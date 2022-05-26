五種露台設計 打造夏季納涼自然生活

【撰文｜rippling 圖片提供｜凸凸設計、亞維空間設計、深度空間設計、寬堂空間設計】

又到了「小扇引微涼，悠悠夏日長」的夏季。溽熱的夏天，除了待在室內吹冷氣，也讓人想在無事的夜晚，拿罐啤酒待在露台或陽台上，吹吹流動的自然風，看看夜景，慵懶舒適地度過。這樣的想望，並不是只有特意去尋找海景民宿才能實現，無論是在大樓、透天厝，甚至運用現有空間，都能做得到。

畸零格局的最佳運用

設計師在一個帶有些許工業風格的家屋中，在公領域以落地金屬框玻璃門隔出方正客餐廳，以及具有獨特造型的大開窗陽台，不僅為室內攬入大面積日光，更讓畸零戶型變身為有趣且不失生活機能的優勢空間。設計師不僅在陽台區擺放觀葉綠植，更以垂直方式創造盆栽牆，讓小小的陽台為室內帶來盎然具層次的自然景致。

公領域劃分為方正客餐廳與大開窗陽台，引入陽光與綠植，讓畸零戶型變身為獨具優勢優勢的空間。

磁磚與石紋組構歐式午茶風

百坪歐風別墅的露台，延伸室內的進口特色磚元素，在露台同樣使用不同色彩磁磚，拼貼成富有節奏韻律的模樣。為了不自然爭彩，此處的地磚不若室內繁複，使用相近素色拼貼，讓整體顯得活潑不呆板又獨具歐洲優雅氣息，再加之露台環以深灰立體巖石紋理磚牆，更呈顯古堡風華。設計師在此處置放具古典線條的桌椅、搖椅，以及遮傘與綠植，在周遭參天綠蔭下，不禁讓人期待每日的午茶時光。

富節奏的磁磚拼貼，營造活潑感又獨具優雅氣息，適合休閒午茶時光。再加之露台環以深灰立體巖石紋理磚牆，更呈顯古堡風華。

現代大樓的狹長眺景露台

在使用金屬鏤空與木格柵形式包裹的方形建築中，高樓上的狹長型露台，鋪設色彩柔靜的地磚，並設計橫條形牆面，讓整體寧靜中帶一點變化，在陽光照射豎條椅背產生的交錯陰影下，更具樂趣。黑色金屬鑲玻璃的護欄，則為此處的自然柔和添上了現代性。上方設計極簡暗色長形遮棚，以嵌燈提供夜間照明，使人想望在該露台上，獨自或與親密家人感受都市夜景的美好。

高樓上的狹長露台，前有現代黑框玻璃護欄，後靠自然木紋牆，讓人放鬆欣賞城市夜景。

層次灰與自然的協作

住宅空間以自然簡約舒適為主要基調，大量使用原木展現天然無造作的純樸觸感，賦予空間溫暖調性，而在架高的露台到庭院的室外空間上，也同樣運用質樸的灰色系天然材料，以及不同紋理、形狀的巧思，並且搭配線條簡潔俐落的現代黑色鐵件與玻璃等，打造具大器格調、寧靜中帶有層次變化的整體感受。再加上從草地、觀葉綠植到高低綠樹等設計，讓空間充滿別緻綠意。

不同紋理材質的灰與多樣植栽，構築出大器自然富細緻層次的露台庭院。

接引自然的空中露台

以「突破傳統街屋的形式」、「將自然元素導入室內」為設計概念，將光影與自然導入純白並具多元幾何的盒子裡，在二樓即延伸設計一使用現代約線條勾勒、並以橫向木紋暗示自然特質的露台空間。除了提供一樓遮蔽機能，也讓這個本具活潑特性的盒子不完全封閉，以開口的釋放添增動態變化。其上方有突出量體作為雨遮，屋外整排綠樹更成就美麗前景，在流動的戶外露台欣賞，讓人心曠神怡。

透天厝二樓延伸露台空間，既作為一樓雨遮，又給予用戶接近自然的另一種可能。

LIVING&DESIGN 住宅美學 4.5月號2022 第139期