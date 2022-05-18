10招打造隔間的好方法 聰明化解空間壓力

【撰文｜Living 編輯群 圖片提供｜成舍設計】

在動線、視覺或是機能上，隔間與隔屏扮演了相當重要的角色。尤其是現代住宅空間坪數有限的情況之下，面對屋主想要放大空間視覺效果，同時又必須界定各個機能場域的需求，設計師客製且富有創意的隔間設計手法就顯得格外重要。且看設計師如何運用通透玻璃、材質轉換、拉門等隔間設計，為屋主締創開放且連貫的住宅空間！

第一招：利用半高沙發背牆放大空間感

因應屋主有使用書房的需求，設計師於客廳後方規劃全開放式書房，利用一道半高沙發背牆規劃出完整的書桌區域，不僅可以和家人之間保持最緊密的互動，也能避免空間因實體牆面產生壓縮感。

第二招：以玻璃拉門及窗簾打造彈性隔間

在空間條件允許下，能夠擁有一間獨立的書房，打造一處隱密寧靜的個人天地，那是再好不過了！本案藉由玻璃拉門和窗簾築構出可隱蔽也可開放的區域，必要時書房也能兼做客房使用，十分彈性。

第三招：運用穿透式的設計 形塑明朗生活

儘管有了人工照明，自然光色仍是人們最嚮往的空間要素。為搶救本案餐廚區採光不良的缺陷，遂將公共廳區格局打開，並運用穿透式的設計築構出電視主牆後方的書房場域，形塑明朗生活。

第四招：大樑化身好設計 兼具收納展示機能

在這個不到20坪的住宅空間裡，充斥不少樑柱結構與凹凸角落，是設計上的一大課題。設計師在最接近大門的大樑下方，延伸出一座兼具界定效果的收納展示櫃體，成功轉化視覺焦點。

第五招：玻璃折門＋多彩壁紙 巧妙隱藏門片

對於喜愛開闊無拘空間感但又有區隔性的人而言，運用玻璃質材作為隔間有利於光線穿透、延伸視野。玻璃折門旁的多彩壁紙立面，既回應了女主人對色彩的訴求，也巧妙將主臥門片隱於其中。

第六招：精心佈局 讓小宅也有完美餐廚

對於喜愛下廚的人來說，小宅裡的餐廚功能無法充分滿足需求，應當是經常碰到的問題。但經過設計師的精心佈局後，此案的料理機能不但俱足，還能在公領域中介處爭取到一座多功能吧檯呢！

第七招：以鐵件清玻 創造輕盈寬敞的空間感

全室僅以對比的黑白兩色系圍塑現代極簡風貌，為善用原始的採光條件，別出心裁地在各個機能場域藉由清玻璃施作隔間，就連臥室也不例外，創造無比開闊寬敞且輕盈透亮的空間感。

第八招：運用地坪架高手法 界定各場域機能

在全然打開的公共領域之中，除了運用家具界定出各場域機能之外，也透過將客廳和書房區地坪架高的手法，明確詮釋不同的生活面向，締造隨地可坐可臥的愜意休閒氛圍。

第九招：一牆多用 延伸收納機能

經由設計者微調格局後，用餐區不但變得開闊明亮，也能輕易觸及戶外綠意。自半高電視牆雙面設計延伸出的展示收納量體，讓餐桌可變身書桌使用，生活更加彈性多元！

第十招：以鏤空設計打造機能隔屏

以鏤空造型和通透玻璃共塑接連空間天地的隔屏，劃分出明確的玄關段落，亦成為轉進室內的第一視覺，緩解打開大門即可直視全室的狀況，也能順勢引導進入客廳的動線。

LIVING&DESIGN 住宅美學 4.5月號2022 第139期