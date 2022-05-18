以玻璃打造加拿大清幽居所 無時無刻沉浸於美好景致

【撰文｜Yun 圖片提供｜Contemporist】

三角形的建築外觀搭配大面透明玻璃帷幕的設計，使得加拿大一處歷史悠久的老屋煥然一新，在綠意環繞下有了截然不同的生命力。位於溫哥華的灰色老屋，有著典型1900年代早期色彩與設計，透過建築設計團隊RUF project的翻修，充分利用景致優勢，成就獨特而現代的溫馨宅邸。

為了不浪費居所的美好景致，設計師將原先封閉的外牆移除，並向北敞開了全景落地窗，不論在居所的任何角落，都能舒心享受自然綠景。像是客廳與戶外花園間就設計了旋轉玻璃門，居者可自由出入二側，閒暇時光也可坐在戶外花園的座椅上享受舒適的陽光，餐廳更是運用大面開放式櫃體圍繞在窗戶四周，放置書籍、裝飾擺件與玩具，輔以臨窗下方設置的臥榻，讓此處成為全家休閒放鬆、凝聚情感的專屬天地。廚房位於餐廳的轉角處，貼牆設計的白色櫃體與中島吧台圍塑出空間的清新氛圍，隨著後方窗景引入的自然光灑落，整體明亮別具悠閒情調，成為屋主邀請三五好友一同小酌的最佳場域。

轉進私領域，主臥房除了擁有大面開窗，屋頂更是利用斜天花設計搭配木樑格柵，營造明亮開放的內部空間，在加拿大的寒冬時節，與房內設置的壁爐，共築最暖心的人文溫度。步入主臥的衛浴，獨立的白色浴缸位於窗戶前，可欣賞美景，讓人在洗浴間獲得全然的身心療癒。

LIVING&DESIGN 住宅美學 4.5月號2022 第139期