喧囂世界 闢一方棲息之地｜棲仙陳設選物所創辦人

【撰文｜陳寬茵 圖片提供｜棲仙陳設選物所】

一件古物的生成，既是「物」與「時代」碰撞的化學反應，亦是時光深鑿慢刻的軌跡；它以器之形，引質之蘊，不疾不徐、漫漫靜待，直到在形式、色彩、質感與裝飾之間達到精妙平衡，方才鐫刻出獨樹一幟的生活之美。

幾年前，當臺灣人普遍對「陳列設計師」這個職業感到陌生時，品味獨到的 Lsy Sophie，滿懷著興趣與熱情，成功地被知名集團相中擔任陳設顧問，然而，僅僅是例行的巡櫃與陳列，卻讓她不滿於現狀，期待挖掘更多關於自己的可能性。為了豐富生活意義，這一次，她不選尋常路，依然堅持走向市場狹小、且充滿不確定性的陳列道路。歷經半年的探尋，一無所獲的她，內心幾度沮喪失落，然在父親贈予的一段文句中，沉澱、深思，再次找回自己的才能與價值。

猶如一件待發掘的珍品，其實 Lsy Sophie 本身就是寶藏。既然沒有陳列設計的一席之地，何不孤芳自賞？她汲取過往從事時尚產業的櫥窗設計、品牌公司的平面設計師、擔任明星服裝設計師等的專業積累和美感經驗，以及曾到法國進修讀書、開設法國餐廳所獲得的行銷經營之道；待時機成熟，以深耕美學多年的豐碩成果，探索在臺灣生活的所見、所聞、所思及所感，進而慢慢在陳列設計的領域中嶄露頭角，打造出一處屬於自己的棲息之地。

如今格調高雅、耐人尋味，深受許多人喜愛的「棲仙陳設選物所」，從視覺陳列設計、品味收藏，到生活美學的實踐，不僅展現了 Lsy Sophie 獨屬的陳設思考和「美」的全面探究；深入品牌背後的故事，更從她「器而不捨」的精神中，感受到她對日常生活的一份匠心、一份情懷和一份希望。

多元發展 體現陳列的意義

坐落於臺北廈門街的「棲仙陳設選物所」，前身為留日牙醫三代的透天商宅，一百多坪的寬敞空間，保有早期昭和時代的臺日風格，樸質自然的磨石子的地板和舊家具，滃染著一抹經歲月陳釀的古雅況味。在當時預算有限的情況下，Lsy Sophie 決心用自己最擅長的陳設佈置，以實驗態度融合歷史記憶的做法，透過家具的位移、藝品的擺設及氛圍的營造，在「流動」與「改變」的尋繹過程中，讓富含人文溫度的老家具、古物於當代煥然重生。爾後，隨收入穩定再加裝畫軌、吊扇，更換老件玻璃，就這樣一步步慢慢品、慢慢譜，堆砌出一個舒適愜意的空間，擺滿她喜歡的物品、精心的收藏。

站在推廣陳列設計的立基點，棲仙在機能上將一樓規劃為入口玄關、二樓陳設事務所、三樓家具選物及座位區，四樓則作為舉辦講座活動、音樂、手作等教學教室。Lsy Sophie 表示：「棲仙就像融合多種元素的混合體，物件多來自臺灣，融合臺灣蚤市、日本浮世繪、法國家具、中國書法，加上熱帶植栽的點綴，自然而然生成『擁有自己世界觀之臺灣熱帶國家風情』的特殊風格」。為了落實「陳列設計的平台」的想法，她肩負使命，以服務大眾為設計目標，透過「跨領域」的傳播途徑，像是到成功大學的客座講師、於西門紅樓演講，為松菸、好樣、誠品做視覺設計等，致力於展現「陳列」的意義和多元發展的面向。

好樣思維的陳列設計由 Lsy Sophie 所主導。

有一種風格叫「棲仙」

即使經歷了十多年大大小小的陳設經驗，但對 Lsy Sophie 而言，每一次都是「新」的嘗試。在與「綠藤生機」合作時，主理人對於任何細節皆一絲不苟，精準的色彩定調、明確的品牌定位，甚至堅持只以「綠色植栽」作為佈景。Lsy Sophie 說：「從『綠藤生機沒有花』這件事學習到，陳設師將自己的風格塞進品牌內是不允許的，但可以透過『手法』來展現美感與實力。」

此外，號稱「臺版奈良」、能與梅花鹿互動的品牌「斑比山丘」，是棲仙最可愛有趣的客戶之一，而其主打的浪漫、俏皮童話風格，也是棲仙經手過最有挑戰性的案例之一。雖與先前從事的風格迥然不同，棲仙依然憑恃著深厚的設計實力，讓一切難題迎刃而解、完美演繹。Lsy Sophie 以篤定的口吻說道：「這讓我再度確信未來要做的事，想要讓陳列設計發展為一個『領域』，而不是單獨只有『棲仙』一種風格而已，事實上，延伸出百變萬種的陳列風格也不錯！」Lsy Sophie 的設計韌性與風格多樣性，就連知名設計師吳東龍也給予棲仙「國際風格」的高度評價。

斑比山丘清新可愛如童話般的空間氛圍。

收藏的價值 超越物質的精神性

有別於新品予人的新鮮感，幾經輪迴、迭代的古物，含藏著生命和文化，甚至明刻下使用者的痕跡，這種無法複製的「歲月美」，更具說服力，也更加吸引人。Lsy Sophie 在宏觀一段歷史的同時，也微觀思考了前人專屬的生活方式及不同的情感積澱。她說：「許多臺灣老件深受日本跟美國風格影響，早期大量外銷與國外庫存，以及不同技藝的盛世日常百物，都很有趣，讓人感受到生命力蓬勃的臺灣生活。我們仍尋找到非常多昭和時代留下來的家具，像是裝盛醫油的彩色玻璃瓶、兔罐玻璃老件、與榻榻米等高的和室桌等。而那些只有年代久遠才會出現的磨合線、手工氣泡，都是口耳相傳，『聽』來的歷史痕跡。」

若單看裝載柴、米、油、鹽、醬、醋、茶的生活器物，也許只是一段小歷史、一個早年有趣的生活記事，然而，若放在大歷史的脈絡下審視，卻是一個重要的角色與證明。Lsy Sophie 說：「回溯1955年駐臺美軍帶來的現代化生活，使得臺灣住宅設備與品質大幅度的成長進步，到了1962年公寓住宅成為政策推動後，三房兩廳的公寓才趨於定型，新建築也出現了可大量製造的水泥空心磚，因而大大增加國民住宅的數量，改善了人民的生活。遷移來臺的外省文人世家、戰後來臺的老榮民們將書法字畫、青花瓷、明代椅等中國藝術帶來臺灣，加上日本殖民、美軍時期曾在這片土地上繁華的模樣，交織成臺灣多元豐富的家具史，其實是很值得被收藏喜歡的。」循著 Lsy Sophie 恢弘而細膩的審美視野，深深感受到了器物與文化的關係、人與器物的情感。

創造市場需求 肯定就是獲利

經營選物店、推廣陳列設計，不只是關於美感與擺設，而是掌握時機和市場供需的平衡點；而其中最難的，不只是展現「好看」的表象，而是規劃出一套行之有效的品牌設計語言。生長於文藝世家的 Lsy Sophie，父親為書法家，母親為油畫家，從小在中西合併的藝術陶冶下，讓她決定跨越「純」藝術家身份範疇，走上「商業設計」之路。她說：「擁有『興趣』這件事，是個奇蹟。興趣激發熱情、熱情促進求知、求知慾能讓一個人從一竅不通到成為專家。當你沉浸在自我滿足的追求中，努力後的成果被市場需求肯定時，就是獲利的開始。」在百家爭鳴的時代，如何創造市場需求、凸顯設計價值，是商業設計不變的生存法則，Lsy Sophie 表示：「光是設計本身是不夠的，於是我開始學習提案的方法，通過無數實務與思考，最終有了自己的心法，進而有效地協助客戶，證實它確實具有價值，這才是一個真正成熟的技藝。」

總是不斷學習、對世界充滿好奇心的 Lsy Sophie，意欲完成的夢想與願景也曾未停止。棲仙對她而言，只是一個起點，未來還有更多的新玩法，她微笑道：「之後想創立新型態的選物店，不同於風格先決的路線，而是以『價格大於風格』的百元商店為主軸，期許將日常用物更普及地提供給大家。此外，目前也正在跟曾採訪過伊東豊雄、隈研吾的設計美學編輯一起寫書，從一個擔任室內設計、生活美學類將近八年的編輯角度來看陳列設計。」經過這次訪談，從Lsy Sophie的器物哲學中，促使我們重拾對生活細節的關切，找回生活裡被忽略的美好。

LIVING&DESIGN 住宅美學 4.5月號2022 第139期