成都萬蔚餐廳：精妙滋味演繹大觀

【文字整輯｜Eddie 設計公司｜IN.X屋裡門外設計 圖文提供｜ZZ Media最傳媒】

成都，城市面積廣大，又常常籠罩在煙波似的霧氣裡，從人民湖邊的沸騰小館，到被歷代文人書寫過的蔥蘢樹下，再至339電視臺——瓜子就著蓋碗茶、悠悠然翹腳采耳、太古裡徹夜無休。成都，永遠在都市生活的無數分支中引領潮流，摩登裡混雜著豐盛的鄉土煙火氣——「味忌單行」這個廚藝講究，放到這座城市再適合不過。萬蔚餐廳，成都世茂店，由IN.X屋裡門外操刀完成空間內部設計，在這座大開大合的城市裡，設計師正用空間將精妙滋味演繹成蔚為大觀。

城記．摩登煙火

臺上旦角撩衣揮袖，抬首挑眉，一段悠悠長的婉轉唱腔隨剛剛捏起的一卷烤鴨暢然下了肚——烤鴨和京劇進了成都，紛紛入鄉隨俗，皇城貴氣減六分，三分讓給年輕摩登，三分留給煙火氣，這是空間的力道。

大面積的素灰色將位於購物中心的萬蔚空間向更深處沉澱下去，而後燈光躍然於上，浮游穿梭於天花和立面，整個空間骨骼流線被勾勒得清晰靈動。

灰是城市肌理中質樸的市井色，裸露天花泰然懸於上，和粗糲的青石條共同穩定整個空間，亦如經過數年洗禮的老城，有限滄桑，無盡氣闊。

深沉底色上，天花流線與弧面是攪動空間活力的低調開端，空間流動感抵消了本可能出現的清冷情緒。吧台頂部深色鏡面不銹鋼板倒映光怪陸離的摩登區域，細長金屬管筒燈筆直排開垂吊，精緻的工業感毫無矯揉造作，像極年輕人的宣告。

焦點．空間心臟

散座區中央，從天花向下插到地面的酒窖“雕塑”是整個空間的視覺中心。在冷靜色調中，半透明的亞克力酒架與正紅色牆體一圓一方，在層疊陣列的燈管管線烘托下點亮，也點燃了整個餐廳。

無論在空間的任一位置，中心地帶的酒窖都清晰可見，如同一顆充滿活力的大型心臟，將血液和養分輸送到每個角落。

酒窖的視覺出位元有其另外一重意義。在萬蔚，融合了烤鴨和川味的地道菜系之外，屬於年輕人的小酌意趣更加被重視，於是，酒窖配合吧台區主宰空間中的潮流感，工業、迷幻、電子、時尚統統被注入粗糲質樸的結構外殼中，像極了成都這座城。

策略為先，設計為後

在萬蔚的空間策略中，如何能將自在悠閒又懷揣十足好奇心的食客迎進店裡是設計師的第一個課題。設計師吳為將餐廳散座區連同中央酒窖整個向商場公共空間打開，極具張力的空間形象如同“黑洞”一般擁有吸聚力量。

進入空間後，吳為打造餐廳結合酒吧的新興業態，以多種方式留住年輕的消費群體，前衛絢麗的細節設計將食客吸引的同時，粗糲質樸的空間則帶來熟悉的日常煙火氣，地道精緻的味覺與“提鮮”的戲劇藝術融入自然成了讓人流連難忘的點睛之筆。

撥開成都的霧氣向內看——蔥郁平原之上，這座城的勃勃生機如翻滾浪潮，拍打在城市堤岸，只一縷煙火或是一成不變的時髦都不能滿足這裡的人對“生活”的全部想像，非要粗糙的精緻、時髦的稚拙才能敲開講究食客的心門。正因如此，萬蔚，便有了萬種況味。

項目名稱：萬蔚餐廳成都世茂店

項目地點：中國 · 成都

項目面積：1180 ㎡

室內設計：IN.X屋裡門外設計

設計主創：吳為

設計網站：www.inxid.com

完工時間：2021.05

室內陳設：宋江麗 金升旭 應折光

設計團隊：賈琦峰 劉晨陽 賈晨娟

燈光設計：光石普羅照明

項目攝影：鄭焰

專案視頻：肖石明

項目策劃：楽品牌策略機構

LIVING&DESIGN 住宅美學 4.5月號2022 第139期