設計力大爆發 2022金點新秀設計獎揭曉入圍名單

【文字整輯｜編輯部 圖文提供｜台灣設計研究院】

備受台灣設計學子矚目的指標性獎項「金點新秀設計獎」，今（28）日公布今年度入圍決審名單！由經濟部及教育部共同主辦、台灣設計研究院執行，金點新秀設計獎參賽類別橫跨眾多設計領域，為發掘台灣創意新銳的重要競賽。

今年主辦單位共收到57校117系、共4,821件作品，各類報名熱烈踴躍。經4月初審評選，今年度「金點新秀設計獎」9大類別，以及首度增設的「金點新秀包裝設計特別獎」，共選出239件作品晉級決審；與永續循環經濟發展協進會共同舉辦的「金點新秀循環設計特別獎」，報名採各校系推薦制，在初審階段有25件出線。另由台灣優良設計協會辦理的「金點新秀贊助特別獎」，今年由47家國內知名企業或機關單位，共同評選出390件作品晉級決審，獎勵優秀創意人才。凡入圍決審之作品，皆可獲「金點新秀入圍獎」肯定。

台灣設計新生代

豐沛的創意能量

工藝設計類入圍作品：o³ chair（台南應用科技大學商品設計系）

今年各類別入圍作品精彩多元，展現了台灣設計新生代豐沛的創意能量。如產品設計類的「課本。課本。音樂盒 - 給兒童的開源音樂教具」，跨領域整合電腦、美勞及音樂等學科，設計了一款無版權、完全開源的課程模組，讓所有人可以取得，製作出符合教學需求的音樂教具。工藝設計類的「o³ chair」以回歸自然為始，將圓形曲率支撐三點作為承重載體，運用曲木疊層技術及皮革手縫剪黏工藝，以三個「O」形單元體組裝製成，象徵循環之意象。傳達設計類的「可不可以有點用？」，創意發想標點符號的其他用途，期待透過設計給予情緒、重新定義，尋找運用的更多可能性。

空間設計類入圍作品：遇見那河—崁津部落的臨時居所空間設計（中國科技大學室內設計系）-min

空間設計類的「遇見那河—崁津部落的臨時居所空間設計」，正視都市原住民的居住正義，將新舊建材再利用與融合，透過閒置空間的延伸與開放原有封閉格局，設計出適合原民文化的現代居所空間。時尚設計類的「尋人啟事」，將城市裡縱橫的道路與人物輪廓融入服裝，藉此傳達人們在城市裡、在生命的不同階段，尋找陌生又熟悉的身影，不同的相遇都是為了讓自我更加完整的創作意念。數位影像設計類的「融融」以可愛的3D動畫呈現，透過故事主角在退回包裹時發生意想不到的插曲，並從中意識到這個特別包裹帶來的不同情緒和意義，勾起對自我心靈重新審視的議題。數位互動設計類的「Repair」將能源危機作為故事背景，讓玩家透過扮演機器維修工阿修與能量生物格洛的互動解謎，解除即將面臨的危機。

時尚設計類：尋人啟事（實踐大學服裝設計學系）

社會設計類的「溪尾學」結合生態美學，以設計思考發展溪尾國小的特色課程，期望透過一系列以自然為師的課程規劃，帶領學生踏出校園圍牆、走訪社區，作為新生的迎新禮。產學合作設計類的「Class Corner 遠距教學輔助設備」，透過投影設備提供學生即時拍攝及分享作業的功能，協助遠距教學的教師掌握學生學習成效，並提供搶答、提問等互動體驗，給予學習的即時反饋。包裝設計特別獎的「TOFU」透過包裝設計顛覆大眾對於豆腐的固有印象，讓豆腐在食用及與其他食材搭配上更饒富趣味和創意。循環設計特別獎的「RESCALE 餘鱗造物」，以廢棄魚鱗再利用打造SC-fiber永續性包材，並設計不同尺寸提供自由組合的彈性，創造水產廢棄物循環應用的新可能。

社會設計類入圍作品：溪尾學（嶺東科技大學視覺傳達設計系）

以設計梳理地方

展現高度洞察力

綜觀今年參賽作品，空間設計類召集人郭中端表示，學生們的選題精彩多元，運用新媒材的能力也相當靈活，最難能可貴的是敢於用自己的方法及語彙，透過空間為傳統文化及社會現況提出新解。社會設計類召集人吳漢中觀察，在今年不少作品看到學生思考的已不只是設計，亦能透過設計與地方、社會、公共領域或醫療等特定專業領域對話，進一步提出倡議，其中一些地方創生相關議題作品，以設計梳理地方的完整度令人印象深刻。循環設計特別獎召集人葛望平則指出，今年參賽作品在設計構思的完整性相當好，其中更有不少設計的不只是產品，還提出系統性的解決方案，展現高度洞察力與執行力，令人驚喜。

產學合作設計類入圍作品：Class Corner 遠距教學輔助設備（國立臺灣科技大學設計系）

產學合作設計類召集人顏君庭指出，除了設計本身的可行性與美感為基本條件，更應具備商業市場策略的思維，期待同學在設計本身的研究外，更能進一步結合對市場的觀察，以設計思考提出商業模式創新的可能。數位互動設計類召集人張群儀則指出，評審團特別重視作品實作與應用，因此是否做出原型展現使用流程與互動行為，為最基本的要求，而選題的特殊性、設計手法成熟度等，以及如何在現有技術框架下尋求創新突破，也會是重要的加分考量。數位影像設計類召集人華天灝指出，參賽作品內容多元，不論是選題、敘事、觀點或技術，只要有企圖心將一件事做到好，即有機會在激烈競爭中出線。工藝設計類召集人張仁吉表示，不論是強調功能性、純藝術或融合當代設計思維的作品，具備工藝本質的精神是基礎，而是否具有自己的思考、過程及完整實踐，都是評選考量的重點。

循環設計特別獎入圍作品：「RESCALE 餘鱗造物」（國立高雄科技大學工業設計系）

新增包裝設計獎

使命與全面思考兼具

傳達設計類入圍作品：可不可以有點用？（中原大學商業設計系）

今年增設的包裝設計特別獎，召集人李銘鈺表示，每個包裝都有其使命，不只關乎視覺表現，更牽涉功能性、材質、成本及運送等問題，也需要從消費者及業者的立場全面思考，因此能夠兼具這些考量的作品，更有機會脫穎而出。產品設計類召集人彭學致表示，今年參賽作品整體水準頗佳，他也建議學生在做好設計本身之外，也須重視設計溝通，思考如何在有限篇幅內，讓人快速掌握設計要點與後續產出的結果。時尚設計類召集人溫筱鴻表示，今年作品從設計思維到表現手法都各具特色，不論是傳統工藝的創新，或異材質的混搭應用，甚至是較為壓抑或人性的主題，也能以獨特的觀點或手法呈現，令評審團耳目一新；她也勉勵不論結果，期待學生都能透過畢製過程及這次競賽認識自我，慢慢摸索找出自己的定位。傳達設計類召集人蔡慧貞指出，作品普遍表現成熟、具有一定設計水準，在選題或設計手法上若能提出自己的觀點，會更能吸引評審目光，也建議同學能多考慮設計的目的性，加強文字表述的溝通能力。

包裝設計特別獎入圍作品：TOFU（國立臺灣藝術大學視覺傳達設計學系）

2022金點新秀設計獎9大參賽類別，將各評選出至少5名獲得「金點新秀設計獎」及獎金2萬元，並另選出各類首獎「金點新秀設計獎年度最佳設計獎」1名，得主可獲10萬元獎金；其中產品設計類因報名件數達1,130件，將另增加金點新秀設計獎得獎名額6名。「金點新秀包裝設計特別獎」及「金點新秀循環設計特別獎」則將各選出3名得主，每名頒發獎金2萬元。後續評選最新消息，歡迎關注「金點設計獎」官網、Facebook及Instagram社群平台。

數位互動設計類：Repair（國立臺中科技大學多媒體設計系）

產品設計類入圍作品：課本。課本。音樂盒 - 給兒童的開源音樂教具（實踐大學工業產品設計學系）

數位影像設計類：融融（國立臺灣藝術大學多媒體動畫藝術學系）

LIVING&DESIGN 住宅美學 4.5月號2022 第139期