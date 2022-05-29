小宅生活有肉相伴！ 用多肉植物和北歐家具打造主題公寓
【撰文｜Angie 圖片提供｜ZCOOL】
打造舒適自在的住宅空間是大家的夢想，雖然每個人對於「舒適」兩個字的定義有所不同，但總會有一些元素只要出現在家中感覺就很加分，這類百搭素材中首推原木，不過今年夏天絕對不能錯過的定番裝飾非綠色植物莫屬。
由中國設計師規劃的小宅裡鋪陳清爽的淺木地板，牆面塗刷耐髒的淺灰色無毒乳膠漆，潔白天花板使用崁燈照明降低壓迫；無隔間的小宅裡中，木作將床板和臥榻座椅連成一氣，下放高度剛好拿來作為隱形收納，簡約又具整體性。
線條俐落的北歐家具和簡約的住宅設計雖然耐看但卻缺少一點色彩，這時綠色植物就是居家填色的最佳幫手。
在選擇植栽上，比起葉片和蕨類，多肉植物好照顧的特點和各式各樣可愛形體近年來深受大家喜愛；像是耐旱的仙人掌、大戟科綠珊瑚和龍骨，還有有著厚實葉片的白牡丹和長相特殊的十二之卷，夏天注意不要悶熱潮濕或太陽直曬，選擇下午時段一兩週澆一次水，在家中各個角落都擺上點綠意，就能讓家裡舒適度加倍。
LIVING&DESIGN 住宅美學 4.5月號2022 第139期
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