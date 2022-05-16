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在車站內欣賞「星空」 連接聖城麥加的「哈拉曼高鐵」化身城市門面

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【撰文｜Yun 圖片提供｜Dezeen、Foster+Partners】

身為伊斯蘭教第一大聖城麥加，每年都吸引數百萬信眾前來朝聖，為了疏通當地交通問題，沙烏地阿拉伯的「哈拉曼高鐵」被視為重要建設，自2009年開工建造，耗費十年光景終於完工。

哈拉曼高鐵共連接阿拉伯內四座城市─麥加（Makkah）、麥地那（Madinah）、吉達（Jeddah）和阿布都拉國王經濟城（King Abdullah Economic City , KAEC），利用各個城市的特點，賦予城市內沿線車站不同的代表色，並在各站間創造共同的建築元素，延續整體調性的同時也讓其成為極具獨特風格的城市門面指標。像是麥加車站融入Kab'ah神殿的金色元素，營造獨屬聖城的輝煌地位。麥地那車站則以先知寺為設計靈感，利用不同色階的綠形塑出自然生動調性。吉達車站以內斂高雅的紫色頂篷為特色，與該市有著特殊共鳴。KAEC則選用具未來感的銀色及藍色，襯托其身為現代新城市的形象。

車站在外觀上也借鑒經典的伊斯蘭建築，採用模組化設計，將傳統的拱頂作為所有車站共有的設計基礎，並從大廳升起的一連串25米高的拱門，以及平台上9米高的小拱門，利用獨立的結構樹支撐，在鋼柱網格上重複，與拱門連接形成靈活又大器的屋頂設計，屋頂中的小開口引入的日光灑落，點亮空間生機，搭配大型圓形吊燈聚光，不但有助於調和屋頂和大廳之間的比例，突顯結構的勻稱，在夜晚也能欣賞到如星空般的絕美景象。

面對阿拉伯炎熱的天氣，團隊在設計上也發揮巧思，四個車站都依據其方位與太陽路徑，採用不同的牆面設計，減少光照的熱能吸收。除此之外，車站月台設有大風扇和噴霧裝置，能將車站溫度維持在28度，保持空間涼爽。

LIVING&DESIGN 住宅美學 4.5月號2022 第139期

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