中國成都清末老禪院大變身 古蹟建築優雅詮釋比利時餐酒館

【撰文｜Vicky 圖片提供｜MRDA Architects】

世界上最神秘的製酒配方，藏在西方的修道院，而最好喝的比利時啤酒，就隱遁在成都遠洋太古里的馬家巷禪院裡。繁華現代感的成都鬧區大街上，佇立著一座別於紅柱金頂的百年廟宇遺跡，比利時餐酒館 The Abbaye 那黑瓦弧脊、古意濃濃的外觀，怎麼看都難以將它和啤酒酒吧聯想在一起。

此棟建築獨特罕見的歷史特色和價值，使中國建築事務所 MRDA Architects 在改造之初，即極力地忠實保留原有特徵結構和裝飾構件，巧將西方修道院建築弧垛拱門等靈感元素以線構型態注入室內空間，石造吧檯呼應外壁灰磚，鏤空屏風對應傳統花窗，中西方傳統信仰和建築藉由抽象化的語彙開啟對話，在暗晦慵懶的光線之中，彰顯出別具風格卻毫無違和感的戲劇意象。夜裡，院落亮堂之間亮起迷漾燈光，人們在有質有味的微醺之間，找尋到另一番和諧平靜的禪意。

LIVING&DESIGN 住宅美學 4.5月號2022 第139期