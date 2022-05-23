以框架擘劃場域 新北13坪樓中樓「框」出極致機能美學

【撰文｜Yun 圖片提供｜質覺制作設計】

外出旅行，具有慵懶文青風情的設計行旅，一直是不少隨性旅人的首選，簡單又別具巧思的設計融合各種機能，讓空間充滿可看性。一對熱愛旅行的年輕夫妻在新婚後入住新北一處新成屋，十分嚮往如旅店般帶有設計感、一應俱全的居家風格，僅僅13坪的樓中樓，透過質覺制作設計精妙規劃，將客廳、臥室、廚衛、衣帽間、客房、儲物間等巧妙融於一室，別有洞天的超機能小宅讓人驚艷！

玩轉童框 遞延新生

在小格局的侷限下，要能在空間中置入多樣化的場域，執行上絕非易事，但透過質覺制作仔細精算與分析居者的使用需求後，將其重疊產生的「交集空間」巧妙規整為一，創造最吸睛的空間焦點。設計師在連接臥室、客廳與衛浴的軸線上，以框架擘劃出場域機能，空間中心的方形量體，面向客廳一面被打造為電視牆，後方則做為衛浴空間的鏡櫃，利用框條作為扶手連接底層洗手台與地板，向上延伸則設置出可活動式的層架串連全室，供屋主展示個人旅行收藏。不受小坪數制約，整體集多種需求為一體，遞延出細膩豐富的美學空間。

自然鋪敘 輕盈築居

全室空間以白、綠、灰譜出清新柔和的空間調性，搭配木系元素與些許綠意妝點，如同置身舒心迷人的溫帶草原。玄關處設置落塵區與頂天櫃體達成高效收納，並透過不同質材鋪敘的階梯遞延轉進各場域，客廳天花及牆面以灰色漆料呈現曠野般的原始自然，搭配投射燈及木紋磚鋪墊的地坪相互輝映注入空間人文溫度，廚房則施作20公分天花將管線暗藏於內，搭配整面落地窗引進全室採光，形塑俐落清朗氛圍。

拾級而上通往臥室如進入清雅溫柔鄉，廊道兩側分別打造收納的層架及大面書牆，展示屋主珍藏的書籍及旅行藝品，臥室則以溫潤的奶油色系與床頭背牆設置的和暖照明，營造簡約溫馨，並利用書牆背側打造開放式衣帽間，將抽風裝置及冷媒管線巧妙藏在衣櫃及U型鏡後方，極大化利用空間機能。考量到小空間的進光量不足，將客房以及主臥的部分牆面、門片運用長虹玻璃打造，將自然採光延伸導入空間，「透光不透影」的設計賦予居宅安心獨立的無憂享受。

LIVING&DESIGN 住宅美學 4.5月號2022 第139期