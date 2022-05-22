快訊

柯文哲PCR確診Ct值16微發燒 「家裡有兩個醫生別擔心」

管中閔閃辭文化大學董事 教育部：需依法進行補選

民進黨主委選舉出爐 正國會拿5縣市、英系奪回台北市

與光共生 人文與豪奢的完美平衡

聯合新聞網／ Living & Design 住宅美學

【文字整理｜王程瀚 圖片提供｜維雍設計】

面對基地與條件近似的不同空間，如何從中找出獨有的場域特色，並結合業主喜好與行為習慣，打造出與屋主個性若合符節的居所面貌，不僅需要依賴設計師對在地環境的仔細觀察，更深刻考驗其本身的創意能力，這次維雍設計藉由招待所與實品屋兩件作品，巧妙融入自然與人文的細緻語彙，讓光線成為視覺中的主角，美學感知亦由此再創新局。

曲白相生

本案坐落於新北市，前方正對紅樹林自然保留區，沿著淡水河與八里碼頭能夠眺望河岸景色，因此建築外觀以游動線體呼應山水自然地貌，運用大量玻璃建材呈現出猶如雲與蒸氣般的律動意象，且由於業主希望將空間當成招待所使用，於是維雍設計便基於「需求」打造出與「建築」相呼應的室內格局。

設計師在橫向介面運用上採取極大幅度的自由，在公領域中做到零隔間的設計，利用家具、軟飾等擺件隨意鋪灑在空間內，讓視野觸及率可以與窗外景象一樣放到最大，私領域則利用格柵或是角度轉換隱蔽、弱化空間量體，增加場域舒適度；縱向介面則呼應建築體律動的概念，運用圓弧形收邊的柱體延伸至天花板，而天花板則作出模擬山坡等高線的型態，可見柱體之於建築體，天花之於山河風景，達到不只透過窗櫺享受美景，更將美景援引進室內，生活及風景兩者合而為一變成「生活即風景」。

另外在佈局手法上以紅樹林的風、水、光、河、意為主題，將室內空間想像成巨大的畫布，透光白玉石地板成為波光粼粼倒水意象，高低錯落的層次天花板猶如天上雲彩，加上曲線柱體與沿岸景觀相映成趣，無形中展現大器磅礡、海天一色的恢弘氣勢。值得一提的是，本案為招待賓客的場域，所以設計師採用大幅度白色作為最純粹的主體，細膩的空間擘劃讓室內氛圍更為沉靜，軟裝配置各具機能的傢俬，將重點與色彩之間收放地舒適宜人，通體雪白不僅象徵清美無瑕，也寓意生活中不受拘束的自由，無論是完善的設備機能，又或是設計比例上打點得宜的細節，都能將體驗者追求詩意的人生目標昇華到更高境界。

養心於森

這一間實品屋本身的先天條件已非常優秀，包含高樓層以及廣達180度以上的大面觀景窗，而設計師認為此案原先格局配置浪費了這兩種優勢，因此在空間上加以更動，好將戶外壯闊景緻全部收進室內。想像中此案應適合「想過退休生活」的屋主使用，所以針對這個方向展開設計，打造出靈活高機能的廚房區及愜意的麻將間。客廳與書房是風景及光線最充足的地方，於是在區域與區域之間利用半高屏風進行分野界線，卻不阻礙視覺高度的流動性，讓人無論位在空間任一角落都能盡情享受俯瞰城市的高樓無敵風景。搭配大片落地窗佐以情境燈條點亮空間，繾綣柔美的優雅氛圍環抱於胸，偶爾約幾個交心摯友在周末一同在此聊天談心，一個下午的時間就這樣悄悄溜走而不自覺。

至於建材則選用天然素材，如石材、長虹玻璃、鋼刷木皮等，利用深淺不同色彩的木紋，精準洞察顏色給予視覺舒暢感受，將一切完美元素擺放在它本該所屬的位置，進一步勾勒出舒適悠閒的居家藍圖。綜觀而言，本案為一件包容性極高的設計，飽含著信手拈來的空間佈局、明朗恣意的大器景觀、新穎現代的義式風格，以及最重要的豐富精采的未來生活，凡此種種逐漸積累，從而推升家庭幸福情感，創造出無限新藝術價值。

LIVING&DESIGN 住宅美學 4.5月號2022 第139期

延伸閱讀

臉蛋天才們合體了！「韓韶禧+車銀優+李洙赫」100%顏值天花板　網友目擊拍攝現場

鄰居施工打穿天花板對望「說哈囉」 他尷尬塞洞上網求助

雪山派出所濕氣重 天花板漏水成鐘乳石狀 整修後翻新

政大首位資訊學院出身校長李蔡彥：用人文領導科技發展

相關新聞

老舊教堂幻化神聖書店 踏進瑰麗書香殿堂感受奇幻寫實主義魅力

新舊融合的建築一向充滿獨特變幻的魅力，透過建築結構與內部空間的重新改造，在歷史底蘊上賦予設計新意，讓傳統建築得以用嶄新面貌繼續生存，成為人們津津樂道的特色地標。最近，位於上海當地的設計團隊Wutopia Lab，就在歷史悠久、擁有各式風情建築的黃浦區，將古老的Nicholas教堂內部改造為知名書店思南書局的新據點，以現代化的鋼鐵建材構築出神聖的詩意殿堂—思南書局詩歌店。

越南「深井式」綠建築 純白空間讓天光與綠意撒滿一室

越南胡志明市是典型的熱帶型氣候，夏季炎熱高溫，建築為了達到降溫及通風，採用特殊建材與設計，發展出獨有的特色，以適應當地濕熱的天氣。來自越南建築團隊KHUÔN STUDIO，對於環保相當重視，致力於運用建築本身的結構與綠化設計，來取代大量安裝空調設備，成就以「節能」為指標的綠建築。

與光共生 人文與豪奢的完美平衡

面對基地與條件近似的不同空間，如何從中找出獨有的場域特色，並結合業主喜好與行為習慣，打造出與屋主個性若合符節的居所面貌，不僅需要依賴設計師對在地環境的仔細觀察，更深刻考驗其本身的創意能力，這次維雍設計藉由招待所與實品屋兩件作品，巧妙融入自然與人文的細緻語彙，讓光線成為視覺中的主角，美學感知亦由此再創新局。

北京四季民福氣韻聚攏的策略餐飲

1981年，四季民福馬連道店所在建築落成，建築位於紅蓮路與馬連道胡同西北相交處，作為紙庫廠房用於紙漿和成品紙存放。原建築採用常見於工業時代的無梁樓蓋結構——即樓面荷載直接通過有柱帽立柱傳至基礎，這類結構體系曾被廣泛應用於工業建築中，是典型的倉庫功能形態。 經過40年變遷，建築空間幾經易手，期間用途已不可考。2020年，作為四季民福新址交到吳為手中時，城市及設計師對存量建築的更新改造正在城市中活躍發生。

拔地而起的豪華樹屋 奧地利森林內遺世獨立的旅宿饗宴

一般人對於樹屋的印象，大多都是掛在樹上的小屋，小巧迷人又簡單，但最近在迷人的音樂之國奧地利的森林裡，出現了一座豪華的「樹叢」，運用自然溫潤的木結構，錯落堆疊出許多高大的木屋套房，讓人十分驚豔。這是由總部位於米蘭的彼得·皮克勒（Peter Pichler）建築事務所操刀打造的七星級度假酒店，在精緻的木構工藝下，從地面上築起一座座比樹還高的木屋，如同一座森林聚落，內部配備豪華的備與機能，創造出人與自然的美好連結。

為年長者營造的樂齡空間 引領空間設計走向「人本美學」的新境界

個體的美學素養，乃是生命感知、感受與體悟的重要關鍵，並足以孕育、催化更深層與創新的蘊藉。為年長者營造的樂齡空間，更以這份「以人為本」的初衷作為關鍵基礎，從適切性、主體性、直觀性切入，引領空間設計走向「人本美學」的新境界。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。