇蒔除了尋找自身的喜好，也很常在見到妻子邱雅可能會喜歡的畫作時立即與之分享，讓人深羨夫婦倆的親密默契。邱雅喜愛繪畫，擁有獨到品味與眼光的她，更是曾在小松美羽受到矚目之前，就收藏藝術家畫作了呢。

設計師邱雅自2017年便開始關注藝術家小松美羽的作品，右圖為今年白石畫廊於「台北當代」展出的作品《無題 Untitled》2020，壓克力畫布，162.1 × 130.3 cm（Courtesy of the artist and Whitestone Gallery）
設計師邱雅自2017年便開始關注藝術家小松美羽的作品，右圖為今年白石畫廊於「台北當代」展出的作品《無題 Untitled》2020，壓克力畫布，162.1 × 130.3 cm（Courtesy of the artist and Whitestone Gallery）

在「台北當代」逛展過程中，朱皇蒔、邱雅夫婦體現了兩人的親密與默契。（攝影｜陳見州）
在「台北當代」逛展過程中，朱皇蒔、邱雅夫婦體現了兩人的親密與默契。（攝影｜陳見州）

邱雅平時著迷於擁有古典筆觸與光線運用的創作，而在充滿新奇概念的當代藝術創作中，她則熱衷於思考探索藝術家以何種筆觸方法，呈現迷人的豐富紋理與美學概念，每一次的新穎發現都能使之品味良久。

朱皇蒔、邱雅夫婦在台北當代藝博會現場對彼此分享觀點與心得。（攝影｜陳見州）
朱皇蒔、邱雅夫婦在台北當代藝博會現場對彼此分享觀點與心得。（攝影｜陳見州）

創造專屬業主的藝術世界

邱雅平時不但致力於設計細節調整、於軟裝擺件上用心琢磨，更會提起畫筆，再現經典作品甚至從事各種繪畫創作。她往往能在仔細觀察分析其他畫家的作品細節之後，將與藝術品相遇時所受到的刺激與思考，嘗試在自己的創作裡呈現出來，甚至落實到業主的空間中。

設計師邱雅在2022年台北當代藝博會現場，仔細觀察喜愛作品的筆觸等細節後，會嘗試在自己的創作裡呈現出來，甚至落實到業主的空間中。（攝影｜陳見州）
設計師邱雅在2022年台北當代藝博會現場，仔細觀察喜愛作品的筆觸等細節後，會嘗試在自己的創作裡呈現出來，甚至落實到業主的空間中。（攝影｜陳見州）

於是能見到，某些蒔築設計業主家的門片、大小掛畫，即出自於邱雅之手。邱雅表示，她的創作多從室內設計色彩出發，並在與業主頻繁相處過程中逐漸長成，一切隨心感受，她也無法預期成品的模樣。這位擁有敏銳心靈的設計師，正如會場裡的國內外藝術家一般，正在藝術中實誠創造著獨特的世界。

藝術品不是只是掛上就好了，空間風格更能提昇作品的質感，藝術品也能彰顯居家的人文氛圍。此件仕女圖即是設計師邱雅親自為空間搭配創作的作品。
藝術品不是只是掛上就好了，空間風格更能提昇作品的質感，藝術品也能彰顯居家的人文氛圍。此件仕女圖即是設計師邱雅親自為空間搭配創作的作品。

LIVING&DESIGN 住宅美學 4.5月號2022 第139期

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