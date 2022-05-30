現代新古典設計師的行動派藝術追尋——蒔築設計在台北當代
【撰文｜rippling 攝影｜陳見洲 圖片提供｜台北當代藝術博覽會】
具有高端品味的藝術美感，即是蒔築設計的作品總能讓高端客戶傾心的原因。總在極致美學追尋路上的朱皇蒔、邱雅夫婦，自然不會錯過睽違兩年舉辦的2022台北當代藝術博覽會（後簡稱台北當代）。在這個集結海內外60間精選國際頂尖畫廊，共200位當代藝術家、千幅世界級作品的藝術盛宴裡，設計師期待能與藝術激盪出火花。
真摯童心的藝術追尋
以現代新古典設計見長的設計朱皇蒔夫婦，讓人想像其藝術收藏喜好當如其室內設計與軟裝一般古典且優雅，然而夫婦倆甫進台北當代會場沒多久，即熱切表示他們十分欣賞雕塑家李真、蔡尉成，能以可愛圓潤造型傳達出的平和心境。
技法呈顯獨特風格
除了對純稚動人作品的共通愛好之外，喜愛珠寶、鐘錶等高級工藝設計的朱皇蒔，目光總是會被講究技法的特殊創作牽引。例如藝術家徐永旭具有龐大張力的陶雕塑，即引發這位設計總監的好奇，希望能更深入了解藝術家，並且探索作品那如紙一般的姿態是如何形成。
對朱皇蒔而言，藝術與室內創作相似的，即在於由技法呈顯出來的獨特性。無論是他們為人所知的現代新古典或其他美學風格，在與業主相處過程中，他們都會將業主性格細膩帶入作品，將空間揉化為專屬於業主的獨有風格，宛如博覽會上獨一無二的作品。
在逛展過程中，朱皇蒔除了尋找自身的喜好，也很常在見到妻子邱雅可能會喜歡的畫作時立即與之分享，讓人深羨夫婦倆的親密默契。邱雅喜愛繪畫，擁有獨到品味與眼光的她，更是曾在小松美羽受到矚目之前，就收藏藝術家畫作了呢。
邱雅平時著迷於擁有古典筆觸與光線運用的創作，而在充滿新奇概念的當代藝術創作中，她則熱衷於思考探索藝術家以何種筆觸方法，呈現迷人的豐富紋理與美學概念，每一次的新穎發現都能使之品味良久。
創造專屬業主的藝術世界
邱雅平時不但致力於設計細節調整、於軟裝擺件上用心琢磨，更會提起畫筆，再現經典作品甚至從事各種繪畫創作。她往往能在仔細觀察分析其他畫家的作品細節之後，將與藝術品相遇時所受到的刺激與思考，嘗試在自己的創作裡呈現出來，甚至落實到業主的空間中。
於是能見到，某些蒔築設計業主家的門片、大小掛畫，即出自於邱雅之手。邱雅表示，她的創作多從室內設計色彩出發，並在與業主頻繁相處過程中逐漸長成，一切隨心感受，她也無法預期成品的模樣。這位擁有敏銳心靈的設計師，正如會場裡的國內外藝術家一般，正在藝術中實誠創造著獨特的世界。
LIVING&DESIGN 住宅美學 4.5月號2022 第139期
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