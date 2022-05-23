快訊

異地婚姻真的難！S媽不忍了 放話不甩大S、小S

友邦為台辯論發言 WHA仍駁回台灣參與提案

回報系統「跳針」確診者填3小時 他痛批：自主應變自生自滅？

打破共享空間與傳統飯店界線！京都藝術飯店實現「與藝術同居」概念

聯合新聞網／ Living & Design 住宅美學

【撰文｜Shelley 圖片提供｜KAGAN HOTEL】

當共享空間與藝術旅店結合會是什麼樣？或許這間全新開幕的 KAGAN HOTEL 正是最好的答案。位於近年受到京都創意人士所喜愛的下京區朱雀宝蔵町地區，KAGAN HOTEL 裡同樣隨處可見滿滿的在地活力，飯店標榜著「與藝術同居」概念，並且實現生活即工作，工作即生活的生活方式，以此打破了 co-working space 與傳統界限，讓藝術工作者得以放心在此創作與休息，策劃團隊更期望能透過這個空間，成為全球藝術家與世界藝術愛好者、旅客間的橋梁。

懷抱著對歷史的敬意與藝術、生活緊密連結的憧憬，KAGAN HOTEL 由原本為蔬果大盤商的女子宿舍改造而來，建築本體歷經2017年的改造、2018年的改裝，整棟樓僅僅保留最簡單的挑高天井與鋼筋水泥，整體規劃以大面積的水泥牆面與玻璃打造而成，整體空間引援大量的自然光，共同圍塑簡潔乾淨的空間氛圍。

KAGAN HOTEL 內每層樓面提供不同的功能，除了在地下室設有讓藝術家進行創作的空間區域與藝廊空間外，2樓分更規劃出展覽空間與宿舍床位，在此接待多人的住宿團體。3、4 樓是讓藝術家長期旅居的個人臥室，以及共同使用的客廳、廚房等等公用空間。最上層的5樓，則是體驗行的高質感藝術飯店住房，房間裡特別規劃可以展示各類作品的陳列空間，並在每個房間內展示入住中的藝術家作品，透過這樣的設計讓來此過夜的旅客都可以與藝術同居！

LIVING&DESIGN 住宅美學 4.5月號2022 第139期

延伸閱讀

銀髮版 「為著10萬元」太精彩 華醫大校長力邀校慶演出

當藝術家遇上文學家！《戀戀桃花源》以文學筆觸深化藝術靈魂

京都度假天堂！丹後半島「HOTEL 艸花 SOKA」唯美湖畔飯店

游仁翰：當社會越開放 傳統畫廊的正確價值更顯珍貴

相關新聞

打破共享空間與傳統飯店界線！京都藝術飯店實現「與藝術同居」概念

當共享空間與藝術旅店結合會是什麼樣？或許這間全新開幕的 KAGAN HOTEL 正是最好的答案。位於近年受到京都創意人士所喜愛的下京區朱雀宝蔵町地區，KAGAN HOTEL 裡同樣隨處可見滿滿的在地活力，飯店標榜著「與藝術同居」概念，並且實現生活即工作，工作即生活的生活方式，以此打破了 co-working space 與傳統界限，讓藝術工作者得以放心在此創作與休息，策劃團隊更期望能透過這個空間，成為全球藝術家與世界藝術愛好者、旅客間的橋梁。

以框架擘劃場域 新北13坪樓中樓「框」出極致機能美學

外出旅行，具有慵懶文青風情的設計行旅，一直是不少隨性旅人的首選，簡單又別具巧思的設計融合各種機能，讓空間充滿可看性。一對熱愛旅行的年輕夫妻在新婚後入住新北一處新成屋，十分嚮往如旅店般帶有設計感、一應俱全的居家風格，僅僅13坪的樓中樓，透過質覺制作設計精妙規劃，將客廳、臥室、廚衛、衣帽間、客房、儲物間等巧妙融於一室，別有洞天的超機能小宅讓人驚艷！

喧囂世界 闢一方棲息之地｜棲仙陳設選物所創辦人

一件古物的生成，既是「物」與「時代」碰撞的化學反應，亦是時光深鑿慢刻的軌跡；它以器之形，引質之蘊，不疾不徐、漫漫靜待，直到在形式、色彩、質感與裝飾之間達到精妙平衡，方才鐫刻出獨樹一幟的生活之美。

老舊教堂幻化神聖書店 踏進瑰麗書香殿堂感受奇幻寫實主義魅力

新舊融合的建築一向充滿獨特變幻的魅力，透過建築結構與內部空間的重新改造，在歷史底蘊上賦予設計新意，讓傳統建築得以用嶄新面貌繼續生存，成為人們津津樂道的特色地標。最近，位於上海當地的設計團隊Wutopia Lab，就在歷史悠久、擁有各式風情建築的黃浦區，將古老的Nicholas教堂內部改造為知名書店思南書局的新據點，以現代化的鋼鐵建材構築出神聖的詩意殿堂—思南書局詩歌店。

越南「深井式」綠建築 純白空間讓天光與綠意撒滿一室

越南胡志明市是典型的熱帶型氣候，夏季炎熱高溫，建築為了達到降溫及通風，採用特殊建材與設計，發展出獨有的特色，以適應當地濕熱的天氣。來自越南建築團隊KHUÔN STUDIO，對於環保相當重視，致力於運用建築本身的結構與綠化設計，來取代大量安裝空調設備，成就以「節能」為指標的綠建築。

與光共生 人文與豪奢的完美平衡

面對基地與條件近似的不同空間，如何從中找出獨有的場域特色，並結合業主喜好與行為習慣，打造出與屋主個性若合符節的居所面貌，不僅需要依賴設計師對在地環境的仔細觀察，更深刻考驗其本身的創意能力，這次維雍設計藉由招待所與實品屋兩件作品，巧妙融入自然與人文的細緻語彙，讓光線成為視覺中的主角，美學感知亦由此再創新局。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。