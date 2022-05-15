5種侘寂設計 體現潮流留白美學

【撰文｜rippling 圖片提供｜鉅程設計、太硯設計、向度設計、合風蒼飛設計工作室、Norm Architects & Jonas Bjerre-Poulsen、Keiji Ashizawa】

在唸侘不是宅專題中，設計王介紹「侘寂」這個現下家徒四壁的潮人哲學所需元素、在建材選用與軟裝設計上能如何達成，以及國內外範例外，本篇更一次舉出五個國內外設計案例，就要你一次看明白侘寂的可能模樣。

案例 1／侘心舒寂

在這個以「侘心舒寂」為主題的案例裡，即直接表示其欲展現的「寂宅」氛圍。在此，能明顯見到侘寂與極簡的共同之處，即在於視覺的簡潔——無論是黑白灰色的應用，或者形狀線條到格局，都趨於簡化，讓空間與外在的紛擾隔絕開來。

看似「家徒四壁」的簡潔低限視覺感展現「寂宅」氛圍。

不同的是，在大片光線的引入下，能見到擁有隨機自然紋理的舒心灰牆與地板、隔間牆上方的玻璃磚、曲面白瓷磚電視牆面等異材質結合與層次設計，都讓重組的空間舒緩柔和下來，在小坪數空間裡成就一個簡約卻不冷冽的寧靜空間。

良好採光與色彩材質的結合，成就簡約不冷冽的寧靜空間。

案例 2／返樸

有時候，空間硬體的缺點，在適當的設計轉化後，反而能變成一種獨特優勢或特質，像「返樸」這個案例，就是運用侘寂元素彰顯空間靈魂質地的良好例子。

設計師以原木包覆過大的主樑，使之成為美麗的視覺焦點。

原先主樑量體過大難以有效弱化視覺壓迫，因此設計師反其道而行，以大斑馬原木包覆主樑兩側，利用表面特殊處理過的凹凸質感，使之成為具自然感的視覺焦點；另外，底部以鍍鈦金屬板反射的特性，修飾過低的高度，並呈現工藝性，避免因過多的原木質感讓空間流於老舊，再加上帶量留白的手感高級灰手感牆面，以及自然採光與間接照明的呈現等，使之擁有平靜樸實又具現代性的感受。

金屬板、手感高級灰牆與光線的應用，為質樸空間帶來現代質感。

案例 3／侘寂生活

以塗料、鐵件構築素樸無彩的灰白黑空間，讓人一踏進門便沈澱下來。在大片留白的中性寧靜之中，粗糙手工漆與木皮以特有的肌理，為場域帶來隨機手感與自然溫度。

大面積的手感灰漆，賦予空間中性寧靜基調。圖片提供｜向度設計

大片的留白背景色，再加上大理石紋長桌、灰色沙發等組配，在大片透明窗簾透進屋內的日光下，更染上自然色光。與此同時，光線穿過鏤空金屬層架，彼此串聯、相互映照，以簡單一致的視覺感受與光影，回歸純粹本質。

鐵件層架與日光的互動，在回歸純粹本質中，為空間添增生活層次。圖片提供｜向度設計

案例 4／癒所

在家工作的心靈療癒師，能同時兼顧生活與工作的空間可以是什麼樣子的呢？本案省去不必要的裝修材質與色彩，以實木、手感泥牆呈現低限視覺刺激與樸質自然美感，並使用鐵件形塑現代感。

省去不必要的裝修材質與色彩，以實木、手感泥牆打造能兼顧工作與生活的癒所。圖片提供｜合風蒼飛設計工作室

在此之中，大片落地窗與多扇開窗引入的日光、綠葉植栽的加入，以及通風設計，讓自然元素在空間中流動，營造出能沈靜身心的靈性寓所。

引入日光與綠葉植栽，讓自然元素在空間中流動。圖片提供｜合風蒼飛設計工作室

案例 5／閑寂侘所

東京設計工作室Keiji Ashizawa與哥本哈根Norm Architects，讓日本的侘寂與北歐的極簡相遇所設計的這件作品Kinuta Terrace，既以富手感肌理的大面積灰色水泥天花板與壁面，呈現自然質樸且寧靜留白的整體視覺，不顯得平板單調，更以工字拼淺色木地板為空間添增恬適溫潤質地，讓人感覺一派歲月靜好。

富手感肌理的灰色水泥天花板與壁面，呈現自然質樸且寧靜留白的整體視覺。圖片提供｜Norm Architects & Jonas Bjerre-Poulsen, Keiji Ashizawa

在此當中，簡約輕盈的鐵件、白色弧形燈飾、淺木餐桌、淺灰沙發、鏡面矮桌，以及明朗日光、綠色植栽等元素細節的添入，讓簡樸侘寂感受帶有現代清新氣息。

造型簡約的淺灰沙發、鏡面矮桌，以及明朗日光等元素細節的添入，讓侘寂空間帶有現代清新氣息。圖片提供｜Norm Architects & Jonas Bjerre-Poulsen, Keiji Ashizawa

LIVING&DESIGN 住宅美學 4.5月號2022 第139期