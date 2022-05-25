廚房+閱讀區+臥鋪+滿滿收納 只要一道多功能牆就搞定

【撰文｜Dannie 圖片提供｜ELII ARCHITECTS 攝影｜Imagen Subliminal】

近年來，小坪數的空間成了全球的趨勢，許多設計師也紛紛發揮雄厚的設計實力，利用清晰縝密的邏輯思考，將大宅應有的格局及機能，完美呈現在小宅之中。保有童心的西班牙建築師Elii，從小孩子的玩具中獲得靈感，利用「重新排列創造新組合」的概念，創造出令人又驚又喜的多功能牆，其多元的機能可將廚房、臥房及收納櫃結合在一起，不僅創造出流暢簡明的生活動線，也將空間坪效發揮極致。首先，從解決格局層面問題著手，設計師以平面的思考方向，沿著牆體利用L形模組結合各個獨立區域，從玄關入口、大型收納衣櫃、睡眠區至廚具、櫥櫃，再藉由垂直的設計手法，向上延伸至頂的滿版格櫃收納，向下發展出可移動的活動形收納櫃，透過完美的隱藏式設計，讓所有生活雜物都能不留痕跡地藏匿這道牆中。

除了強大的收納功能之外，建築師Elii運用區域過度的連結處，創造出更多可利用的區域，包括床邊閱讀區、位於廚具中央的個人座位區，而走上臥舖的樓梯也能作為好友相聚時的多人座位區，此外，還有許多各式各樣令人意想不到的祕密儲藏區。透過這樣的設計，擴大了公領域的使用空間，營造出寬敞開闊的視覺效果，也大大滿足了所有生活上的機能。在顏色搭配上，這道多功能收納牆採用了清新的薄荷綠搭配木質元素，藉此為空間注入了一分休閒輕鬆的生活感。

LIVING&DESIGN 住宅美學 4.5月號2022 第139期