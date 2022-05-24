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把花種在牆上吧！ 壁掛式花器為居家妝點生命力

聯合新聞網／ Living & Design 住宅美學

【撰文｜Yun 圖片提供｜Designboom】

平常經過路邊，應該有不少人都在牆壁或路面石頭的微小縫隙裡看過努力生長的小花小草，讓人感嘆自然中的強韌生命力，又獲得生活中小小的療癒力量。

英國Extra＆ordinary Design的 Hyunhee Hwang設計師設計出一系列的壁掛式花瓶，結合馬德里的藝術家 Eileen Ng的紙花作品，利用夾縫間生長的小草小花為空間妝點生命力與活潑溫度。

設計師試圖通過Teumsae花瓶系列捕捉她對自然力量的驚嘆，Teumsae花瓶源自於韓語「틈새」(teumsae)，意思是夾縫、間隙，靈感來自於夾在路面和石頭之間的微小間隙所生長的植物。

該系列花瓶以簡約幾何風格設計出三種花器，「Teumsae on wall」、「Teumsae in layers」為壁掛式花瓶，可以單個設置，也可以多個組合，簡約線條及淡雅配色，襯托出花卉植物的同時帶來個性鮮明的空間氛圍，藉由微微彎曲的立面將花草插入，為棱角分明的花瓶帶來柔和感。

「Teumsae on table」則是一款桌上型花器，六角型搭配上方交叉開口，就像植物破土而出班，展現大自然的強韌生命力。

如果說插花是生活中的美好儀式，那麼花器絕對是乘載為小幸福的美好信物，當植物的綠意或是花朵的鮮明入駐家中一角，就能瞬間點亮氣氛，帶來無可取代的迷人質感。

LIVING&DESIGN 住宅美學 4.5月號2022 第139期

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