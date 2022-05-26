以「幾何學」建構空間秩序 成功破解居家色彩運用的祕密

【撰文｜Dannie 圖片提供｜DARIA ZINOVATNAYA】

許多人嚮往繽紛多彩的居家空間，卻害怕顏色太重、線條色塊過於繁雜，導致視覺混亂及空間不協調而打消念頭。然而，身兼工業設計師及室內設計師的 DARIA ZINOVATNAYA，擅長利用色彩玩轉出獨特、充滿逸趣的居家情境，她秉持實驗性的精神，將色彩學結合幾何學概念，建立起獨特的用色邏輯與「空間秩序」。在漫漫的研究過程中，她成功尋找到顏色與對應物體的平衡，有了這套方法，即使在色彩豐富的空間中，也能將混亂、崩解的視覺梳理成舒適和諧的空間序曲，創造出繽紛夢幻的藝術情境，為居家生活增添多元面貌。

細細拆解 DARIA ZINOVATNAYA 的色彩空間哲學，除了幾何色塊的組合應用，作為「切割畫面」的媒介也十分重要，設計師採用線條、圓點、波紋、弧形等元素適當地點綴其中，並審慎思量每個形狀、物體的「距離」，藉此創造富有變化的畫面構圖。此外，色彩漸層、明暗對比、視覺重量等都是能增添空間層次及深度的關鍵要素。而「材質」的質地也是平衡色彩重要的一環，其呈現的肌理、光澤、粗細、厚薄及透明度，能讓人從觸覺經驗中獲得視覺感知上的不同感受。就讓我們看看 DARIA ZINOVATNAYA 是怎麼將這套色彩計畫，完美地應用在不同案例上吧！

UTOPIA

居家空間以帶有灰階色調的「莫蘭迪色」為主軸，色塊從地坪一路延伸至牆面及天花，並利用直向及橫向的衝突感，藉此增添立體的視覺效果。空間大量採用馬賽克磚、天鵝絨、地毯、鏤空的鐵件隔屏等來稀釋濃厚的色彩比例，形塑通透又精緻的情境氛圍。

DOT

應用於商空、展場的「藝術牆面」，是空間最吸睛的焦點，也是最能發揮創意、彰顯主題的地方。DARIA ZINOVATNAYA 利用有趣的幾何圖形排列，加入線條、弧形、圓點等設計，並透過平面與立體的交錯組合，延伸出錯落有致的3D視覺，隨著繽紛的色彩、多元的形體變化，創造出有如畫作般的空間端景。

CORB

同樣是居家空間的設計，卻與 UTOPIA 一案有著截然不同的氛圍感受。有別於 UTOPIA 滿滿的色塊組合，CORB 則予以空間大量的留白，並採用「框線」勾勒空間輪廓，透過斜線條的鋪陳，輾轉延伸出空間另一維度，不僅創造出獨特的視感，無形中也有放大空間的效果。

CIRCLE

此案是「光影明暗」影響空間色彩最佳例證！本案為一家極具特色的餐飲空間，DARIA ZINOVATNAYA 在天花覆以圓形圖騰，並採用許多圓形的極簡燈具，藉此點亮空間主題。充滿色塊的主牆在光影明暗之間，自然而然產生出的濃淡效果，是除了固定色彩之外催化出的動態美感，讓整體縈繞著細膩柔和的韻味。

LIVING&DESIGN 住宅美學 4.5月號2022 第139期