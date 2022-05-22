快訊

柯文哲PCR確診Ct值16微發燒 「家裡有兩個醫生別擔心」

管中閔閃辭文化大學董事 教育部：需依法進行補選

民進黨主委選舉出爐 正國會拿5縣市、英系奪回台北市

越南「深井式」綠建築 純白空間讓天光與綠意撒滿一室

聯合新聞網／ Living & Design 住宅美學

【撰文｜Dannie 圖片提供｜KHUÔN STUDIO】

越南胡志明市是典型的熱帶型氣候，夏季炎熱高溫，建築為了達到降溫及通風，採用特殊建材與設計，發展出獨有的特色，以適應當地濕熱的天氣。

來自越南建築團隊KHUÔN STUDIO，對於環保相當重視，致力於運用建築本身的結構與綠化設計，來取代大量安裝空調設備，成就以「節能」為指標的綠建築。

為了讓光源及自然風深入室內深處，設計者顛覆一般橫向佈局的設計思維，打破樓層疆界，以貫穿整體的縱軸脈絡創造出「深井式」建築，搭配鏈接每個區域的橋樑，讓空間有了無盡尺度的延展。

建築外觀採用混凝土砌築，並於中段保留孔隙，內部空間則多處設有不同角度的天窗開口，加上婉轉流暢的圓弧設計，成功導引陽光與涼風入內，形成天然的光源及空調。

建築團隊KHUÔN STUDIO，以純粹的白色為主、溫潤的木質為輔，化繁為簡，搭配穿透感十足的植筋式樓梯、透明玻璃隔間，並在角落處予以留白，藉此增加空間通透明淨的飄浮感。

四處佈滿綠意植栽，不僅是填補了建築的空白處，也提供淨化空氣的功能，帶來朝氣與活力；局部綴以精美的復古花磚、圖騰壁紙點亮空間，相輔相成，構築自成一格的空間美感。

因應公領域層層疊疊的秩序，空間內部則降低起伏的視覺，以低床底、平行檯面為主，藉此平衡空間層次，賦予舒適平靜的居家生活。

LIVING&DESIGN 住宅美學 4.5月號2022 第139期

延伸閱讀

大金空調夏季防疫雙法寶 閃流放電空調搭空氣清淨機 舒適又安心

越南民眾自認確診就有抗體 加強針接種速度下滑

越南綠能缺配套 能源轉型負面範例

小彬彬認與越南嫩妻情淡　小小彬怨爸「女人緣太好」

相關新聞

老舊教堂幻化神聖書店 踏進瑰麗書香殿堂感受奇幻寫實主義魅力

新舊融合的建築一向充滿獨特變幻的魅力，透過建築結構與內部空間的重新改造，在歷史底蘊上賦予設計新意，讓傳統建築得以用嶄新面貌繼續生存，成為人們津津樂道的特色地標。最近，位於上海當地的設計團隊Wutopia Lab，就在歷史悠久、擁有各式風情建築的黃浦區，將古老的Nicholas教堂內部改造為知名書店思南書局的新據點，以現代化的鋼鐵建材構築出神聖的詩意殿堂—思南書局詩歌店。

越南「深井式」綠建築 純白空間讓天光與綠意撒滿一室

越南胡志明市是典型的熱帶型氣候，夏季炎熱高溫，建築為了達到降溫及通風，採用特殊建材與設計，發展出獨有的特色，以適應當地濕熱的天氣。來自越南建築團隊KHUÔN STUDIO，對於環保相當重視，致力於運用建築本身的結構與綠化設計，來取代大量安裝空調設備，成就以「節能」為指標的綠建築。

與光共生 人文與豪奢的完美平衡

面對基地與條件近似的不同空間，如何從中找出獨有的場域特色，並結合業主喜好與行為習慣，打造出與屋主個性若合符節的居所面貌，不僅需要依賴設計師對在地環境的仔細觀察，更深刻考驗其本身的創意能力，這次維雍設計藉由招待所與實品屋兩件作品，巧妙融入自然與人文的細緻語彙，讓光線成為視覺中的主角，美學感知亦由此再創新局。

北京四季民福氣韻聚攏的策略餐飲

1981年，四季民福馬連道店所在建築落成，建築位於紅蓮路與馬連道胡同西北相交處，作為紙庫廠房用於紙漿和成品紙存放。原建築採用常見於工業時代的無梁樓蓋結構——即樓面荷載直接通過有柱帽立柱傳至基礎，這類結構體系曾被廣泛應用於工業建築中，是典型的倉庫功能形態。 經過40年變遷，建築空間幾經易手，期間用途已不可考。2020年，作為四季民福新址交到吳為手中時，城市及設計師對存量建築的更新改造正在城市中活躍發生。

拔地而起的豪華樹屋 奧地利森林內遺世獨立的旅宿饗宴

一般人對於樹屋的印象，大多都是掛在樹上的小屋，小巧迷人又簡單，但最近在迷人的音樂之國奧地利的森林裡，出現了一座豪華的「樹叢」，運用自然溫潤的木結構，錯落堆疊出許多高大的木屋套房，讓人十分驚豔。這是由總部位於米蘭的彼得·皮克勒（Peter Pichler）建築事務所操刀打造的七星級度假酒店，在精緻的木構工藝下，從地面上築起一座座比樹還高的木屋，如同一座森林聚落，內部配備豪華的備與機能，創造出人與自然的美好連結。

為年長者營造的樂齡空間 引領空間設計走向「人本美學」的新境界

個體的美學素養，乃是生命感知、感受與體悟的重要關鍵，並足以孕育、催化更深層與創新的蘊藉。為年長者營造的樂齡空間，更以這份「以人為本」的初衷作為關鍵基礎，從適切性、主體性、直觀性切入，引領空間設計走向「人本美學」的新境界。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。