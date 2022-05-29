2022義大利 A’DESIGN AWARD 獲獎精選特輯！疫情之下的創新居家美學

【文章整輯｜Vivian 資料來源｜A'Design Awards & Competition】

素有「設計界的奧斯卡」之稱的義大利國際設計大獎 A'Design Award，是世界上最大且最有影響力的設計大賽之一，其範圍涵蓋產品、視覺、媒體、建築、空間、服裝、設計概念等多達100個項目，不僅強調「專業區分」的重要性，也提供設計師們更多展現才華的機會。

這次公佈了2021-2022年設計競賽的結果：來自114個國家的110個不同設計學科的2022名獲獎者，由知名學者、知名媒體成員、創意設計專業人士和經驗豐富的企業家組成的具有國際影響力的評審團對參賽作品進行仔細的評選。

以下是20件2021~2022入圍作品整輯

鉑金獎

作品名稱：DC 3

設計師：Jack Fahrer

DC 3 是一種低翼雙引擎單翼飛機，它在1950年代和1960年代改變了飛機市場的遊戲規則，此作品的靈感就是來自於 DC 3，類似於單翼飛機機翼的結構。

鉑金獎

作品名稱：Lake

設計師：Xia Yiting

該設計以曲面的風格，延續了木質家具的造型氣息，具有方向感以及秉承有機理念，營造出舒適輕鬆的客廳氛圍。基於當代生活場景，打造出現代的所需功能。

金獎

作品名稱：Push Collection

設計團隊：Alessandro Morello、Riccardo Bertolla、Paola Zanovello

在這個項目的發想中，受到了強烈的極簡主義影響，設計團隊試圖轉化為形式的想法將扶手椅設計減少到最低限度，呈現元素的本質。

金獎

作品名稱：Fly

設計團隊：Móveis James

與大多數創作相反，Fly 的誕生是對結構主義作品進行研究，其目的是創造一種具有不連貫元素的產品設計。

金獎

作品名稱：Object

設計團隊：Akira Nakagomi

由於 Covid19 的影響，生活空間有很多隔斷，靈感湧現決定開發一款兼具美學和功能的產品，就像一件藝術品，將負面形像變成為我們的生活增添色彩的產品。

金獎

作品名稱：O3Connect

設計團隊：Tainan University of Technology / Product Design Deparment

採用天然木材彎曲和多層加壓成型技術，展現天然材料的彈性和韌性，由層壓木彎曲成型的三環曲率互鎖呈現出美麗的空心支撐結構，結合高品質的手工縫製皮革，創造一個溫暖柔軟但又堅固的凳子。

金獎

作品名稱：Niemeyer II

設計團隊：InsidherLand

圓形扶手椅以巴西建築師 Oscar Niemeyer 命名，其圓形造型受到1951年設計的 Canoas 之家的影響，現代平屋頂為圓形座椅提供了流暢的造型。

金獎

作品名稱：M+ Multifunctional

設計團隊：Ping an Xue、Chao yang Li、Ting ting Sun

多功能鏡子集衣帽架、穿衣鏡、鞋鏡、儲物盤於一體，有效解決了普通穿衣鏡無法反射鞋子和空間狹小居住者放置更多家具的問題。

銀獎

作品名稱：Marilyn

設計團隊：Airnova

餐桌的設計靈感來自電影《七年之癢》中瑪麗蓮夢露的經典服裝造型，皮革採用意大利頂級托斯卡納牛皮，讓整個餐桌呈現出優雅迷人的百褶裙裙造型，意大利工匠手工縫製的皮革底座的皮裙是可拆卸的，桌子的氣氛會隨著皮革的更換而夢幻般的變化，共有48種皮革顏色可供選擇。

銀獎

作品名稱：Spiral Blonde

設計團隊：Ben Dungey

該設計從分形藝術和數學中汲取靈感，以相似的形狀或圖案結合，它們在不同的尺度上遞歸地重複以產生復雜的、迷人的氛圍。

銀獎

作品名稱：Abrete y Cierrate

設計團隊：Federico Varone

銀獎

作品名稱：Graphic

設計團隊：Bia Rezende

這位設計師從小就喜歡以視覺作為語言，特別是圖像設計，在他整個學生生涯裡的每個腦海中的圖像訊息，已成為他所設計的每一個作品。

銀獎

作品名稱：Vitality

設計團隊：Ziel Home Furnishing Technology Co., Ltd.

基於疫情的影響，設計師們正在探索人們如何在小公寓裡更好地在家鍛煉，這激發了家庭健身長椅的靈感。

銀獎

作品名稱：Bamboo Bow

設計師：Fangqi Luo

應用竹子的物理韌性以及可拆卸的結構部件，滿足工業生產的需要，多材質搭配提升產品設計的美感。

銀獎

作品名稱：Framy

設計師：Shinnosuke Hosoda、Kotaro Imai

隨著最近向新的工作方式轉變和遠程辦公的增加，工作和家庭生活之間的界限已經模糊，工作和家庭生活變得難以分開，無視 Netflix 的誘惑，在家庭氛圍中專注於工作。設計師強烈地感覺到這些問題源於這種新的工作和生活方式，這個想法啟發了創造這款獨特的家具 Framy。

銀獎

作品名稱：Guardians

設計團隊：Villasufia

千百年來，動物一直是人類生活中不可分割的一部分，動物形態的動機在史前藝術中占主導地位，並且一直存在到我們這個時代，此設計是從地毯編織和陶器等傳統工藝從動物形態的圖像中汲取靈感。

銀獎

作品名稱：The Realm Series

設計團隊：PIANO

REALM 系列以圓圈為靈感，一改市場上相同的意式鋁製家具和中國傳統的面板衣帽間，打造兼具審美和功能的家居衣帽間解決方案。

銀獎

作品名稱：Relstation

設計團隊：Mitra Mohebbi、Fatemeh Taghavi、Mahsa Mohebbi

對於世界設計師來說，大自然一直充滿著純粹的想法，Relstation 的靈感來自一種叫做木蝨的硬皮生物，由於它的高防禦機制和靈活性，這種生物可以很容易地根據環境改變其位置。

銀獎

作品名稱：Clover

設計團隊：Donxi

靈感來自西方古建築中的經典羅馬式拱門，呈現出優美的輪廓和優美的比例。

銀獎

作品名稱：Joaquim

設計團隊：Studio Pedro Galaso

Joaquim 是對設計師最偉大的導師 Joaquim Tenreiro 的致敬，受他的作品 Trelica 的啟發，設計師創造了一個適合任何空間的書櫃屏風。

LIVING&DESIGN 住宅美學 4.5月號2022 第139期