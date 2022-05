現代新古典設計師的行動派藝術追尋——蒔築設計在台北當代

【撰文|rippling 攝影|陳見洲 圖片提供|台北當代藝術博覽會】

具有高端品味的藝術美感,即是蒔築設計的作品總能讓高端客戶傾心的原因。總在極致美學追尋路上的朱皇蒔、邱雅夫婦,自然不會錯過睽違兩年舉辦的2022台北當代藝術博覽會(後簡稱台北當代)。在這個集結海內外60間精選國際頂尖畫廊,共200位當代藝術家、千幅世界級作品的藝術盛宴裡,設計師期待能與藝術激盪出火花。

睽違兩年舉辦的2022台北當代藝術博覽會,集結海內外60間精選國際頂尖畫廊,共200位當代藝術家、千幅世界級作品。(攝影|汪正翔,圖片提供|台北當代藝術博覽會)

真摯童心的藝術追尋

以現代新古典設計見長的設計朱皇蒔夫婦,讓人想像其藝術收藏喜好當如其室內設計與軟裝一般古典且優雅,然而夫婦倆甫進台北當代會場沒多久,即熱切表示他們十分欣賞雕塑家李真、蔡尉成,能以可愛圓潤造型傳達出的平和心境。

朱皇蒔、邱雅夫婦在「台北當代」現場對雕塑家李真的作品展現高度關注。(攝影|陳見州)

李真,《菩提》,2008 年作,30 版,銅雕,49 × 35.5 × 29.5 ㎝,款識:Li Chen 2008 (背面下方);藝術家鈐印一枚;07/30 (黑色人物背面),亞洲藝術中心

技法呈顯獨特風格

除了對純稚動人作品的共通愛好之外,喜愛珠寶、鐘錶等高級工藝設計的朱皇蒔,目光總是會被講究技法的特殊創作牽引。例如藝術家徐永旭具有龐大張力的陶雕塑,即引發這位設計總監的好奇,希望能更深入了解藝術家,並且探索作品那如紙一般的姿態是如何形成。

双方藝廊帶來藝術家徐永旭的創作,其以特殊技法展現與眾不同的姿態,讓朱皇蒔感到十分好奇。(攝影|陳見州)

千種傑出創作,拓展設計師的思考與想像。(攝影|汪正翔,圖片提供|台北當代藝術博覽會)

對朱皇蒔而言,藝術與室內創作相似的,即在於由技法呈顯出來的獨特性。無論是他們為人所知的現代新古典或其他美學風格,在與業主相處過程中,他們都會將業主性格細膩帶入作品,將空間揉化為專屬於業主的獨有風格,宛如博覽會上獨一無二的作品。

邱雅設計師特別以此件畫作為紫色的室內空間的設計搭配。

在品味觀察中學習探索

在逛展過程中,朱皇蒔除了尋找自身的喜好,也很常在見到妻子邱雅可能會喜歡的畫作時立即與之分享,讓人深羨夫婦倆的親密默契。邱雅喜愛繪畫,擁有獨到品味與眼光的她,更是曾在小松美羽受到矚目之前,就收藏藝術家畫作了呢。

設計師邱雅自2017年便開始關注藝術家小松美羽的作品,右圖為今年白石畫廊於「台北當代」展出的作品《無題 Untitled》2020,壓克力畫布,162.1 × 130.3 cm(Courtesy of the artist and Whitestone Gallery)

在「台北當代」逛展過程中,朱皇蒔、邱雅夫婦體現了兩人的親密與默契。(攝影|陳見州)

邱雅平時著迷於擁有古典筆觸與光線運用的創作,而在充滿新奇概念的當代藝術創作中,她則熱衷於思考探索藝術家以何種筆觸方法,呈現迷人的豐富紋理與美學概念,每一次的新穎發現都能使之品味良久。

朱皇蒔、邱雅夫婦在台北當代藝博會現場對彼此分享觀點與心得。(攝影|陳見州)

創造專屬業主的藝術世界

邱雅平時不但致力於設計細節調整、於軟裝擺件上用心琢磨,更會提起畫筆,再現經典作品甚至從事各種繪畫創作。她往往能在仔細觀察分析其他畫家的作品細節之後,將與藝術品相遇時所受到的刺激與思考,嘗試在自己的創作裡呈現出來,甚至落實到業主的空間中。

設計師邱雅在2022年台北當代藝博會現場,仔細觀察喜愛作品的筆觸等細節後,會嘗試在自己的創作裡呈現出來,甚至落實到業主的空間中。(攝影|陳見州)

於是能見到,某些蒔築設計業主家的門片、大小掛畫,即出自於邱雅之手。邱雅表示,她的創作多從室內設計色彩出發,並在與業主頻繁相處過程中逐漸長成,一切隨心感受,她也無法預期成品的模樣。這位擁有敏銳心靈的設計師,正如會場裡的國內外藝術家一般,正在藝術中實誠創造著獨特的世界。

藝術品不是只是掛上就好了,空間風格更能提昇作品的質感,藝術品也能彰顯居家的人文氛圍。此件仕女圖即是設計師邱雅親自為空間搭配創作的作品。

