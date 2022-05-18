快訊

昨才得知要提名張善政 韓國瑜：盼黨中央顧及他人感受

烏龍！網傳519起全台大停課 竟是去年同日新聞截圖

張善政選桃園市長 友人「最強菜農」林佳新說話了

10招打造隔間的好方法 聰明化解空間壓力

聯合新聞網／ Living & Design 住宅美學

【撰文｜Living 編輯群 圖片提供｜成舍設計】

在動線、視覺或是機能上，隔間與隔屏扮演了相當重要的角色。尤其是現代住宅空間坪數有限的情況之下，面對屋主想要放大空間視覺效果，同時又必須界定各個機能場域的需求，設計師客製且富有創意的隔間設計手法就顯得格外重要。且看設計師如何運用通透玻璃、材質轉換、拉門等隔間設計，為屋主締創開放且連貫的住宅空間！

第一招：利用半高沙發背牆放大空間感

因應屋主有使用書房的需求，設計師於客廳後方規劃全開放式書房，利用一道半高沙發背牆規劃出完整的書桌區域，不僅可以和家人之間保持最緊密的互動，也能避免空間因實體牆面產生壓縮感。

第二招：以玻璃拉門及窗簾打造彈性隔間

在空間條件允許下，能夠擁有一間獨立的書房，打造一處隱密寧靜的個人天地，那是再好不過了！本案藉由玻璃拉門和窗簾築構出可隱蔽也可開放的區域，必要時書房也能兼做客房使用，十分彈性。

第三招：運用穿透式的設計　形塑明朗生活

儘管有了人工照明，自然光色仍是人們最嚮往的空間要素。為搶救本案餐廚區採光不良的缺陷，遂將公共廳區格局打開，並運用穿透式的設計築構出電視主牆後方的書房場域，形塑明朗生活。

第四招：大樑化身好設計　兼具收納展示機能

在這個不到20坪的住宅空間裡，充斥不少樑柱結構與凹凸角落，是設計上的一大課題。設計師在最接近大門的大樑下方，延伸出一座兼具界定效果的收納展示櫃體，成功轉化視覺焦點。

第五招：玻璃折門＋多彩壁紙　巧妙隱藏門片

對於喜愛開闊無拘空間感但又有區隔性的人而言，運用玻璃質材作為隔間有利於光線穿透、延伸視野。玻璃折門旁的多彩壁紙立面，既回應了女主人對色彩的訴求，也巧妙將主臥門片隱於其中。

第六招：精心佈局　讓小宅也有完美餐廚

對於喜愛下廚的人來說，小宅裡的餐廚功能無法充分滿足需求，應當是經常碰到的問題。但經過設計師的精心佈局後，此案的料理機能不但俱足，還能在公領域中介處爭取到一座多功能吧檯呢！

第七招：以鐵件清玻　創造輕盈寬敞的空間感

全室僅以對比的黑白兩色系圍塑現代極簡風貌，為善用原始的採光條件，別出心裁地在各個機能場域藉由清玻璃施作隔間，就連臥室也不例外，創造無比開闊寬敞且輕盈透亮的空間感。

第八招：運用地坪架高手法　界定各場域機能

在全然打開的公共領域之中，除了運用家具界定出各場域機能之外，也透過將客廳和書房區地坪架高的手法，明確詮釋不同的生活面向，締造隨地可坐可臥的愜意休閒氛圍。

第九招：一牆多用　延伸收納機能

經由設計者微調格局後，用餐區不但變得開闊明亮，也能輕易觸及戶外綠意。自半高電視牆雙面設計延伸出的展示收納量體，讓餐桌可變身書桌使用，生活更加彈性多元！

第十招：以鏤空設計打造機能隔屏

以鏤空造型和通透玻璃共塑接連空間天地的隔屏，劃分出明確的玄關段落，亦成為轉進室內的第一視覺，緩解打開大門即可直視全室的狀況，也能順勢引導進入客廳的動線。

LIVING&DESIGN 住宅美學 4.5月號2022 第139期

延伸閱讀

孩子寫作業就想上廁所、爸買來馬桶當椅子 網笑翻

妙用繁複材質 表現多元的復刻住宅

躲疫情打造超完美臥室！4大錯誤用品會影響健康　窗簾、床頭包要慎選

月租不到5千...他開箱北市這處社宅內部超優 網精算：住6年省72萬

相關新聞

以玻璃打造加拿大清幽居所 無時無刻沉浸於美好景致

三角形的建築外觀搭配大面透明玻璃帷幕的設計，使得加拿大一處歷史悠久的老屋煥然一新，在綠意環繞下有了截然不同的生命力。位於溫哥華的灰色老屋，有著典型1900年代早期色彩與設計，透過建築設計團隊RUF project的翻修，充分利用景致優勢，成就獨特而現代的溫馨宅邸。

2022年iF設計獎結果公佈 台灣金質獎作品精彩分享

iF Design在柏林舉辦了今年的第一場大型線下活動：2022年iF設計獎決選，共有來自23個國家/地區的75位評委參與。 iF決選在位於柏林的 Wilhelm Hallen 這座歷史悠久的工業設施中舉行，由現場的專家評委和線上參與的評委所組成的獨立評委會，共同評選出了2022年iF設計獎獲獎作品。

10招打造隔間的好方法 聰明化解空間壓力

在動線、視覺或是機能上，隔間與隔屏扮演了相當重要的角色。尤其是現代住宅空間坪數有限的情況之下，面對屋主想要放大空間視覺效果，同時又必須界定各個機能場域的需求，設計師客製且富有創意的隔間設計手法就顯得格外重要。且看設計師如何運用通透玻璃、材質轉換、拉門等隔間設計，為屋主締創開放且連貫的住宅空間！

成都萬蔚餐廳：精妙滋味演繹大觀

成都，城市面積廣大，又常常籠罩在煙波似的霧氣裡，從人民湖邊的沸騰小館，到被歷代文人書寫過的蔥蘢樹下，再至339電視臺——瓜子就著蓋碗茶、悠悠然翹腳采耳、太古裡徹夜無休。成都，永遠在都市生活的無數分支中引領潮流，摩登裡混雜著豐盛的鄉土煙火氣——「味忌單行」這個廚藝講究，放到這座城市再適合不過。萬蔚餐廳，成都世茂店，由IN.X屋裡門外操刀完成空間內部設計，在這座大開大合的城市裡，設計師正用空間將精妙滋味演繹成蔚為大觀。

一磚一瓦建構古今生活對話 古老宅邸改造的當代紓壓樂園

古希臘人的神殿柱子，至今依舊是眾多具備權威感建築的設計元素；羅馬人的拱門，至今也還是許多當代建築必備的力學結構形式；公眾的集會廣場，今日也成為各大城市規畫者提供市民重要的喘息空間。從歷史文明的累積肌理中，人類慢慢地豐厚了對於生活美學的實踐，也創造出串聯歷史與現代的生活場景。設計工作室Studio Ben Allen為英國York約克鎮的博物館館長和夫人，翻新打造這座迷人的生活居家情境，從每一個設計細節中體現歷史劇般的當代生活氛圍。

馳念瞬間 Leave A Specific Moment

對於專業設計師而言，一次能被稱為成功的創作，相當於無數次不斷質疑、推翻自我的過程，也正因為不願平凡、不屑復刻、不肯劃地自限的固執，雲邑設計團隊向來無懼顛覆市場主流，勇於打破舒適圈，然後，反覆琢磨出自己有稜有角的視界與故事線。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。