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從藝術史到居家生活的多重宇宙——亞維空間設計看台北當代

聯合新聞網／ Living & Design 住宅美學
台北當代展區中 Carl Kostyal 畫廊指出英國藝術家 Felix Treadwell 的作品以和諧色調回到童年的記憶，讓亞維設計總監 Joanna 感觸良多。
台北當代展區中 Carl Kostyal 畫廊指出英國藝術家 Felix Treadwell 的作品以和諧色調回到童年的記憶，讓亞維設計總監 Joanna 感觸良多。

【撰文｜編輯部 攝影｜陳見洲】

進入第三屆的台北當代藝術博覽會，在海內外的期待下終於在今年5月揭開序幕，以近乎香港巴塞爾的格局，帶來國內外眾多國際藝廊與藝術家，同時也將台灣在地藝術家推向國際；在大家開始關注更多藝術創作的同時，也發現原本束之高閣的藝術品，已經與我們的居家生活緊緊貼合在一起。

亞維空間設計總監簡瑋琪 Joanna 以室內設計師的眼光帶領大家認識居家生活中的藝術風格及元素搭配。
亞維空間設計總監簡瑋琪 Joanna 以室內設計師的眼光帶領大家認識居家生活中的藝術風格及元素搭配。

從一開始的公共藝術到居家空間的妝點，收藏藝術品已然成為深度的欣賞，在國人漸漸重視居家生活美學的同時，海報與複製品儼然是學生時代的作為，不能滿足國人日漸高漲的藝術品味；新的世代收藏，追求到精神層面的提昇，特別在疫情下無法出國到各地欣賞大師藝術，若家中也有幾件不錯的藝術品，家中就是自己的私人美術館。

Joanna 在今年的「台北當代」看到更多元的藝術脈絡，無論是大師名作，還是新世代媒材創作，都有著承先啟後的意象，也讓大家看到藝術更多元的面相。
Joanna 在今年的「台北當代」看到更多元的藝術脈絡，無論是大師名作，還是新世代媒材創作，都有著承先啟後的意象，也讓大家看到藝術更多元的面相。

從法國 Art Nouveau

開啟的居家藝術風格

然而，如何運用當代藝術提升居家生活美學也是一項重要的課題，此次設計王邀請到對於法式居家美學十分有研究的設計師Joanna，藉由參觀「台北當代」的展覽，為我們解析藝術與居家生活結合的起源與歷程；亞維空間設計總監簡瑋琪Joanna，擅長以法式鄉村風格的規劃美學，透過 Art Deco 藝術陳設及手作哲學，建立質感獨特的居家風格。

Joanna的空間設計中，運用的許多色彩學及法國裝飾藝術的元素與哲學，延伸到居家空間的風格中。
Joanna的空間設計中，運用的許多色彩學及法國裝飾藝術的元素與哲學，延伸到居家空間的風格中。

Joanna指出，藝術與居家生活結合並非這一二十年才有的觀念，早在19世紀末至20世紀初法國新藝術運動（Art Nouveau）就有了「裝飾藝術」的概念，如今漫步在巴黎街頭仍可感受到許多新藝術風格的美學元素。Art Deco首先出現在法國，它可以說是法國新藝術風格的反動，主張機械性、幾何的美感。

Joanna 在「台北當代」的會場中，細細品味每件藝術品的細節，進而暸解藝術家在作品背後想呈現的概念。
Joanna 在「台北當代」的會場中，細細品味每件藝術品的細節，進而暸解藝術家在作品背後想呈現的概念。

以色彩紛呈紋飾和符號

輔助延伸風格居家藝術

空間之於人的關係，除了實用性，與人契合的獨特性，才能透出源源不絕的情感溫度。Joanna在熱愛的法式設計風格中，找到藝術與居家的緊密關係，呈現在空間規劃。曾獲義大利A' Design Award、美國MUSE Design Awards、英國Outstanding Property Award London三大國際設計獎項殊榮紋身的亞維空間設計總監Joanna，憑藉室內設計、軟裝規劃等專業獨到觀點，凝鍊綻放真我的美學風格場域。

空間中以乳灰、藕粉等輔色系色調和紋飾搭配，除了與清新的粉紅主視覺形成對照與呼應，也勾勒出空間中的藝術氛圍。
空間中以乳灰、藕粉等輔色系色調和紋飾搭配，除了與清新的粉紅主視覺形成對照與呼應，也勾勒出空間中的藝術氛圍。

像是Joanna設計的案件「粉紅視界」中，打破以往粉色的單一印象，透過細微變化的色階佈展、互補色調之配置，輔以情境式的空間端景、異材料分割。以輔色系的色調和紋飾搭配，勾勒出空間中的藝文氛圍。而「異國戀曲」空間中，亦然是以莫蘭迪色調與法式金屬線條，加上藝術品的搭配，點綴出居家人文的法式鄉村風格。

Joanna 分析，抽象作品比起具象的作品，更不受到空間風格的限制，成為室內外空間搭配的熱門選項。
Joanna 分析，抽象作品比起具象的作品，更不受到空間風格的限制，成為室內外空間搭配的熱門選項。

回歸最純粹心靈需求

藝術反映生活的多元時代

疫情發生前，Joanna就常出國去各大美術館與博物館欣賞許多藝術名家的創作，汲取許多設計靈感。藝術對於設計師來說，是個不可分割的創意泉源，無論是時尚還是居家設計，藝術品絕對是頂級居家生活的指標之一。在參觀今年的「台北當代」藝術博覽會後，Joanna也體認到當代藝術反應現代人嚮往的單純生活，在疫情下的時代，藝術家的色彩與畫風也反應著生活的趨勢，即使是大師喬治．莫蘭迪的畫風，也從多彩的層次到協調平衡，無形中貼合了近年來的居家色彩趨勢。

Joanna 在 David Zwerner 卓納畫廊的解說下，更深入暸解到喬治．莫蘭迪的創作演變與進程，以及大家熱愛的「莫蘭迪色」背後的色彩哲學。莫蘭迪的畫風，也從多彩的層次到協調平衡，無形中貼合了近年來的居家色彩趨勢。
Joanna 在 David Zwerner 卓納畫廊的解說下，更深入暸解到喬治．莫蘭迪的創作演變與進程，以及大家熱愛的「莫蘭迪色」背後的色彩哲學。莫蘭迪的畫風，也從多彩的層次到協調平衡，無形中貼合了近年來的居家色彩趨勢。

Joanna最後也提到，在看完今年的「台北當代」，Joanna理解到國內外藝術發展的多重面相，使得藝術和生活的結合，有了更多元的搭配和呼應，除了接軌國際藝術市場，進而進入深度收藏的領域，也跳脫藝術品只是裝飾性能的基礎入門，暸解一手市場（藝博會，藝廊）及二手市場（藝博會、拍賣行）等，進一步推廣藝術美學及欣賞訣竅，分享給更多的業主與國人。

LIVING&DESIGN 住宅美學 4.5月號2022 第139期

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