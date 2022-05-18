2022年iF設計獎結果公佈 台灣金質獎作品精彩分享

【圖文整輯｜Vivian 資料來源｜iF設計獎團隊 圖片來源｜iF設計獎團隊】

iF設計獎史無前例的突破 —— 近11,000件參賽作品、73件iF金質獎

現場連線，評委會與眾不同

iF Design在柏林舉辦了今年的第一場大型線下活動：2022年iF設計獎決選，共有來自23個國家/地區的75位評委參與。

iF決選在位於柏林的 Wilhelm Hallen 這座歷史悠久的工業設施中舉行，由現場的專家評委和線上參與的評委所組成的獨立評委會，共同評選出了2022年iF設計獎獲獎作品。

歷經三天緊湊的評審工作，評委們經過充分的討論、激辯、檢視和評測；最終共有1,973位獲獎者的作品受到評審青睞並獲得2022年iF設計獎的榮耀，值得喝彩！評委會更以特別的獎項殊榮來表彰設計領域傑出的成就：73件獲獎作品額外獲得了令人夢寐以求的2022年iF金質獎！

iF國際論壇設計有限公司總裁 Uwe Cremering 激動不已：「我們為有史以來最成功的iF設計獎感到自豪！參賽作品數量之高，前所未有。這真實地反映了參賽者對iF以及其國際化、獨立和公正的專家評委會的信任。在此，我向所有參賽者和評委以及iF團隊表示衷心的感謝，當然還要感謝所有將實體作品寄到柏林的企業主和設計師們。畢竟，這讓我們在連續舉辦了兩年的線上評審之後，終於得以再次組織現場評審！」

當前疫情環境下，為使評委齊聚一堂並實現實體評委會，依循嚴格的防疫理念是必須的。富有獨特魅力的 Wilhelm Hallen 是相當合適的評審空間，在這個環境中，評委們得以安心地執行評審工作，謹慎且公平地審視來自產品設計、傳達設計、包裝設計和服務設計、建築和室內建築以及用戶體驗（UX）、用戶界面（UI）和專業概念等項目的參賽作品。

頒獎典禮定於5月16日在弗里德里希皇宮劇院舉行

2022年5月16日，所有獲獎者都將受邀前進柏林參加頒獎盛會：2022年iF設計之夜將首次在世界上最大的劇院舞台 —— 弗里德里希皇宮劇院舉行。

台灣｜金質獎作品

金獎作品｜JJJ House

金獎作品｜JJJ House

JJJ House｜住宅翻新

參賽項目：4.0 Interior Architecture 室內設計項目

參賽類別：4.05 Residential

製造商/客戶：Chung Wen Weng & Sammi Lin

設計公司：URBANWASABI / WEI FANG Architects

設計說明

JJJ住宅位於台南老區，是一座充滿溫情的翻新住宅。這座4層高的房子，佔地70平方米，專為3代人的家庭設計。設計師在屋頂設計了一處十字型天窗，營造出明亮、舒適、溫馨的空間；3個「J」的概念形態被融入到內部及外部空間的設計之中，讓其特色更加彰顯。

評委評語

JJJ住宅項目開啓了景觀與城市環境之間的對話。該項目成熟的設計語言、空間的功能性和中性色彩的使用讓評委會留下了深刻印象。這一建築充分展現了人性之美，設計師在充滿挑戰的時代為一家三代人打造了一處美妙空間。

金獎作品｜Bamboo Book House

金獎作品｜Bamboo Book House

Bamboo Book House｜售樓中心、社區圖書館

參賽項目：4.0 Interior Architecture 室內設計項目

參賽類別：4.05 Public

製造商/客戶：FineLand Construction Development

設計公司：Yung Design Group

設計說明

受「社區圖書館」空間利用的啓發，設計團隊提出以「竹書屋」的概念。輕量化技術和再生建築材料的使用減少了建築廢料，同時兼顧了藝術感和可持續性；如同其涵蓋的知識寶庫一般吸引人。受“社區圖書館”空間利用的啟發，設計團隊提出以“竹書屋”的概念。輕量化技術和再生建築材料的使用減少了建築廢料，同時兼顧了藝術感和可持續性；如同其涵蓋的知識寶庫一般吸引人。

評委評語

「Bamboo Book House」建築項目是一個主要將竹子作為傳統材料和文化工藝品而設計的社區圖書館。在照明、舒適的傢具，以及空間流動性的共同作用下為用戶營造了良好的體驗。該建築既引人注目，又與周圍環境融為一體，是解決社區和可持續性問題的優秀範例。

自1954年以來，iF設計獎一直以來是全球公認的優秀設計標章。iF Design品牌被國際公認為卓越設計的象徵。iF設計獎作為世界上最重要的設計獎項之一，每年表彰在各個設計類別中的成就：包含產品設計、包裝設計、傳達設計和服務設計、建築設計和室內建築，以及用戶界面（UI）、用戶體驗（UX）和專業概念。所有獲獎作品將在iF Design全球官網中展示，同步發佈於iF Design App / iF設計應用程式中。

LIVING&DESIGN 住宅美學 4.5月號2022 第139期