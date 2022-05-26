快訊

批北京挑釁 布林肯：一中政策不變、不支持台獨

榮獲金點設計獎 操刀改造日式古積「昭和十八J18 嘉義市史蹟資料館」

聯合新聞網／ Living & Design 住宅美學

【文字整理｜王程瀚 圖片提供｜原田設計】

昭和十八J18嘉義市史蹟資料館的前身為1943年建成的日本古式木造建築，曾經是神社附屬的齋館及社務所，被嘉義市政府列為市定古蹟，整體建築由兩幢獨立的日式木造屋舍所構成，中間以通廊相連，在過往歷史傳承下市府變更為不同機能加以使用，因此這座美麗的建築一直沒有被看見，直到原田國際室內設計公司與其結緣，重新規劃室內空間及環境景觀，試圖賦予當地民眾找回與它的共同記憶及空間溫度，使得老建物的美被重新流傳，並且讓人們深刻感受與建物及環境親密互動的多元體驗，同時在修建過程中廣泛運用老房子本身的元素，延續木料榫接工法的美感，再揉合濃厚日式氛圍，使古蹟在獲得完整保存之餘，更創造出嶄新價值，原田設計如此用心的規劃，也促使昭和十八一舉獲得金點設計獎的榮耀肯定。

以自然工法 還古蹟本來面貌

原基地內兩棟屋舍的功用分別是神社辦公室以及祭祀前淨身、著衣之處，經改建後重新改造為展覽館與餐廳，將整個空間規劃成更容易親近的場域，大大提升古蹟建築被使用率。在設計過程中，受限於建築體本身的使用限制，導致餐廳與廚房分據兩座建築物，無法適當安排送餐最佳動線，最終決定在通廊增建送餐中繼站，將後廚製作好的食物半成品先送至中繼站備存，待客人點餐後，即可直接由中繼站快速出餐。

為保存古蹟建築原貌，原田設計堅持採取自然工法加以修築，不改變主體結構，大量保留原始建築元素，從廊道、玄關的佈置，直至室內格柵天花板、榻榻米、紙拉門、木格窗、方形吊燈，一一還原傳統日式建築的質樸樣貌。除了善盡古蹟維護之責，空間亦加重置入日式古意情調，入口意象裝飾以深藍色日式帆布製作具有家徽精神的門廊掛布，側邊掛上紫色流蘇與白燈籠，營造濃重的歷史感。

古今融合 形塑五感俱全的沉浸式體驗

建築的二進入口處，刻意在通廊兩旁地面設置日本手提燈造型之花燈來烘托古蹟韻味，重現京都花燈路典雅風情，不僅具有方向指引的實際功能，更有承先啟後、走向未來之意涵。值得一提的是，基於古蹟法規限制，施工過程不得破壞原建築體且不得上釘，因此必須在舊結構之外重新架設新結構，並將櫃體模組化，組建完成後再置入空間，可以說維護古蹟是一項艱難的挑戰，由於建築體完全以木作搭建，結構可能存在脆弱點，因此設計師規定客人入內必須脫鞋，且不得在室內奔跑，由於原田設計秉持對古蹟的堅持與愛護，最終讓本案獲得了古蹟維護獎的殊榮。

昭和十八J18 嘉義市史蹟資料館乘載著歷史的軌跡，深具保存意義，透過原田設計的巧手翻修，讓民眾得以看見古法木作的美感與溫度，尤其行走在房子裡，淡淡的檜木香氣從天花板和木地板之間透出，氣味與視覺一同引領思維進入舊時代，於是過往留下的美好不曾消逝，反而增添了源遠流長的雅致韻味。

LIVING&DESIGN 住宅美學 4.5月號2022 第139期

延伸閱讀

肩燈閃亮亮 倍增員警執勤安全

前明德訓練班保存計畫 高市都委會審議通過

中國成都清末老禪院大變身 古蹟建築優雅詮釋比利時餐酒館

古蹟園區最後一塊拼圖 竹縣府力爭關西分駐所三期經費

相關新聞

五種露台設計 打造夏季納涼自然生活

又到了「小扇引微涼，悠悠夏日長」的夏季。溽熱的夏天，除了待在室內吹冷氣，也讓人想在無事的夜晚，拿罐啤酒待在露台或陽台上，吹吹流動的自然風，看看夜景，慵懶舒適地度過。這樣的想望，並不是只有特意去尋找海景民宿才能實現，無論是在大樓、透天厝，甚至運用現有空間，都能做得到。

以「幾何學」建構空間秩序 成功破解居家色彩運用的祕密

許多人嚮往繽紛多彩的居家空間，卻害怕顏色太重、線條色塊過於繁雜，導致視覺混亂及空間不協調而打消念頭。然而，身兼工業設計師及室內設計師的 DARIA ZINOVATNAYA，擅長利用色彩玩轉出獨特、充滿逸趣的居家情境，她秉持實驗性的精神，將色彩學結合幾何學概念，建立起獨特的用色邏輯與「空間秩序」。在漫漫的研究過程中，她成功尋找到顏色與對應物體的平衡，有了這套方法，即使在色彩豐富的空間中，也能將混亂、崩解的視覺梳理成舒適和諧的空間序曲，創造出繽紛夢幻的藝術情境，為居家生活增添多元面貌。

榮獲金點設計獎 操刀改造日式古積「昭和十八J18 嘉義市史蹟資料館」

昭和十八J18嘉義市史蹟資料館的前身為1943年建成的日本古式木造建築，曾經是神社附屬的齋館及社務所，被嘉義市政府列為市定古蹟，整體建築由兩幢獨立的日式木造屋舍所構成，中間以通廊相連，在過往歷史傳承下市府變更為不同機能加以使用，因此這座美麗的建築一直沒有被看見，直到原田國際室內設計公司與其結緣，重新規劃室內空間及環境景觀，試圖賦予當地民眾找回與它的共同記憶及空間溫度，使得老建物的美被重新流傳，並且讓人們深刻感受與建物及環境親密互動的多元體驗，同時在修建過程中廣泛運用老房子本身的元素，延續木料榫接工法的美感，再揉合濃厚日式氛圍，使古蹟在獲得完整保存之餘，更創造出嶄新價值，原田設計如此用心的規劃，也促使昭和十八一舉獲得金點設計獎的榮耀肯定。

中國成都清末老禪院大變身 古蹟建築優雅詮釋比利時餐酒館

世界上最神秘的製酒配方，藏在西方的修道院，而最好喝的比利時啤酒，就隱遁在成都遠洋太古里的馬家巷禪院裡。繁華現代感的成都鬧區大街上，佇立著一座別於紅柱金頂的百年廟宇遺跡，比利時餐酒館 The Abbaye 那黑瓦弧脊、古意濃濃的外觀，怎麼看都難以將它和啤酒酒吧聯想在一起。

以色彩與材質設計巧思 勾勒年輕夫妻侘寂新日常

千利休曾引用藤原定家的和歌，來形容侘寂感受，而這樣優雅詩意的美學，不僅席捲歐美豪宅圈，也讓一對年輕夫婦嚮往。他們向設計師表示，在第一個家——大約30坪、三房兩廳格局的新成屋——最重要的，就是要能在預算內，打造出這個蔚為潮流，卻又相當適合家居空間的恬靜風格。

廚房+閱讀區+臥鋪+滿滿收納 只要一道多功能牆就搞定

近年來，小坪數的空間成了全球的趨勢，許多設計師也紛紛發揮雄厚的設計實力，利用清晰縝密的邏輯思考，將大宅應有的格局及機能，完美呈現在小宅之中。保有童心的西班牙建築師Elii，從小孩子的玩具中獲得靈感，利用「重新排列創造新組合」的概念，創造出令人又驚又喜的多功能牆，其多元的機能可將廚房、臥房及收納櫃結合在一起，不僅創造出流暢簡明的生活動線，也將空間坪效發揮極致。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。