從藝術史到居家生活的多重宇宙——亞維空間設計看台北當代
【撰文｜編輯部 攝影｜陳見洲】
進入第三屆的台北當代藝術博覽會，在海內外的期待下終於在今年5月揭開序幕，以近乎香港巴塞爾的格局，帶來國內外眾多國際藝廊與藝術家，同時也將台灣在地藝術家推向國際；在大家開始關注更多藝術創作的同時，也發現原本束之高閣的藝術品，已經與我們的居家生活緊緊貼合在一起。
從一開始的公共藝術到居家空間的妝點，收藏藝術品已然成為深度的欣賞，在國人漸漸重視居家生活美學的同時，海報與複製品儼然是學生時代的作為，不能滿足國人日漸高漲的藝術品味；新的世代收藏，追求到精神層面的提昇，特別在疫情下無法出國到各地欣賞大師藝術，若家中也有幾件不錯的藝術品，家中就是自己的私人美術館。
從法國 Art Nouveau
開啟的居家藝術風格
然而，如何運用當代藝術提升居家生活美學也是一項重要的課題，此次設計王邀請到對於法式居家美學十分有研究的設計師Joanna，藉由參觀「台北當代」的展覽，為我們解析藝術與居家生活結合的起源與歷程；亞維空間設計總監簡瑋琪Joanna，擅長以法式鄉村風格的規劃美學，透過 Art Deco 藝術陳設及手作哲學，建立質感獨特的居家風格。
Joanna指出，藝術與居家生活結合並非這一二十年才有的觀念，早在19世紀末至20世紀初法國新藝術運動（Art Nouveau）就有了「裝飾藝術」的概念，如今漫步在巴黎街頭仍可感受到許多新藝術風格的美學元素。Art Deco首先出現在法國，它可以說是法國新藝術風格的反動，主張機械性、幾何的美感。
以色彩紛呈紋飾和符號
輔助延伸風格居家藝術
空間之於人的關係，除了實用性，與人契合的獨特性，才能透出源源不絕的情感溫度。Joanna在熱愛的法式設計風格中，找到藝術與居家的緊密關係，呈現在空間規劃。曾獲義大利A' Design Award、美國MUSE Design Awards、英國Outstanding Property Award London三大國際設計獎項殊榮紋身的亞維空間設計總監Joanna，憑藉室內設計、軟裝規劃等專業獨到觀點，凝鍊綻放真我的美學風格場域。
像是Joanna設計的案件「粉紅視界」中，打破以往粉色的單一印象，透過細微變化的色階佈展、互補色調之配置，輔以情境式的空間端景、異材料分割。以輔色系的色調和紋飾搭配，勾勒出空間中的藝文氛圍。而「異國戀曲」空間中，亦然是以莫蘭迪色調與法式金屬線條，加上藝術品的搭配，點綴出居家人文的法式鄉村風格。
回歸最純粹心靈需求
藝術反映生活的多元時代
疫情發生前，Joanna就常出國去各大美術館與博物館欣賞許多藝術名家的創作，汲取許多設計靈感。藝術對於設計師來說，是個不可分割的創意泉源，無論是時尚還是居家設計，藝術品絕對是頂級居家生活的指標之一。在參觀今年的「台北當代」藝術博覽會後，Joanna也體認到當代藝術反應現代人嚮往的單純生活，在疫情下的時代，藝術家的色彩與畫風也反應著生活的趨勢，即使是大師喬治．莫蘭迪的畫風，也從多彩的層次到協調平衡，無形中貼合了近年來的居家色彩趨勢。
Joanna最後也提到，在看完今年的「台北當代」，Joanna理解到國內外藝術發展的多重面相，使得藝術和生活的結合，有了更多元的搭配和呼應，除了接軌國際藝術市場，進而進入深度收藏的領域，也跳脫藝術品只是裝飾性能的基礎入門，暸解一手市場（藝博會，藝廊）及二手市場（藝博會、拍賣行）等，進一步推廣藝術美學及欣賞訣竅，分享給更多的業主與國人。
LIVING&DESIGN 住宅美學 4.5月號2022 第139期
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