留戀洄瀾 該住在綿延山脈與碧海藍天之間

【撰文｜王程瀚 圖片提供｜呈境設計】

順著國道5號往南一路馳騁，轉台9線過新城不久後，如果向左側望去，會發現一棟外觀讓人印象深刻的銀白色建物就這樣映入眼簾，它是由煙波國際觀光集團打造，並請來呈境設計的袁世賢總監一手負責內部空間規劃的「煙波花蓮太魯閣」飯店，處在壯闊的海岸山脈與一望無際的太平洋之間，猶如一顆珍珠般散發著低調卻溫柔優雅的光芒。

在人工與自然之間取得美學平衡

「這裡的土地會黏人！」袁世賢總監在說起花蓮時，臉上總會浮現止不住的笑意，雖然因為工作緣故，他經常往返兩岸，過去幾年待在台灣的時間並不算多，但花蓮始終在他心中占據一個重要地位，這兩年農曆春節，他都選擇與家人在花蓮共度，當地的山、海，甚至風吹過的悠閒氣息，都讓袁世賢總監念念不忘。

也因此當袁世賢總監收到煙波集團提出由他設計煙波花蓮太魯閣室內空間的邀約時，心情著實雀躍不已。事實上，呈境設計過往曾替台南煙波大飯店規劃一樓大廳與隱糧義式餐酒館，雙方合作早有默契，但接下這次的委託還有一份無法言喻的壓力，袁世賢總監坦言太魯閣這個地點在全台民眾乃至國際旅人中都享有極高知名度，因此一棟飯店如何在人造結構與天然環境中取得美學平衡，成為錦上添花的亮點，而非對視野造成壓力負擔，就得在設計上格外費心。

所幸，由煙波花蓮太魯閣的外觀開始，建築師便與袁世賢總監英雄所見略同，透過細節展現將自然元素融入建物的核心精神，像是飯店外立面利用大片折板產生的凹凸陰陽面所帶出的光影變化隱喻海洋波浪的湧動，藉由與自然對話的方式，突顯這棟建築絕非單調枯燥的水泥鋼筋量體，而是作為人與環境的良善中介，而袁世賢總監也在飯店入口天花鋪設大型鋁板，搭配內嵌情境燈條，達到導引旅客目光焦點一路延伸入內的目標，同時以此與建物外觀相互呼應，順勢營造視覺上的一致性。

直面山海 深刻感受花蓮風情

至於進入飯店內部後，才是精彩視覺饗宴的開始，袁世賢總監在空間中揉合大量花蓮當地的風土語彙，以「山、海、雲、石、木」五種韻味作設計意象勾勒，一樓迎賓大廳接待櫃台前放置大片海浪波紋狀的地毯，站在這裡抬頭仰望天花，首先看見的是猶如高山縮影的造型藝術品，而櫃台後方落地玻璃窗前的半遮光布幔，則若有似無的勾勒出遠處層巒疊嶂的海岸山脈意象，且針對入口牆面也鋪設大片劈石，經由石材的粗獷質感，構建如同群山高聳入雲的概念想像。另外在餐廳 — 漫響食堂也使用了穿透性高的金屬網材料，除了用以區隔空間之外，也期待藉此營造一種視覺上可被看見的模糊狀態，猶如雲朵在天空漂浮，散發著悠閒愉悅的氛圍，於是即便身處室內，住客卻能在第一時間就感受到無與倫比的山海魄力迎面而來。

而為了傳達出更接地氣的食宿體驗，漫饗食堂還特別找來擁有30年豐富中餐廚藝經驗的主廚，以在地共好概念結合在地小農契作，使用花蓮好山好水的農物資源融入紮實鑊氣魂，打造台粵混血的手路菜，道道真實好味，等待旅人細細品嚐。

低限設計造就慢活度假節奏

住宿方面，煙波花蓮太魯閣共有106間房，包含雙人房、家庭房、套房三種房型，袁世賢總監在規劃房間風格時，強調簡約俐落設計及內斂配色，輔以自然溫潤木質增添整室暖度，大片玻璃窗使得明亮的光線通透流洩，強化室內空間與自然環境的聯繫，讓住客於房內即能以最大視野晨起觀日、傍晚賞月，擁有全天不受限的觀山望海體驗。

此外，飯店也安排了多元的館內設施令旅人獲得全然的身心舒緩，像是二樓室內設置了舒適嫻靜的休憩空間，擺放蘊含東方文化的藝術品作佈景陳列，讓旅客能在此尋一個與旅伴互動交流的場域；室外則配置廣闊明朗的放鬆空間與無邊際泳池，供尋覓舒心情境的旅人在此全然放下心中的憂愁煩悶，以山海美景洗去一身的疲憊，深刻感受完整療癒的極致慢活步調。

袁世賢總監表示，當他自己第一次踏入還未完工的煙波花蓮太魯閣工地時，便被眼前碧海藍天的壯闊景觀所震懾，除了心中再次感嘆台灣之美外，也打定主意要以盡量簡單、低限的手法去規劃飯店空間，《莊子‧知北遊》有云：「天地有大美而不言，四時有明法而不議，萬物有成理而不說」，如何以人為小美在無形無相之間彰顯自然大美，不僅是煙波花蓮太魯閣已經達成的目標，也是袁世賢總監在未來設計之路上依舊要持續面對、精進的課題。

LIVING&DESIGN 住宅美學 4.5月號2022 第139期