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拔地而起的豪華樹屋 奧地利森林內遺世獨立的旅宿饗宴

聯合新聞網／ Living & Design 住宅美學

【撰文｜Yun 圖片提供｜Designboom】

一般人對於樹屋的印象，大多都是掛在樹上的小屋，小巧迷人又簡單，但最近在迷人的音樂之國奧地利的森林裡，出現了一座豪華的「樹叢」，運用自然溫潤的木結構，錯落堆疊出許多高大的木屋套房，讓人十分驚豔。這是由總部位於米蘭的彼得·皮克勒（Peter Pichler）建築事務所操刀打造的七星級度假酒店，在精緻的木構工藝下，從地面上築起一座座比樹還高的木屋，如同一座森林聚落，內部配備豪華的備與機能，創造出人與自然的美好連結。

樹屋的外觀是參照當地的民俗建築所設計，利用當地的木材搭建出如火炬般上大下小的三角形屋頂建築，巧妙融入在森林之中，喚起了房屋的自然詩意。光影透過交錯斜置的木材間隙透進木屋內，創造出流動變幻的光影效果，到了晚上建築物內的光則會點亮整片森林，營造出難得一見的夢幻美景。

雖然外觀充滿自然意象，但在雙層豪華木屋的內部，則充滿質感高雅、機能舒適的設計，像是旅客可以透過玻璃電梯直達套房，內部擁有寬敞的臥室及衛浴空間，有些甚至設計了私人起居室和桑拿房，配備整面的玻璃帷幕讓旅客盡情飽覽群山與樹景，可說是遺世獨立的頂級享受。

LIVING&DESIGN 住宅美學 4.5月號2022 第139期

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