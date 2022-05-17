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一磚一瓦建構古今生活對話 古老宅邸改造的當代紓壓樂園

聯合新聞網／ Living & Design 住宅美學

【撰文｜Thomas 圖文提供｜Studio Ben Allen】

古希臘人的神殿柱子，至今依舊是眾多具備權威感建築的設計元素；羅馬人的拱門，至今也還是許多當代建築必備的力學結構形式；公眾的集會廣場，今日也成為各大城市規畫者提供市民重要的喘息空間。從歷史文明的累積肌理中，人類慢慢地豐厚了對於生活美學的實踐，也創造出串聯歷史與現代的生活場景。設計工作室Studio Ben Allen為英國York約克鎮的博物館館長和夫人，翻新打造這座迷人的生活居家情境，從每一個設計細節中體現歷史劇般的當代生活氛圍。

歷史古城的當代生活表情

這座典型的L型維多利亞式建築，擁有可俯瞰約克河的絕佳優勢，而充滿古色古香的既有建築量體，也為空間添增一股低調迷人的歷史氛圍；建築所使用的磚牆材質都選用來自當地傳統工坊的產品，良好的蓄熱功能是衛浴空間和廚房空間材質的絕佳首選。屋主夫婦一方面希望設計團隊能夠悉心保留這座老建築既有的歷史元素，同時也希望透過擴建的方式，為生活添增第二個工作室和用餐空間，同時也可以加大停車溫室的場景，得以擺放他們假日休閒時喜愛騎乘單車出遊的相關工具。

設計團隊親自到現場勘查場景環境之後，發現這座古老宅邸的後巷可直達潺潺溪水川流不息的約克河河畔，而當地比鄰的宅邸也大量使用在地手工砌製的約克磚，藉由這項與在地結合的工藝元素為靈感， 一點一滴醞釀出本次裝修擴建案的基礎元素。

以純熟設計美學暈染時代風格

迷人的羅馬式拱型磚牆是本次改建案最重要的核心精神，設計團隊從中體現歷史典故與現代生活之間的串聯性，挑高的半圓透明玻璃迎進了天然光源，長形的廚房空間 面向中庭的綠意，落地玻璃門讓室內外空間的穿透性更具整體感，透過中庭綠意作為圓心，讓生活凝聚於中心點，藉由不同的裝飾陳列家具家飾物件，點綴出充滿律動感的設計節奏性。而流理台下方的櫥櫃也巧妙地將羅馬式的拱門形式融入其中，壁面開放式的層櫃提供各式各樣料理工具的收納與展示，營造出屋主日常下廚享受料理烹飪的放鬆紓壓樂園。

LIVING&DESIGN 住宅美學 4.5月號2022 第139期

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