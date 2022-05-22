老舊教堂幻化神聖書店 踏進瑰麗書香殿堂感受奇幻寫實主義魅力

【撰文｜Yun 圖片提供｜wutopia lab、The Cool Hunter】

新舊融合的建築一向充滿獨特變幻的魅力，透過建築結構與內部空間的重新改造，在歷史底蘊上賦予設計新意，讓傳統建築得以用嶄新面貌繼續生存，成為人們津津樂道的特色地標。

最近，位於上海當地的設計團隊Wutopia Lab，就在歷史悠久、擁有各式風情建築的黃浦區，將古老的Nicholas教堂內部改造為知名書店思南書局的新據點，以現代化的鋼鐵建材構築出神聖的詩意殿堂—思南書局詩歌店。

始建於1932年的Nicholas教堂，Wutopia Lab特意保留充滿文藝氣息的外觀，在維持現有結構立面、量體支柱、平面布局和花卉、圖騰與壁畫等裝飾下，極大化地改變了內部空間。設計團隊在原始的磚石建築內置入了大量的鋼製結構了，由128根豎管，640個大鋼板，2,921個小鋼板組成銀色鋼鐵網格，創造出內部宏偉壯觀的巨大書架。在不加背板的巧思設計下，讓穹頂與窗外的自然光線能夠順利灑進書店，穿透書架讓店內客人一覽內部華麗的壁畫與裝飾，穿越古今置身於神聖的書香殿堂。

「我們利用書架的結構，在舊教堂裡創造了一個新教堂，作為人們的尋求精神與信仰庇護的場所。」wutopia lab這麼說，本店作為上海最大的詩歌書籍專賣店，在中心高聳的穹頂區，收集來自中國、日本、法國、英國、美國、波蘭、義大利和俄羅斯等多國高達1,880多本的詩歌作品，在充滿魔幻現實主義的輝煌建築內，以跳脫舊有宗教及信念的戲劇性光輝，將藝文的視聽饗宴推展至更高的境界。

LIVING&DESIGN 住宅美學 4.5月號2022 第139期