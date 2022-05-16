妙用繁複材質 表現多元的復刻住宅

【撰文｜Christine 圖片提供｜成舍設計 南西】

復古的紅磚砌牆、刷舊仿古的櫃體、自然原始的灰泥地磚，本案在有點新工業風的設計中，大膽的加入了一些經典台式和簡約現代的設計巧思，透過堆疊各種元素和材質，創造每個角落都別有洞天的風格宅邸。這樣多元並茂的創意，來自本案屋主卓詭不倫的獨到眼光，面對屋主強烈的材質表現慾望，設計者從旁給予長年的設計經驗，在形形色色的材質與材質中，整合同一的空間表情。面對時下極簡主義當道的潮流，此類極繁的設計與需求不僅體現了屋主對各種嘗試的高接受度，亦為一種嶄新的設計挑戰，而如何讓不同的元素合理共存，便是本案的設計重點。

客廳特殊的紅磚牆，是運用傳統的水泥工法，一磚一磚的貼附在牆上，對比平行的水磨石電視牆面，兩種截然不同時代感，在有點斑駁、有點藝術感的磁磚地坪上，達到無以名狀的平衡。進入旁側餐廳，復古的設計意趣比例趨升。訂製的刷舊櫃體與特殊塗料，帶來了強烈的時間感，而木料餐桌與風格各異的餐椅，讓人彷彿踏進了特色料理餐廳。在視覺的盡頭，廚房牆面的花磚與地坪的復古磚，跳脫室內設計的既有的公式，打造夢想中的住宅。

Before平面圖

NG 1：原本的天花稍有不平整，外觀較不一致。

NG 2：建商附的拋光石英磚在紋理與風格的營造上，無法滿足屋主充滿歐式碉堡的想像。

After平面圖

Point 1：設計者在餐廳以木質天花，統整原本雜亂的管線與不不平整的表面。

Point 2：紅磚堆砌的沙發背牆營造客廳富含傳統台式的經典風味。

Point 3：與沙發背牆平行的電視牆，以水磨石另創新穎、年輕的對比效果。

LIVING&DESIGN 住宅美學 4.5月號2022 第139期