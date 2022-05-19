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為年長者營造的樂齡空間 引領空間設計走向「人本美學」的新境界

聯合新聞網／ Living & Design 住宅美學

【圖文提供｜啟扉計畫 樂齡設計】

個體的美學素養，乃是生命感知、感受與體悟的重要關鍵，並足以孕育、催化更深層與創新的蘊藉。為年長者營造的樂齡空間，更以這份「以人為本」的初衷作為關鍵基礎，從適切性、主體性、直觀性切入，引領空間設計走向「人本美學」的新境界。

大容量的廚房收納設計，考量樂齡需求結合櫃內感應式照明，即可提升便利性、延長「適用期」。
大容量的廚房收納設計，考量樂齡需求結合櫃內感應式照明，即可提升便利性、延長「適用期」。

適切性規劃

注重包含機能與整體美感的長期適用規劃，研擬出在個體「現在需求」、「未來需求」與美學之間取得平衡的設計。

符合現代養生概念的空間營造。

1.因應現代科學研究與養生趨勢，使用無毒綠建材營造健康環境。

2.運用帶有花草香氣的板材、宜人紓壓的低反射配色等，療癒樂齡生活。

3.可透過燈罩調整、控制色溫，甚至更進一步結合智能照明系統，配置仿環境光的樂齡照明，有助維持生理時鐘與健康的穩定。

4.間接光源可避免強光直射造成的視力損害。

5.選用易清潔、甚至抗菌的特殊板材，可降低細菌感染機會，運用在廚房，也可減少烹飪食材的交互汙染。

具有預期規劃的長期適用表現。

1.採用新型輔助設備及免治馬桶座，並於馬桶周圍設置安全扶手。

2.置入或保留洗碗機等智能家電的擺放空間，簡化廚房工作，提升操作舒適感。

3.規劃未來的照護者休息與活動空間，將照護者操作的便利與安全性納入考量。

4.預留不斷電插座，提供日後照護需求。

5.電熱毯、地暖設備與空調，可協助末梢血液循環，避免溫差造成的突發性疾患

樂齡設計的人本核心，即為由身入心的減齡生活體驗。
樂齡設計的人本核心，即為由身入心的減齡生活體驗。

主體性配置：

強調「人」作為感受主體的重要性，希望透過設計，撕除人們因為新的需求被貼上的「老邁」標籤，透過使用者對自我生活質感的主體掌握，消弥「老」之一事為生命與生活帶來的消極與負面感受，享受「力與美」俱足的生活品味質感。

提升操作簡易度，讓樂齡者「不知不覺」獲得行動上的協助。

1.擦手巾桿可結合安全輔助的扶手功能。

2.在櫃體、動線牆面等，融入隱藏式扶手或U型扶手。

3.於櫃內設置感應式照明。

4.廚具、開關的觸控式選配。

滿足樂齡者的生活喜好與娛樂自主性。

1.於臥室內設置獨立的影音娛樂設備。

2.設置具安全扶手的友善廁所。

3.樂齡者臥室最好是配有衛浴的套房，縮短生理需求的必要動線。

4.可因應樂齡者愛惜舊物的習性，適當提供擴大的收藏空間。

例如扶手，無論名為「融入式」或「隱藏式」設計，也只是從美感上降低機能帶來的突兀感，必須展現一望即知的功能性。

直觀性設計：

透過專業設計，使各機能部件的輔助功能，都可以非常直覺、簡易地被使用。而不需要特別進行說明、提醒或思考。

破除「美感」必然繁複隱約的迷思，使空間機能的使用，無須經過評斷、思考、權衡等理性分析，而具備直覺式用途的便利性。

LIVING&DESIGN 住宅美學 4.5月號2022 第139期

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