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以色彩與材質設計巧思 勾勒年輕夫妻侘寂新日常

聯合新聞網／ Living & Design 住宅美學

【撰文｜rippling 圖片提供｜知域設計X一己空間制作】

舉目望去

沒有花開，亦沒有紅葉

小海灣旁邊

一座小小的茅屋

正佇立於這秋日的黃昏。

千利休曾引用藤原定家的和歌，來形容侘寂感受，而這樣優雅詩意的美學，不僅席捲歐美豪宅圈，也讓一對年輕夫婦嚮往。他們向設計師表示，在第一個家——大約30坪、三房兩廳格局的新成屋——最重要的，就是要能在預算內，打造出這個蔚為潮流，卻又相當適合家居空間的恬靜風格。

一對年輕夫婦希望，他們能擁有侘寂風格的家居空間。
一對年輕夫婦希望，他們能擁有侘寂風格的家居空間。

簡單色彩 營造寧靜意境

知域設計X一己空間制作的總監方人凱表示，本案除了為使廚房有更完善的收納，減少相鄰的書房空間，讓整體格局更貼合日常使用需求外，著重於使用色彩、線條、材質等設計元素，建立侘寂風格。

為了呈現業主希望的侘寂風，他為空間營造純淨留白感受——屛棄冷冽的純白色，大片象牙白與霧鄉色的使用，以及淺色木地面，為屋內帶來溫潤柔和、純粹寧靜的意境。

象牙白與霧鄉色的大片使用，以及淺色木地面，為屋內帶來溫潤柔和、純粹寧靜意境。
象牙白與霧鄉色的大片使用，以及淺色木地面，為屋內帶來溫潤柔和、純粹寧靜意境。

以簡單素雅色彩為基底，設計師進而為純粹中添入自然隨機的質樸質地。於是原先呆板的電視牆層板，即以司曼特的特殊塗料打造自然感手作表面，並延伸到相鄰的柱體與斜對面的餐櫥，使之在空間中擁有連貫的整體性。

特殊塗料打造自然感手作層板，並延伸到相鄰的柱體。
特殊塗料打造自然感手作層板，並延伸到相鄰的柱體。

善用自然元素 點綴豐富層次

設計師認為，侘寂風格很重要的是自然材質的運用。於是除了選用能呈現天然肌理的特殊塗料與木地板外，也在客廳與臥室的木櫃上使用水磨石圖樣、米灰色布紋，並帶入淺灰布沙發、大理石紋餐椅，以及藤編餐椅等天然感軟裝，以和諧色彩為空間添增自然元素、呈顯侘寂氣息，也賦予空間細緻而豐富的層次感。

色彩和諧的天然感軟裝，不僅以自然元素營造侘寂氛圍，也賦予空間層次感。
色彩和諧的天然感軟裝，不僅以自然元素營造侘寂氛圍，也賦予空間層次感。

除了運用自然材質，豐富生活場域的自然氣質與層次外，設計師更為空間帶入更多大自然氣息，例如廚房門改為玻璃門片，讓光線得以穿透，讓廚房能擁有自然採光感受。

除此，無論上述自然材料的巧妙運用，或是在玄關特意為屋主量身定做的活動式木皮掛鉤、取代平穩工字拼等尋常拼法的客廳人字拼木地板等，皆在相合調性中傳達獨特氣質，並為下班後相互陪伴的日常，帶入活潑節奏。

貼心客製的玄關掛鉤、採人字拼拼法的木地板等，不僅賦予空間特殊氣質，更帶入活潑節奏。
貼心客製的玄關掛鉤、採人字拼拼法的木地板等，不僅賦予空間特殊氣質，更帶入活潑節奏。

柔和曲線、易養護設計

打造無憂場域

除了簡單色彩與自然素材外，在客廳也能見到侘寂風格常用的曲面設計，讓空間帶有變化，又顯得柔和親人。例如天花板、沙發靠牆、書房與廚房的拱型門，都採用業主希望擁有的圓滑線條，而在餐桌、吊燈等家飾傢俱的使用上，使用具曲面形式的IKEA傢俱，讓空間元素和諧一致。

圓滑線條設計與曲面家飾傢俱的使用，讓空間帶有變化，又顯得柔和親人。
圓滑線條設計與曲面家飾傢俱的使用，讓空間帶有變化，又顯得柔和親人。

在營造侘寂風格過程中，設計師仍不忘為業主思考空間養護問題，於是可以見到，空間裡使用耐刮磨、易清潔的特殊塗料、美耐板、超耐磨木地板及各項家具，不使用易堆積灰塵的間接光源，力求在預算範圍內，打造出讓居住者能輕鬆無負擔、能自然居處的美好風格空間。

在營造侘寂風格過程中，設計師使用易養護材質與設計，讓業主得以輕鬆過美好生活。
在營造侘寂風格過程中，設計師使用易養護材質與設計，讓業主得以輕鬆過美好生活。

LIVING&DESIGN 住宅美學 4.5月號2022 第139期

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